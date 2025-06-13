İran, en güçlü 4 adamını kaybetti

İran, en güçlü 4 adamını kaybetti
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İran, en güçlü 4 adamını kaybetti
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İran'ın askeri ve siyasi yapısında önemli roller üstlenen Tümgeneral Hüseyin Selami, Tümgeneral Mohammad Bagheri, Ali Şemhani ve Tuğgeneral Emir Ali Hacızade, 13 Haziran 2025'te İsrail'in "Yükselen Aslan" operasyonu kapsamında düzenlediği hava saldırısında hayatlarını kaybetti. İşte bu dört ismin İsrail için önemi...

TÜMGENERAL HÜSEYİN SELAMİ

Tümgeneral Hüseyin Selami, İran İslam Devrim Muhafızları Ordusu (IRGC) Genel Komutanı olarak, İran'ın askeri, siyasi ve ideolojik yapısında derin etkiler bırakan önemli bir figürdü. 13 Haziran 2025'te İsrail'in düzenlediği hava saldırısında hayatını kaybetmesi, İran için büyük bir kayıp ve bölgesel dengeleri etkileyen bir gelişme oldu.

İran, en güçlü 4 adamını kaybetti

Selami, 2019 yılında IRGC'nin başkomutanı olarak atandı ve bu görevde İran'ın bölgesel askeri stratejilerini şekillendirdi. Özellikle balistik füze programlarının geliştirilmesi ve İran'ın bölgedeki nüfuzunun artırılması konularında aktif rol oynadı.

Selami, ABD ve İsrail karşıtı sert söylemleriyle tanındı. Bu söylemler, İran'ın dış politikasında ve iç kamuoyunda önemli bir etki yarattı .

Selami, İran'ın bölgedeki müttefikleriyle olan ilişkilerini güçlendirdi ve "Direniş Ekseni" olarak bilinen yapının koordinasyonunu sağladı. Bu yapı, İran'ın bölgesel stratejisinin temel taşlarından biri haline geldi .

Selami'nin liderliğinde IRGC, iç güvenlikte de etkin rol oynadı. Özellikle protestoların bastırılmasında ve muhalif hareketlerin kontrol altına alınmasında IRGC'nin rolü arttı .

Tümgeneral Hüseyin Selami, İran'ın askeri gücünün yanı sıra ideolojik duruşunun da simgesi haline gelmiş bir liderdi. Ölümü, İran'ın iç ve dış politikalarında önemli etkiler yaratabilir ve bölgedeki güç dengelerini yeniden şekillendirebilir.

GENELKURMAY BAŞKANI MUHAMMED BAKIRİ

Tümgeneral Mohammad Bagheri, İran Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı olarak, ülkenin en yüksek askerî otoritesiydi ve İran'ın savunma stratejilerinin şekillendirilmesinde kilit bir rol oynadı. 13 Haziran 2025'te İsrail'in "Rising Lion Operasyonu" kapsamında düzenlediği hava saldırısında hayatını kaybetmesi, İran için büyük bir kayıp ve bölgesel dengeleri etkileyen bir gelişme oldu.

İran, en güçlü 4 adamını kaybetti

Bagheri, İran'ın düzenli ordusu (Artesh) ile Devrim Muhafızları Ordusu (IRGC) arasındaki koordinasyonu sağlayan en üst düzey askerî yetkiliydi. 2016 yılında bu göreve atanarak, İran'ın askerî yapısında önemli reformlara öncülük etti .

İran-Irak Savaşı'ndan itibaren istihbarat ve operasyonel planlamada aktif rol aldı. Özellikle Kürt isyanları ve sınır ötesi operasyonlarda stratejik görevler üstlendi .

Bagheri, İran ordusunun modernizasyonuna büyük önem verdi. Yapay zekâ, insansız hava araçları ve elektronik harp gibi alanlarda önemli yatırımlar yaparak, İran'ın savunma kapasitesini artırdı.

Pakistan, Irak ve Suudi Arabistan gibi ülkelerle askerî ilişkileri güçlendirdi. Bu çabalar, İran'ın bölgesel güvenlik stratejisinin bir parçası olarak değerlendirildi .

Bagheri, sadece askerî değil, aynı zamanda siyasi ve ideolojik bir figürdü. İran'ın dış politikasında ve iç güvenlik stratejilerinde etkili oldu .

Tümgeneral Mohammad Bagheri'nin ölümü, İran'ın askerî yapısında büyük bir boşluk oluşturdu. Onun liderliğinde şekillenen stratejiler ve ittifaklar, İran'ın bölgesel ve küresel politikalarında belirleyici olmuştu. Bu kayıp, İran'ın iç ve dış politikalarında yeni bir dönemin başlangıcına işaret edebilir.

