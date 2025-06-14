İran Donanması, Basra Körfezi'ne ilerleyen bir İngiliz savaş gemisine müdahale etti

İran Donanması, Hint Okyanusu'nun kuzeyine giren bir İngiliz destroyerine müdahale etti.

İSRAİL'E DESTEK İÇİN BÖLGEDEYDİ

İran resmi haber ajansı IRNA'nın aktardığına göre, müdahalede bulunulan İngiliz destroyeri, İsrail füzelerinin İran topraklarına doğru yönlendirilmesine yardımcı olmak için Basra Körfezi'ne doğru ilerliyordu.

SAVAŞ UÇAKLARI TARAFINDAN UYARILDI

İran Deniz Kuvvetleri'ne bağlı 1. Bölge Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre destroyer, dün gece İran istihbarat sistemleri tarafından tespit edildi ve Basra Körfezi'ne doğru ilerlemeden önce savaş uçakları tarafından uyarıldı.

ROTASINI DEĞİŞTİRMEK ZORUNDA KALDI

Destroyerin, İran savaş uçaklarınca takip edildikten sonra Umman Denizi'nde rotasını değiştirmek zorunda kaldığı belirtildi.