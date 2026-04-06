İran: Devrim Muhafızları İstihbarat Komutanı Mecid Hademi öldürüldü

İran Devrim Muhafızları, istihbarat komutanı Mecid Hademi'nin öldürüldüğünü duyurdu. İran resmi medyasında yayımlanan duyuruya göre Hademi bu sabah öldürüldü ve saldırıdan İsrail ve ABD sorumlu tutuldu.

Hademi, geçen yıl Haziran ayındaki 12 günlük İran-İsrail savaşı sırasında öldürülen Muhammed Kazımi'nin yerine atanmıştı.

Hademi Ocak ayında ülkede düzenlenen ve sert bir şekilde bastırılan protestoların ardından 10 istihbarat teşkilatının protestolarda rol oynadığını iddia etmişti.

İsrail Savunma Bakanı Israel Katz ve İsrail ordusu, Hademi'nin öldüğü saldırının sorumluluğunu üstlendi.

İsrail ordusunun Instagram hesabında Devrim Muhafızlarına "bir başka ağır darbenin vurulduğu" söylendi.

İsrail, İran'daki sivil altyapıyı hedef almaya da devam ediyor.

Başkent Tahran'da Şerif Teknoloji Üniversitesi vuruldu ve Tahran'ın bazı kesimlerinde doğalgaz kesintisine yol açtı.

İran da İsrail'e ve Körfez ülkelerine yönelik füze ve İHA saldırılarını sürdürüyor ve hedef ülkeler karşı önlemler almaya çalışıyor.

Trump ve İran'dan karşılıklı tehditler

Bu arada ABD Başkanı Donald Trump'ın, Hürmüz Boğazı'nı açmasıyla ilgili İran misilleme tehdidiyle yanıt verdi.

Trump 5 Nisan Pazar günü yaptığı paylaşımda İran Hürmüz Boğazını açmazsa, enerji tesislerine saldıracaklarını ve "cehennemi yaşatacaklarını" söyledi.

Trump'ın tehditlerinden sonra ham petrol fiyatları varil başına 110 doları aştı.

İran ise ABD ve İsrail'in sivil hedefleri vurması halinde "çok daha yıkıcı" yaptı.

İran'ın en yüksek düzeyli askeri komuta birimi Hatam el Enbiya Merkez Karargahı Sözcüsü "Sivil hedeflere karşı saldırılar tekrarlanırsa saldırı ve misilleme operasyonlarımız çok daha yıkıcı ve yaygın olacak" dedi.

Hürmüz Boğazı, Şubat sonunda İsrail ve ABD'nin İran'a saldırmasından bu yana fiilen kapalı. Bu durum küresel petrol fiyatlarının hızla yükselmesine ve dünya genelinde enflasyon endişelerinin artmasına yol açtı.

Trump daha sonra pazar günü Fox News'e verdiği röportajda, "Şu anda müzakere ediyorlar" dedi ve pazartesi günü "bir anlaşmaya varma ihtimalinin yüksek olduğunu" söyledi.

Reuters: İki aşamalı anlaşma değerlendiriliyor

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Esmael Baghai ülkesinin son ateşkes önerileri karşılığında vereceği yanıtı belirlediğini ve aracılar üzerinden ilettiğini belirtti.

Sözcü ayrıca müzakere etmenin "ültimatomlar ve savaş suçu işleme tehditleriyle uyumlu olmadığını" ekledi.

Sözcü "Yanıtlarımızı formüle ettik ve zamanı gelince ayrıntıları duyuracağız" dedi.

Reuters'a konuşan üst düzey bir İranlı yetkili de Tahran'ın "geçici bir ateşkes" karşılığında Hürmüz Boğazını açmayacağını ve Washington'ın kalıcı bir ateşkese hazır olmadığını düşündüklerini söyledi.

Söz konusu yetkili ayrıca Tahran'ın anlaşma için verilen son sürelerle baskı altına alınmayı kabul etmediğini de ekledi.

ABD'li yetkililerden henüz bir açıklama gelmezken, görüşmelerde aracılık yapan Pakistan'ın Dışişleri Bakanlığı sözcüsü de yorum yapmaktan kaçındı.

Öte yandan, Reuters Haber Ajansına göre İran ve ABD, 6 Nisan Pazartesi günü yürürlüğe girebilecek ve Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasını sağlayabilecek bir planı değerlendiriyor.