HAMANEY'İN YAKIN YARDIMCISI ALİ ŞEMHANİ

Ali Şemhani, İran'ın en etkili güvenlik ve dış politika figürlerinden biri olarak, ülkenin askeri, diplomatik ve stratejik karar alma süreçlerinde kilit bir rol oynamıştır. 13 Haziran 2025'te İsrail'in düzenlediği "Rising Lion Operasyonu" sırasında hayatını kaybetmesi, İran için büyük bir kayıp ve bölgesel dengeleri etkileyen bir gelişme oldu.

İran, en güçlü 4 adamını kaybetti

Şemhani, İran Devrim Muhafızları Ordusu (IRGC) ve düzenli ordu (Artesh) içinde üst düzey görevlerde bulunmuş, her iki yapıda da liderlik yapabilen nadir isimlerden biridir. 1980'lerde İran-Irak Savaşı sırasında IRGC'nin kara kuvvetleri komutanı olarak görev yapmış, daha sonra hem IRGC hem de Artesh donanma komutanlıklarını yürütmüştür. Bu deneyimi, onu İran'ın savunma stratejilerinin şekillendirilmesinde etkili kılmıştır.

2013 yılında İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi (SNSC) sekreteri olarak atanmış ve bu görevde 10 yıl boyunca ülkenin güvenlik ve dış politika stratejilerini belirlemiştir. Bu süreçte, İran'ın nükleer müzakerelerinde ve bölgesel politikalarında önemli roller üstlenmiştir.

Şemhani, 2023 yılında Çin arabuluculuğunda gerçekleşen İran ile Suudi Arabistan arasındaki diplomatik normalleşme sürecinde kilit rol oynamıştır. Bu anlaşma, iki ülke arasındaki yedi yıllık diplomatik kopukluğun sona ermesini sağlamıştır.

Şemhani, İran'ın nükleer programının barışçıl amaçlarla yürütüldüğünü vurgulayarak, ülkenin uluslararası baskılara karşı direncini savunmuştur. Ayrıca, İran'ın nükleer müzakerelerinde ve yaptırımlara karşı stratejilerinde önemli bir figür olmuştur.

Şemhani'nin görev süresi boyunca, eski yardımcısı Alireza Akbari'nin casusluk suçlamasıyla idam edilmesi ve ailesine yönelik yolsuzluk iddiaları gibi tartışmalar gündeme gelmiştir. Bu gelişmeler, onun 2023 yılında görevden alınmasına neden olmuştur.

Ali Şemhani, İran'ın askeri ve diplomatik alanlarında derin izler bırakmış, ülkenin güvenlik politikalarının şekillendirilmesinde önemli roller üstlenmiştir. Ölümü, İran'ın iç ve dış politikalarında yeni bir dönemin başlangıcına işaret edebilir.

HAVA KUVVETLERİ KOMUTANI EMİR ALİ HACIZADE

Tuğgeneral Emir Ali Hacızade, 2009'dan 2025'e kadar İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) Hava-Uzay Kuvvetleri Komutanı olarak görev yapmış ve İran'ın askeri gücünün modernizasyonunda kilit bir rol oynamıştır. 13 Haziran 2025'te İsrail'in düzenlediği hava saldırısında hayatını kaybetti.

İran, en güçlü 4 adamını kaybetti

Hacızade, İran'ın balistik füze ve insansız hava aracı (İHA) programlarının geliştirilmesinde öncü rol oynamıştır. Bu programlar, İran'ın bölgesel caydırıcılık stratejisinin temelini oluşturmuştur.

Hacızade, İran'ın Filistin, Lübnan ve Yemen'deki müttefiklerine askeri destek sağlamasında etkili olmuştur. Bu destek, İran'ın bölgedeki nüfuzunu artırmıştır.

Hacızade, İran'ın savunma stratejilerinin belirlenmesinde önemli bir rol oynamıştır. Özellikle balistik füze savunma sistemlerinin geliştirilmesi ve Tahran'ın korunması konularında çalışmalar yürütmüştür.

Hacızade, 2020'de Ukrayna Hava Yolları'na ait bir uçağın düşürülmesi olayında sorumluluğu kabul etmiştir. Bu olay, uluslararası alanda geniş yankı uyandırmış ve Hacızade'ye yönelik yaptırımların uygulanmasına neden olmuştur.

Hacızade, İran'da askeri başarıları ve ideolojik duruşuyla tanınan bir figürdür. Özellikle "Gerçek Vaat" operasyonlarındaki başarısı nedeniyle "Fetih Nişanı" ile ödüllendirilmiştir.

Tuğgeneral Emir Ali Hacızade'nin ölümü, İran'ın askeri yapısında önemli bir boşluk yaratmıştır. Onun liderliğinde şekillenen stratejiler ve savunma projeleri, İran'ın bölgesel ve küresel politikalarında belirleyici olmuştur. Bu kayıp, İran'ın iç ve dış politikalarında yeni bir dönemin başlangıcına işaret edebilir.

Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
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