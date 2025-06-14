İran Donanması, Basra Körfezi'ne ilerleyen bir İngiliz savaş gemisine müdahale etti

İran Donanması, Basra Körfezi'ne ilerleyen bir İngiliz savaş gemisine müdahale etti
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İran Donanması, İsrail füzelerinin İran topraklarına doğru yönlendirilmesine yardımcı olmak için Basra Körfezi'ne doğru ilerleyen bir İngiliz destroyerine Hint Okyanusu'nda müdahale etti.

İran Donanması, Hint Okyanusu'nun kuzeyine giren bir İngiliz destroyerine müdahale etti.

İSRAİL'E DESTEK İÇİN BÖLGEDEYDİ

İran resmi haber ajansı IRNA'nın aktardığına göre, müdahalede bulunulan İngiliz destroyeri, İsrail füzelerinin İran topraklarına doğru yönlendirilmesine yardımcı olmak için Basra Körfezi'ne doğru ilerliyordu.

SAVAŞ UÇAKLARI TARAFINDAN UYARILDI

İran Deniz Kuvvetleri'ne bağlı 1. Bölge Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre destroyer, dün gece İran istihbarat sistemleri tarafından tespit edildi ve Basra Körfezi'ne doğru ilerlemeden önce savaş uçakları tarafından uyarıldı.

ROTASINI DEĞİŞTİRMEK ZORUNDA KALDI

Destroyerin, İran savaş uçaklarınca takip edildikten sonra Umman Denizi'nde rotasını değiştirmek zorunda kaldığı belirtildi.

Kaynak: Haberler.com / Dünya
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Yorumlar (11)

Haber YorumlarıErcan Sönmez:

İngiliz savaş gemisinin orda ne işi var. Allah'ın cezaları pis sömürgeciler.

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Haber YorumlarıDağların Yargici:

aferim iran

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Haber YorumlarıMGk:

Vay be bi taraf da İngiltere - İSRAİL - abd ve Chp diğer taraf da müslümanlar resmen 3. dünya savaşı

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Haber YorumlarıEbu Huzeyfe:

o saate dışarda ne işi var geminin hemde taaaa orda !!!

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Haber YorumlarıSEVDİM SENİ:

savaşlar bitse herkes huzur içinde yaşasa...bu uzak değil...

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