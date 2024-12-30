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İnşaat işçileri, tesadüfen 3.000 yıllık antik kent keşfetti

İnşaat işçileri, tesadüfen 3.000 yıllık antik kent keşfetti
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Güney Çin'deki Guilin şehri yakınlarındaki Gongcheng Yao bölgesinde, inşaat işçileri tarafından 3.000 yıllık bir antik kent keşfedildi. Niuluchong antik kenti, desenli tuğlalar ve kırık çömlekler bulunarak keşfedildi ve bölgenin bilinen en eski yerleşim yeri olarak kayda geçti.

İnşaat işçileri tarafından tesadüfen keşfedilen kent, Güney Çin'in bilinen en eski yerleşim yeri olarak kayıtlara geçti. Deniz İpek Yolu'nun başlangıç noktası olan bölgedeki bu 3.000 yıllık kent, tarihi eserlerle dolu.

Güneydoğu Çin'deki Guilin şehri yakınlarındaki Gongcheng Yao bölgesinde yer alan Niuluchong antik kenti, 2022'de inşaat işçilerinin bakir arazide çalışırken desenli tuğlalar ve kırık çömlekler bulmasıyla keşfedildi.

Kazı ekibi lideri He Anyi, bu yılki çalışmalarda çift surlu şehir duvarları ve hendekler bulduklarını açıkladı. Bölgedeki antik kentlerde hendeklere rastlanması oldukça nadir olduğundan, bu keşif büyük önem taşıyor.

He Anyi, "Kent kuzeyden güneye 165 metre, doğudan batıya 140 metre genişliğinde ve toplam 23.100 metrekarelik bir alana sahip. Kentin kuzey ve batı duvarları iyi korunmuş durumda. En iyi korunan batı duvarının en yüksek noktası yaklaşık 1,4 metre" dedi.

Arkeologlar, çömlek ve taş aletler gibi kültürel kalıntıların yanı sıra kül çukurları ve sütun delikleri gibi yapılar da buldular. Kentin yaşının doğrulanmasıyla, antik Lingnan bölgesinin bilinen en eski şehri olduğu ortaya çıktı.

Bugünkü Guangxi, Guangdong ve Hainan eyaletlerini kapsayan Lingnan bölgesi, Güneydoğu Asya'yı Avrupa'ya bağlayan deniz yolları ağı olan Deniz İpek Yolu'nun başlangıç noktası olması nedeniyle antik dünya için büyük önem taşıyordu.

He, kazı çalışmalarının devam edeceğini ve karbonlaşmış pirinç taneleri gibi başka kalıntılar bulabileceklerini umduklarını belirtti. Ekip ayrıca, kılıç olduğu düşünülen "aşırı paslanmış" bir bronz eseri de laboratuvarda inceleyecek.

Son aylarda antik kent keşifleri hız kazandı. Ekim ayında Amazon yağmur ormanlarının derinliklerinde 18. yüzyılda terk edilmiş bir Portekiz yerleşimi bulundu. Meksika'da ise bir öğrenci Google'da gezinirken tesadüfen devasa bir Maya kentini keşfetti.

İnşaat işçileri, tesadüfen 3.000 yıllık antik kent keşfetti

İnşaat işçileri, tesadüfen 3.000 yıllık antik kent keşfetti

İnşaat işçileri, tesadüfen 3.000 yıllık antik kent keşfetti

Haberler.com / Abdullah Teymur - Dünya
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