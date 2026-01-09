Haberler

İran'da Protestolar Sürerken İnternet ve Telefon Hatları Kesildi, Hükümet Binası Ateşe Verildi

İran'da 12 gündür devam eden protestolar sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 42'ye yükseldi. Protestolar sırasında hükümet, internet ve telefon hatlarını keserken, Tahran'ın doğusundaki bir hükümet binası protestocular tarafından ateşe verildi. Kesinti ve yangın, ülkedeki tansiyonu daha da yükseltti. Ateşe verilen binanın çevresinde toplanan protestocuların tezahürat yaptığı görüldü.

İran'da 12 gündür devam eden protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısı 42'ye yükselirken, yönetimin ülkedeki internet ve telefon hatlarının fişini çekmesi tansiyonu iyice yükseltti. Binlerce protestocu Tahran'ın doğusundaki hükümet binasını ateşe verdi. Bölgeden servis edilen görüntülerde binanın alevler içinde kaldığı, yakındaki protestocuların ise tezahürat yaptığı görülüyor.

