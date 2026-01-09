İran'da Protestolar Sürerken İnternet ve Telefon Hatları Kesildi, Hükümet Binası Ateşe Verildi
İran'da 12 gündür devam eden protestolar sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 42'ye yükseldi. Protestolar sırasında hükümet, internet ve telefon hatlarını keserken, Tahran'ın doğusundaki bir hükümet binası protestocular tarafından ateşe verildi. Kesinti ve yangın, ülkedeki tansiyonu daha da yükseltti. Ateşe verilen binanın çevresinde toplanan protestocuların tezahürat yaptığı görüldü.