Ajans, önerilerden haberdar olan bir kaynağa dayandırdığı haberinde Pakistan tarafından bir çerçeve oluşturulduğunu ve bunun gece saatlerinde İran ve ABD ile paylaşıldığını bildirdi.

Kaynak, acilen bir ateşkesi takiben kapsamlı bir anlaşma yapılmasını öngören iki aşamalı bir yaklaşımdan söz etti.

Sözkonusu kaynak Reuters'a "Tüm unsurlar üzerinde bugün anlaşılması gerekiyor" dedi ve ilk uzlaşmanın, görüşmelerdeki tek iletişim kanalı olan Pakistan aracılığıyla elektronik olarak nihai hale getirilecek bir mutabakat zaptı olacağını ekledi.

Axios haber sitesi Pazar günü Amerikalı ve İsrailli kaynaklara dayandırarak ABD, İran ve bölgesel arabulucuların, savaşın nihai olarak sona ermesine gidebilecek iki aşamalı bir anlaşmanın ilk aşaması olarak 45 günlük bir ateşkesi görüştüklerini bildirmişti.

Öneriye göre, ateşkes derhal yürürlüğe girecek ve Hürmüz Boğazı yeniden açılacak. Geniş kapsamlı bir anlaşmanın sonuçlandırılması için 15-20 gün süre tanınacak.

"İslamabad Anlaşması" olarak adlandırılan uzlaşmada Hürmüz Boğazı için bölgesel bir çerçeve bulunacak ve son görüşmeler İslamabad'da yüz yüze yapılacak.

İran: Trump'ın saçmalıkları çaresizlikten kaynaklanıyor

Donald Trump'ın son açıklamalarına yanıt veren İran Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Mehdi Tabatabaei, ABD başkanının "bölgede tam ölçekli bir savaşı kışkırttığını ve hala tehditler savurduğunu" söyledi.

Tabatabaei, Trump'ın "hakaretleri ve saçmalıklarının" "tamamen çaresizlik ve öfkeden" kaynaklandığını belirtti.

İran ordusundan General Ali Abdullahi Aliabadi ise Trump'ın tehdidini "çaresiz, gergin, dengesiz ve aptalca bir eylem" olarak nitelendirdi ve "ABD lideri için cehennemin kapıları açılacak" dedi.

İran Dışişleri Bakanı Yardımcısı Kazım Garibabadi de Trump'ın sivil altyapıya yönelik tehditlerinin "savaş suçu ve BM Şartı'nın 2. maddesinin açık bir ihlali olduğunu" savundu.

Söz konusu madde BM üyesi ülkelerin bir başka ülkenin toprak bütünlüğüne karşı güç kullanmasını ve güç kullanma tehdidinde bulunmasını yasaklıyor.

Son saldırılar

BBC Farsça, üniversitenin teknoloji merkezi binası ve camisinin hasar almış göründüğünü bildirdi. Pazartesi sabahı çekilen fotoğraflarda da başkentin bazı kesimlerinden yoğun dumanların yükseldiği görüldü. Üniversitenin bulunduğu bölgenin belediye başkanı saldırı nedeniyle doğalgazın geçici olarak kesildiğini bildirdi.

Başkentin bir başka noktasındaki bir konuta düzenlenen hava saldırısında da 13 kişi hayatını kaybetti. Devrim Muhafızları bağlantılı Fars Haber Ajansı ölenlerin altısının çocuk olduğunu duyurdu.

Kum kentindeki bir ABD-İsrail saldırısında en az beş kişinin öldüğü ve enkaz altında kalanlar da olduğu bildiriliyor.

İsrail de gece saatlerindeki İran saldırılarında yaralananlar olduğunu belirtti.

İsrail ordusu İran'dan yollanan füzeleri önlemeye çalıştıklarını kaydetti.

İsrail'in Lübnan'daki saldırıları da sürdü. Lübnan Sağlık Bakanlığı pazar günkü saldırılarda en az 15 kişinin öldüğünü, 39 kişinin de yaralandığını açıkladı.

BAE, Kuveyt ve Suudi Arabistan da hava savunma sistemlerinin füze ve insansız hava aracı saldırılarına müdahale ettiğini duyurdu.