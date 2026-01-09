İran'da Protestolar Sürerken İnternet ve Telefon Hatları Kesildi, Hükümet Binası Ateşe Verildi

İran'da 12 gündür devam eden protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısı 42'ye yükselirken, yönetimin ülkedeki internet ve telefon hatlarının fişini çekmesi tansiyonu iyice yükseltti. Binlerce protestocu Tahran'ın doğusundaki hükümet binasını ateşe verdi. Bölgeden servis edilen görüntülerde binanın alevler içinde kaldığı, yakındaki protestocuların ise tezahürat yaptığı görülüyor.