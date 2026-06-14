Haberler

Serdar Ortaç'tan "Çok hasta" iddialarına yalanlama: Gayet iyiyim, konserlere devam

Serdar Ortaç'tan 'Çok hasta' iddialarına yalanlama: Gayet iyiyim, konserlere devam
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Uzun yıllardır MS hastalığıyla mücadele eden Serdar Ortaç'ın sağlık durumunun ağırlaştığı ve konserlerini ertelediği yönündeki iddialar sevenlerini bir hayli üzdü. Ünlü sanatçı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada söz konusu haberleri yalanlayarak, "Haberler yalan. Gayet iyiyim. Konserlere devam" ifadelerini kullandı.

Ünlü pop müziği sanatçısı Serdar Ortaç'ın sağlık durumunun ağırlaştığı ve tüm konserlerini ileri bir tarihe ertelediği yönünde iddialar ortaya atıldı.

Uzun yıllardır Multiple Skleroz (MS) hastalığıyla mücadele eden sanatçıyla ilgili haberler kısa sürede geniş yankı uyandırdı.

SOSYAL MEDYADAN YANIT VERDİ

Son dönemde "Saygı1" projesi ve paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettiren Ortaç, hakkında çıkan iddialara sosyal medya hesabından yanıt verdi.

"KONSERLERE DEVAM"

Hayranlarını rahatlatan kısa bir açıklama yapan Ortaç, sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı: "Gayet iyiyim. Haberler yalan. Konserlere devam."

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com
Uzman çavuş kayınpederinin evini bastı! 4 kişi hayatını kaybetti

Uzman çavuş kayınpederinin evini bastı! 4 kişi hayatını kaybetti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Avustralya'nın genç yıldızı tarih yazdı! Milli Takım'a karşı rekor gol

Avustralya-Türkiye maçında tarih yazıldı! Bu bir ilk...

Türkiye'yi yıkan Irankunda'dan duygusal itiraf

Türkiye'yi yıkan Irankunda'dan duygusal itiraf
Montella'dan mağlubiyet sonrası ilk sözler: Her şeyi denedik ama...

Mağlubiyeti bakın neye bağladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Muş-Bitlis sınırı resmen belirlendi

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 2 il arasındaki sınır yeniden çizildi
Bağıra bağıra seslendi! Arda Güler'den maç öncesi tüyleri diken diken eden sözler

Avustralyalı oyuncuların yanında söylediği şeylere beğeni yağıyor
Tabela yine değişecek! Motorine dev indirim geliyor

Araç sahiplerine güzel haber
Helal olsun sana! Yenilgiye rağmen tüm alkışlar ona

Helal olsun sana! Yenilgiye rağmen tüm alkışlar ona