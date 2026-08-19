Küçükçekmece'de yıkım sırasında bina iş makinesinin üzerine çöktü: Operatör kurtarıldı
Küçükçekmece Sultan Murat Caddesi'nde kentsel dönüşüm kapsamında yıkılan bina, iş makinesinin üzerine çöktü. İhbar üzerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Göçük altında kalan operatör, ekiplerin müdahalesiyle sağ salim kurtarıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Küçükçekmece, Sultan Murat Caddesi'nde kentsel dönüşüm kapsamında yıkımı yapılan bina, iş makinesinin üzerine çöktü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Göçük altında kalan iş makinesi operatörü, ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı