İran'ın büyük hatası! MOSSAD, Hamaney'i nasıl bu kadar kolay öldürdüklerini anlattı

İngiliz Financial Times gazetesine konuşan kaynaklar, Hamaney ve üst düzey kurmaylarının öldürüldüğü saldırılardan yıllar önce Mossad ajanlarının Tahran'ın trafik kamerası sistemine erişim sağladığını bildirdi.

TÜM KAMERALARA SIZMIŞLAR

Habere göre İsrail, İran'ın rejim muhaliflerini ve kendi halkını gözetlemek için yoğun şekilde kullandığı şehirdeki kameraların neredeyse tamamına erişim elde etti ve kritik korumaların hareketlerini izledi.

Görüntülerin Tel Aviv'e ve İsrail'in güneyine aktarıldığı, Mossad'ın bu sayede korumaların adresleri, çalışma programları ve kimleri koruduklarına dair ayrıntılı bilgi topladığı belirtildi.

KORUMALARIN HAREKETLERİNİ TAKİP ETMİŞLER

Özellikle bir kamera açısının operasyon açısından belirleyici olduğu, ajanların korumaların Tahran'ın merkezindeki Pastör Caddesi'nde bulunan Hamaney yerleşkesine ulaştıklarında kişisel araçlarını nereye park ettiklerini bu şekilde takip ettiği ifade edildi.

SALDIRI ÖNCESİ CEP TELEFONU KULELERİNİ DEVRE DIŞI BIRAKTILAR

Nefes'in aktardığı habere göre, bu adımların istihbarat operasyonunun parçası olduğu kaydedildi. İsrail'in, cumartesi sabahı Hamaney'in yerini tespit etmesinin ardından Pastör Caddesi çevresindeki yaklaşık bir düzine cep telefonu kulesini devre dışı bırakarak aramaların meşgul görünmesini sağladığı ve güvenliğin olası uyarıları almasını engellediği öne sürüldü.

"HER SOKAĞINI İYİ BİLİYORDUK"

Financial Times'a konuşan bir İsrail istihbarat yetkilisi, "Tahran'ı Kudüs'ü bildiğimiz gibi biliyorduk. Bir yeri, büyüdüğünüz sokağı bildiğiniz kadar iyi bildiğinizde yerinde olmayan tek bir şeyi bile fark edersiniz" ifadelerini kullandı.

Gazetenin haberine göre CIA'nın da hayati öneme sahip istihbarat sağlayan bir insan kaynağı bulundu.

İsrail'in yapay zeka araçları ve algoritmalarıyla birleştirilen, İran liderliği ve hareketlerine ilişkin geniş veri setini inceleyen bu kaynağın, Hamaney'in vurulduğu toplantıya kadar iz sürülmesini sağladığı aktarıldı.

TOPLANTIYI BÖYLE DEŞİFRE ETTİLER

İsrail ve ABD, Hamaney'in toplantıyı nerede gerçekleştirdiğini belirledikten sonra harekete geçme kararı aldı.

Savaş sürecinde Hamaney'in bomba geçirmez sığınaklara, yer altına götürüldüğü ve erken hareket etmenin sürpriz unsuru sağladığı belirtildi.

Mossad yetkililerinin saldırıyı aylar boyunca planladığı, ancak yer doğrulamasının ardından hemen operasyon başlattığı kaydedildi.

Hamaney'in toplantısının planlandığı şekilde gerçekleştiğini gösteren trafik kameraları, hacklenmiş telefon ağları ve sahadaki CIA kaynağı kullanıldı.

Saldırı sırasında üst düzey İran ulusal güvenlik yetkililerinin binanın başka bir bölümünde bulunduğu belirtildi.

Kaynak: Haberler.com