İngiltere tarihinin en sıcak günü! Pistler eridi, raylar büküldü, ölüm korkusu tavan yaptı

İngiltere Meteoroloji Kurumu (Met Office), ülkede tespit edilen sıcaklıkların 40,2 santigrat dereceye ulaştığını ve bunun ülke tarihinin en yüksek sıcaklığı olduğunu duyurdu.

SABAH SAATLERİNDE UYARI YAPILMIŞTI

Bu sabah saatlerinde ülkede sıcaklıkların ilk kez 40 santigrat dereceye ulaşabileceği ve sağlıklı insanlar arasında ciddi hastalık ve hatta ölüm riski oluşturabileceği dikkate alınarak ilk defa aşırı sıcaklık uyarısı yapılmıştı.

2019 YILINDA 38,7 DERECE TESPİT EDİLMİŞTİ

İngiltere'de şimdiye kadar kaydedilen en yüksek sıcaklık, 2019'da bir rekor olan 38,7 santigrat derece olarak tespit edilmişti.

HAVALİMANINDAKİ PİSTLER ZARAR GÖRDÜ

Seyahat, sağlık hizmetleri ve eğitimi olumsuz etkileyen aşırı sıcaklıklara yönelik "kırmızı" alarmın 19 Temmuz'a kadar süreceği duyurulmuştu. Dün, aşırı sıcakların Luton Havalimanı'ndaki pistlere zarar vermesi uçuşların ertelenmesine neden olmuştu.

UÇUŞLAR ERTELENDİ

Yetkililer, sıcakların neden olduğu tahribatın olabildiğince kısa sürede onarılacağı belirtilmiş, güvenli uçuşların sağlanması için pistin onarım süresi boyunca uçuşların ertelendiği bilgisi paylaşılmıştı.

TREN RAYLARI BÜKÜLDÜ, ORMAN YANGINLARI HALKI TEHDİT EDİYOR

Bugün yapılan incelemede ülkede tren raylarının yüksek sıcaklığın etkisiyle büküldüğü tespit edilirken, ülkeyi esir alan 40 derece seviyelerindeki sıcaklar nedeniyle sık sık orman yangınlarının yaşandığı ve alevlerin yaşam yerlerini tehdit ettiği aktarıldı.