Üye Girişi
Haberler
Suriye'deki Türkmen komutanlardan Bahçeli'ye ziyaret
Esad'ı devirip Bahçeli'ye geldiler
Kripto para analisti Mercan Çakıroğlu: Altcoin rallisi başlıyor mu?
Kripto para analisti Mercan Çakıroğlu: Altcoin rallisi başlıyor mu?
İsrail ve Hamas ateşkese çok yakın
Başaramayacağını anlayan Netanyahu, hiç istemediği şartı kabul etti
BM Uluslararası Göç Örgütü, ülkesine dönen Suriyeli sayısını açıkladı
BM Uluslararası Göç Örgütü, ülkesine dönen Suriyeli sayısını açıkladı

İran'da 59 kadına karşı şiddet eylemi gerçekleştiren kişi idam edildi

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran Adalet Bakanlığı, başkentte 59 kadına saldırmaktan 'yeryüzünde fesat çıkarma' suçuyla mahkum edilen bir kişinin idam edildiğini duyurdu. Saldırgan Rastgooei Kandolaj, marangoz aleti kullanarak kadınlara saldırmış ve 'Tahran'da terör' estirmişti. Kandolaj'ın ne zaman tutuklandığı belirtilmezken, 'yeryüzünde fesat çıkarma' suçundan idam cezasına çarptırıldığı belirtildi. İran, büyük suçlarda idam cezası uygulayan ülkeler arasında yer alıyor.

İran Adalet Bakanlığı, başkentte onlarca kadına saldırmaktan "yeryüzünde fesat çıkarma" suçuyla mahkum edilen bir kişinin idam edildiğini bugün duyurdu.

Adalet Bakanlığı'nın haber sitesi Mizan Online'a göre, Rastgooei Kandolaj marangoz aleti kullanarak en az 59 kadına saldırdı ve " Tahran'da terör" estirdi.

Mizan'ın bildirdiğine göre, birçok kadın Kasım 2018'de gerçekleşen saldırılarda, saldırganın maskeli ve motosikletli olduğunu rapor etmişti.

Haberde Kandolaj'ın ne zaman tutuklandığı belirtilmedi.

Mizan'a göre, "yeryüzünde fesat çıkarma" suçundan idam cezasına çarptırıldı.

"Tahran'da kadın ve kızlara marangoz aletiyle saldırarak terör estiren Rastgooei Kandolaj'ın idam cezası infaz edildi" denildi.

Kandolaj davayı temyize götürmüş ve yeniden yargılama talep etmişti, ancak Yüksek Mahkeme ilk kararı onaylayarak bu talebi reddetti.

İran, cinayet ve uyuşturucu kaçakçılığının yanı sıra tecavüz ve cinsel saldırı gibi büyük suçlarda idam cezası uyguluyor.

Uluslararası Af Örgütü gibi insan hakları gruplarına göre, İran, güvenilir verilerin bulunmadığı Çin'den sonra yıllık en fazla idam gerçekleştiren ülke.

Norveç merkezli İran İnsan Hakları Örgütü'ne (IHR) göre, 2024 yılında idamlarda yeni bir artış yaşanıyor. Örgütün 2007'den beri idam kayıtlarını tutmaya başladığından beri tek bir ayda kaydedilen en yüksek sayı olan 166 idam sadece Ekim ayında gerçekleşti.

İdam cezalarının infazında genellikle vinçle asma yöntemi kullanılıyor ve infazlar halka açık yapılabiliyor. Aktivistler, İran'ın idam cezasını, özellikle 2022-2023 yıllarındaki ülke çapındaki protestoların ardından, toplumda korku yaratmak için kullandığını iddia ediyor.

İran'da 59 kadına karşı şiddet eylemi gerçekleştiren kişi idam edildi

İran'da 59 kadına karşı şiddet eylemi gerçekleştiren kişi idam edildi

İran'da 59 kadına karşı şiddet eylemi gerçekleştiren kişi idam edildi

İran'da 59 kadına karşı şiddet eylemi gerçekleştiren kişi idam edildi
Haberler.com / Abdullah Teymur - Dünya
img

Transferinde yolsuzluk yapılmış
img

Üç harfli marketten aldığı salamı tavaya atan vatandaş isyan etti
img

Olayların ilçesinde mide bulandıran görüntü
500

Yorumlar (5)

Haber YorumlarıMuhammed Yslbs:

Geç bile kalınmış

Yorum Beğen29
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıBlackened:

Şimdi birileri İran'a gıcık oluyor ya, sonra pedofil namussuzun birinin çoluk cocuga tebelles olduğunu duyunca adalet diyor! Al sana adalet! İşte sana bu adalet lazım!

Yorum Beğen21
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıVatansever:

Temiz iş tebrikler

Yorum Beğen9
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıBay Metin:

En iyisini İran yapıyor. Hapishane de besleyis salı vereceyine idma tek çözüm. Türkiyede de derhal uygulanmalı. Milete zarar veren miletin vergisiyle besleniyor oh ne güzel demokrasi

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMert Kalyoncu:

Vallahi adalet bu işte. Katilleri, sapıkları, mafyayı ve teröristi idam etmeyen devlet, devlet değildir.

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan herkesin içinde hüngür hüngür ağladı
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan herkesin içinde hüngür hüngür ağladı
Mikrofonlar açık kaldı, AK Partili isimlerin diyalogları duyuldu: Çok yanlış yaptı Bakan Hanım
Mikrofonlar açık kaldı, AK Partili isimlerin diyalogları duyuldu
İsrail medyası, Türkiye ile savaş için tarih verdi
İsrail medyası, Türkiye ile savaş için tarih verdi
Gelin, imam nikahı sırasında sorulan soruyla afallayıp kaldı
Gelin, imam nikahı sırasında sorulan soruyla afallayıp kaldı
Kerem Aktürkoğlu'nun hakeme yaptığı hareket tüm ülkeyi ayağa kaldırdı
Hakeme yaptığı hareket tüm ülkeyi ayağa kaldırdı
Mansur Yavaş'tan borç açıklaması: Nakit parayı da kabul etmiyorlar
Yavaş'ın borçlarla ilgili iddiası ortalığı karıştıracak

Son Dakika Haberleri

Hakim Ziyech ne dedi? Hakim Ziyech Okan Buruk - Galatasaray sözleri ne? Real Madrid Pachuca maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Real Madrid Pachuca golleri kim attı, canlı maç anlatımı! Bugün ŞİFRESİZ yayınlanan maçlar hangileri, şifresiz maçlar hangi kanallarda? Artvin okullar tatil mi (Şavşat)? SON DAKİKA 19 Aralık Perşembe Artvin'de okul yok mu (Şavşat Kaymaklığı Açıklaması)? A Spor CANLI izle! (ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI) 18 Aralık A Spor HD kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki! Gaziantep'in ismi değişecek mi? Gaziantep yeni adı ne olacak? Ölünce beni kim yıkayacak, afişini kim astı? 2025 Kıtalararası Kupası'nı kim kazandı, FIFA Kulüpler Kıtalararası şampiyonu kim oldu (Real Madrid-Pachuca) Real Madrid Pachuca CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Real Madrid Pachuca maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Real Madrid Pachuca maçı ne maçı, kazanan ne kupası kazanacak?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.