5 ülkeden İsrailli bakanlar Itamar Ben Gvir ve Betzalel Smotrich'e yaptırım kararı

5 ülkeden İsrailli bakanlar Itamar Ben Gvir ve Betzalel Smotrich'e yaptırım kararı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
5 ülkeden İsrailli bakanlar Itamar Ben Gvir ve Betzalel Smotrich'e yaptırım kararı
Haber Videosu

İngiltere, Kanada, Avustralya, Yeni Zelanda ve Norveç, İsrailli aşırı sağcı bakanlar Itamar Ben Gvir ve Betzalel Smotrich'e yaptırım getirdi. İki ismin mal varlıkları dondurulurken, söz konusu ülkelere seyahatleri de yasaklandı.

İngiltere, Kanada, Avustralya, Yeni Zelanda ve Norveç, İsrailli bakanlar Itamar Ben Gvir ve Betzalel Smotrich'e yaptırım getirdi

5 ÜLKEDEN İSRAİLLİ AŞIRI SAĞCI BAKANLARA YAPTIRIM

İngiltere, Kanada, Avustralya, Yeni Zelanda ve Norveç'ten İsrail ile ilgili ortak karar geldi. 5 ülke, Gazze'deki katliamda tutumları nedeniyle İsrailli iki aşırı sağcı bakan Itamar Ben-Gvir ve Betzalel Smotrich'e yaptırım getirdi. Yaptırım gereğince, İsrailli iki bakanın mal varlıkları dondurulurken, söz konusu ülkelere de seyahat yasağı getirildi.

5 ülkeden İsrailli bakanlar Itamar Ben Gvir ve Betzalel Smotrich'e yaptırım kararıItamar Ben Gvir

Ben-Gvir, işgal altındaki Batı Şeria'da bir yerleşimci olarak İsrail'in ulusal güvenlik bakanı görevini yürütüyor. Smotrich ise maliye bakanı sıfatıyla hareket etse de Gazze konusunda 'insanlık dışı' yorumlarıyla biliniyor.

5 ülkeden İsrailli bakanlar Itamar Ben Gvir ve Betzalel Smotrich'e yaptırım kararıBetzalel Smotrich

LONDRA, İSRAİL'LE SERBEST TİCARET ANLAŞMASINI ASKIYA ALMIŞTI

İngiltere geçtiğimiz ay, Batı Şeria ve Gazze'de devam eden katliamlar nedeniyle İsrail'le yürütülen serbest ticaret anlaşmasını askıya almıştı.

Haberler.com / Turan Yiğittekin - Dünya
Cezaevinden izinli çıktı, eniştesi tarafından öldürüldü

Cezaevinden izinli çıktı, eniştesi tarafından öldürüldü
Denendi, faydası ispatlandı! Tüm araçlar için zorunlu olması yakındır

Denendi, faydası ispatlandı! Tüm araçlar için zorunlu olması yakındır
500

Yorumlar (18)

Haber YorumlarıSerkan Taşdemir:

inanan var mı!! hayatınız dümen

Yorum Beğen48
Yorum Beğenme9
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıDeli Dumrul:

Ekepeli iş adamları gizli gizli ticaretini yapsın.Ama kameralar önünde hönkürsün.Siz varya hepiniz deccalin soyundan geliyorsunuz.

Yorum Beğen38
Yorum Beğenme13
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıZamanla Akıllanan Adam:

danışıklı dövüş it iti ısırmaz

Yorum Beğen39
Yorum Beğenme6
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıKorhan KILIÇ:

Bizimkiler ne yaptı ya...:))). Hiç bir şey....

Yorum Beğen29
Yorum Beğenme8
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıÖzkan Bulut:

Haydi Türkiyem seni de bekliyoruz

Yorum Beğen28
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Tüm 18 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ailelerin arazi anlaşmazlığı kavgasında 6 yaralı

Sokak savaş alanına döndü! Silahlı, sopalı kavgada çok sayıda yaralı
Greta Thunberg'den İsrail'e 'PR oyunu' suçlaması ve Trump'a tokat gibi yanıt

Sınır dışı edilen Greta Thunberg'den Trump'a tokat gibi yanıt
Bulgaristan'da huzurevlerinde 205 yaşlıya işkence edildi

İnsanlık dışı görüntüler! Huzurevlerinde yaşlılara korkunç işkence
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Ünlü oyuncu Kubilay Penbeklioğlu, Ferdi Zeyrek'e son vedasını duygusal sözlerle yaptı

Ünlü oyuncu, Ferdi Zeyrek'i gözyaşlarıyla uğurladı
Banka müdürü kadının oyununu gizli kamera bozdu

Banka müdürü kadının oyununu gizli kamera bozdu
Merkez Bankası'ndan kritik hamle! Faiz indirimi için ilk işaret fişeği atıldı

Merkez'den kritik hamle! Faiz indirimi için ilk işaret fişeği atıldı
Falezlerden atlayan genç ölümle pençeleşiyor

Falezlerden atlayan genç ölümle pençeleşiyor
Ferdi Zeyrek'in cenazesinde insan seli! Binlerce kişi akın etti

Binlerce kişi akın etti, cenaze aracı ilerlemekte zorlandı
Lamine Yamal'dan Ronaldo'ya büyük ayıp

Lamine Yamal'dan Ronaldo'ya büyük ayıp
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.