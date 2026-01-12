Haberler

İran'daki protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısı 538'e yükseldi

İran'daki protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısı 538'e yükseldi
İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), İran'da 15 gündür devam eden gösterilerde hayatını kaybedenlerin sayısının 538'e çıktığını belirtirken, İranlı yetkililerden rakamlara ilişkin resmi açıklama yapılmadı. Ölenlerin 490'ının gösterici, 48'inin ise emniyet görevlisi olduğu öğrenilirken, protestolar sırasında 10 bin 600'den fazla kişinin de gözaltına alındığı ifade edildi.

  • İran'daki protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısı 538'e yükseldi.
  • Ölenlerden 490'ı gösterici, 48'i emniyet görevlisidir.
  • Gösterilerde 10 bin 600'den fazla kişi gözaltına alındı.

ABD merkezli İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı, İran'da 15 gündür devam eden gösterilerde hayatını kaybedenlerin sayısının 538'e çıktığını açıkladı.

İran'daki protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısı 538'e yükseldi

ÖLENLERDEN 490'I GÖSTERİCİ

HRANA, son iki haftada ülke genelindeki gösterilerde 490'ı gösterici, 48'i emniyet görevlisi olmak üzere en az 538 kişinin öldüğünü açıkladı. Açıklamada, 10 bin 600'den fazla kişinin de gözaltına alındığı ifade edildi.

İran'daki protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısı 538'e yükseldi

BİLANÇO KORKUNÇ BOYUTLARDA

Öte yandan İranlı yetkililerden ölü sayısına dair resmi açıklama yapılmazken, Associated Press (AP) de can kaybına ilişkin rakamları bağımsız olarak teyit edemediğini bildirdi. HRANA, en son ölü sayısının 116'ya çıktığını duyurmuştu.

İran'daki protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısı 538'e yükseldi

İRAN'DAKİ GÖSTERİLER

İran'da 28 Aralık 2025'te ülkedeki yerel para biriminin döviz karşısındaki yüksek değer kaybı ve ekonomik sorunlar nedeniyle Tahran Büyük Çarşı'da esnafın başlattığı protestolar, ülkenin birçok kentine yayıldı.

İran'daki protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısı 538'e yükseldi

Gösterilerde ölen ya da yaralananlara ilişkin resmi açıklama yapılmazken HRANA, 10 Ocak'ta (gösterilerin 14. gününde) yayımladığı raporda, 37'si emniyet görevlisi ve 4'ü sağlık çalışanı olmak üzere 116 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 bin 600'ü aşkın kişinin yaralandığını, 2 bin 638 kişinin de gözaltına alındığını belirtmişti.

Kaynak: AA / Erdem Aksoy - Dünya
Yorumlar (4)

Haber YorumlarıBerkee Can:

fırsat bu fırsat temizle iran bütün göstericileri biz gezi olaylarında temizleseydik önümüz daha açık olurdu

Yorum Beğen11
Yorum Beğenme16
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıi.turkum:

ok yaydan çıktı .

Yorum Beğen11
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıDrej urfa:

Allah rahmet eylesin Ortadoğu yanıyor

Yorum Beğen10
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıUmut Yağcı:

çok endişeliyiz

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

