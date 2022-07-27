Irak'ta Şii lider Sadr'ın destekçileri beton bariyerleri yıkıp meclisi bastı Irak'ta Koordinasyon Grubu'nun Muhammed Şiya el-Sudani'yi başbakan adayı göstermesine itiraz eden Mukteda Sadr liderliğindeki Sadr Grubu destekçileri, beton blokları yıkarak Yeşil Bölge'deki parlamento binasını bastı. Tansiyonun yükselmesi üzerine bölgeye çok sayıda güvenlik ekibi sevk edilirken Başbakan Mustafa Kazımi de göstericilerin dağılması çağrısında bulundu. Irak'ta Şii lider Mukteda Sadr dışındaki bütün Şii tarafların çatısı altında toplandığı Koordinasyon Grubu'nun Muhammed Şiya el-Sudani'yi başbakan adayı göstermesine itiraz eden Sadr Grubu destekçisi yüzlerce kişi, öğlen saatlerinden başkent Bağdat'taki ünlü Tahrir Meydanı'nda toplandı. PARLAMENTO BİNASINI BASTILAR Hükümet konakları ve yabancı misyonların yer aldığı korunaklı Yeşil Bölge'ye giden Cumhuriyet Köprüsü'nü geçen protestocular, bazı beton blokları yıkarak Yeşil Bölge'ye girerek parlamento binasını bastı. GÖSTERİCİLER SUDANİ ALEYHİNDE SLOGANLAR ATTI Yüzlerce kişi, Sudani'nin başbakanlık yapmasını istemedikleri yönünde slogan attı. Göstericiler, Sudani'ye yakınlığıyla bilinen eski Başbakan Nuri el-Maliki'yi aleyhine de sloganlar atarak protesto etti. GÜVENLİK GÜÇLERİ HAVAYA ATEŞ AÇTI Kalabalık grubu dağıtmak için güvenlik güçleri, göz yaşartıcı gaz kullanırken, havaya ateş açtı. Yeşil Bölge'deki gerginliğin devam ettiği bildirildi. BAŞBAKAN KAZIMİ: DERHAL ÇEKİLİN Irak Başbakanı Mustafa Kazımi de göstericilere seslenerek "Kamu ve özel mallara zarar vermemelerini ve Yeşil Bölge'den derhal çekilmelerini" istedi. BAŞBAKAN ADAYININ SUDANİ OLDUĞU AÇIKLANMIŞTI Koordinasyon Çerçevesi, 25 Temmuz Pazartesi günü, başbakan adaylarının eski Çalışma ve Sosyal İşler Bakanı Muhammed Şiya Sudani olduğunu açıklamıştı. İhlas Haber Ajansı / Dünya Mukteda Sadr Parlamento Irak Dünya Haberler

Haberler ›› Dünya ›› Irak'ta Şii lider Sadr'ın destekçileri beton bariyerleri yıkıp meclisi bastı - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.