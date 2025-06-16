İran'dan İsrail'e atılan füzeler Beytüllahim semalarında

İran'dan İsrail'e atılan füzeler Beytüllahim semalarında
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İran'dan İsrail'e atılan füzeler Beytüllahim semalarında
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İran'ın dün gece İsrail'e yaptığı füze saldırılarından yeni görüntüler geldi. Tel Aviv ve Hayfa kentlerinin vurulduğu saldırılarda füzeler işgal altındaki Batı Şeria bölgesindeki Beytüllahim kenti semalarında görüntülendi.

İran'ın İsrail'e fırlattığı balistik füzelerden bazıları Tel Aviv ve Hayfa kentlerine isabet etti. İran'dan İsrail'e son füze saldırısında hava savunma sistemlerini aşan füzelerden bazıları Tel Aviv ve çevresine isabet etti, saldırılarda 5 kişi öldü. Sabaha karşı İran'dan İsrail'e doğru ateşlenen yoğun füze atışı nedeniyle İsrail'de çok geniş bir alanda saldırı alarmları çaldı.

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Tel Aviv ve çevresinde hava savunma sistemlerini aşan bazı füzeler isabet etti. Tel Aviv merkezinde en az bir noktada füzenin isabet ettiğini, burada güçlü patlamanın ardından yoğun dumanlar yükseldiğini gözledi.

İran'dan İsrail'e atılan füzeler Beytüllahim semalarında!

Öte yandan İran'dan atılan füzeler işgal altındaki Batı Şeria bölgesindeki Beytüllahim'den görüntülendi. Görüntülerde onlarca füzenin İsrail'inTel Aviv ve Hayfa kentlerine doğru ilerlediği görüldü.

İran'dan İsrail'e atılan füzeler Beytüllahim semalarında!

BİLANÇO AĞIRLAŞIYOR

İsrail'in İran saldırısıyla başlayan savaş Tahran'ın misillemeleriyle iyice şiddetlendi. İki taraf da birbirlerine saldırırken can kayıpları arttı. İran'da İsrail'in saldırıları nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 224'e yükseldi. Yaralı sayısının ise 1481 olduğu belirtildi.

İran'dan İsrail'e atılan füzeler Beytüllahim semalarında!

İran'ın İsrail'e yönelik düzenlediği misilleme saldırılarında ölü sayısı ise 16'ya yükseldi. İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, İran'ın dün Tel Aviv'in güneyindeki Bat Yam'a düzenlediği saldırıya ilişkin 2 kişinin daha cansız bedenlerine ulaşıldığını, ölenlerin sayısının 9'a yükseldiğini açıkladı. Arama kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmalarının devam ettiği belirtildi. Böylece, İsrail'in başlattığı saldırıların ardından İran'ın yaptığı misillemelerde ölenlerin sayısı 16'ya yükseldi.

Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
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Yorumlar (2)

Haber Yorumlarımutluw can:

hiç savaş yanlısı biri değilim. ama umarım İran İsrail’in içinden geçer.

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Haber YorumlarıMURAD:

SIĞINAK DELİCİLER NEREDE İRAN!

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