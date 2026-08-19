Haberler

Küçükçekmece'de yıkım sırasında bina iş makinesinin üzerine çöktü: Operatör kurtarıldı

Küçükçekmece'de yıkım sırasında bina iş makinesinin üzerine çöktü: Operatör kurtarıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Küçükçekmece Sultan Murat Caddesi'nde kentsel dönüşüm kapsamında yıkılan bina, iş makinesinin üzerine çöktü. İhbar üzerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Göçük altında kalan operatör, ekiplerin müdahalesiyle sağ salim kurtarıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Küçükçekmece, Sultan Murat Caddesi'nde kentsel dönüşüm kapsamında yıkımı yapılan bina, iş makinesinin üzerine çöktü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Göçük altında kalan iş makinesi operatörü, ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
ABD'nin sürpriz hamlesi sonrası altın fiyatları şahlandı

ABD'nin sürpriz hamlesi sonrası altın fiyatları şahlandı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Real Madrid'de Mbappe krizi! Tepkiler çığ gibi

Tepkiler çığ gibi! Ne yapıyorsun Mbappe?
Richarlison Süper Lig devini bekliyor! Şampiyonlar Ligi faktörü devrede

Bu sene kıyamet kopacak! O da Süper Lig devine geliyor
Süt kamyonunda çıkan yangın ormana sıçradı, Kütahya’ya doğru ilerliyor

Süt kamyonunda çıkan yangın ormana sıçradı, bir ile daha ulaşmak üzere
Ümraniye’de çocuklar emin ellerde: Suça sürüklenmeden önce erken müdahale

Ümraniye’de çocuklar emin ellerde: Suça sürüklenmeden önce...
Türkiye’den kaçırırken yakalandılar! Yabancı uyruklu şahıslara 1,4 milyon TL ceza

Bunu da gördük! Türkiye'den kaçırırken suçüstü yakalandılar

Genç sosyal medya fenomeninin motosiklet tutkusu sonunu getirdi

Tutkusu canından etti: Genç fenomene acı veda
Türkiye ile İsrail arasında çatışma riski! ABD hemen harekete geçti

Türkiye ile İsrail çatışmanın eşiğinde! ABD hemen devreye girdi