Küçükçekmece'de yıkım sırasında bina iş makinesinin üzerine çöktü: Operatör kurtarıldı

Küçükçekmece, Sultan Murat Caddesi'nde kentsel dönüşüm kapsamında yıkımı yapılan bina, iş makinesinin üzerine çöktü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Göçük altında kalan iş makinesi operatörü, ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı