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İran'dan ABD'ye Avrupa'da misilleme tehdidi

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Financial Times'a göre İran, Trump'ın savaşı tırmandırması halinde Güneydoğu Avrupa'daki ABD askeri hedeflerine saldırmayı değerlendiriyor. Kaynaklar, Tahran'ın sınır tanımayan bir karşılık verebileceğini belirtiyor.

Financial Times gazetesinin haberine göre ABD Başkanı Donald Trump'ın savaşı tırmandırması halinde İran, ABD'nin Güneydoğu Avrupa'daki askeri hedeflerine saldırmayı değerlendiriyor.

Financial Times gazetesi bir yetkiliye dayandırdığı haberinde, İran'ın Donald Trump'ın savaşı tırmandırması durumunda Güneydoğu Avrupa'daki ABD askeri varlıklarına saldırmayı değerlendirdiğini aktardı. İran hükümetine yakın iki kaynağa göre İran güçleri, geçtiğimiz ay ABD yakıt ikmal uçaklarının Bezmer Hava Üssünü kullanmasına onay veren Bulgaristan da dahil olmak üzere Güneydoğu Avrupa ülkelerindeki ABD askeri hedeflerine saldırı seçeneklerini değerlendirdi. Kaynaklardan birine göre Mart ayında bir İngiliz hava üssünün insansız hava aracıyla vurulduğu Güney Kıbrıs da ABD'nin yenilenen bir saldırısına karşı misilleme için "potansiyel bir hedef" olarak belirlendi.

"Tahran, saldırı olursa savaşı genişletmeye hazırlanıyor"

Bir kaynak, Trump'ın İran altyapısına yönelik saldırı tehditlerini hayata geçirmesi halinde Tahran'ın savaşı genişletmeye hazırlandığını söyledi. Diğer bir kaynak ise İran'ın ABD askeri harekatına vereceği karşılıkta "sınır koymayacağını" belirtti. Kaynaklar, geçtiğimiz ay Ürdün'deki bir ABD üssüne düzenlenen ve 3 ABD askerinin ölümüne yol açan saldırıyı, Tahran'ın bugüne kadarki "en isabetli uzun menzilli saldırısı ve daha uzak hedefleri vurma yeteneğinin kanıtı" olarak nitelendirdi. Bir kaynak, "Bu aynı zamanda Avrupa'ya da bir mesajdı: Füze saldırılarına maruz kalabiliyor, bu yüzden bu savaşta nerede durması gerektiğini bilmeli. Altyapımızı vurmak gibi çok büyük bir hata, savaşın bölgenin ötesine geçip Avrupa'ya ulaşmasına neden olabilir" dedi.

Askeri analistler ise İran'ın orta menzilli balistik füzelerle Güney ve Güneydoğu Avrupa'daki ABD varlıklarını hedef alabileceğini, ancak bu füzelerin isabet oranını ve Tahran'ın daha uzun menzilli silah stokunu sorguladıklarını ifade etti.

İran'da yeniden çatışma beklentisi

Habere göre İran'ın son dönemde radikal isimleri üst düzey güvenlik ve askeri görevlere getirmesi, Tahran'da yeniden çatışma beklentilerini de derinleştirdi. İkinci bir kaynak, İran'ın baş müzakerecisi Muhammed Bakır Galibaf ve İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai'yi işaret ederek İran'ın "Galibaf ile anlaşmaya varamazsanız Rızai ile görüşmek zorunda kalacağınız yönünde açık bir mesaj gönderdiğini" söyledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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