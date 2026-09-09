İngiltere-İsrail ilişkileri 'onlarca yılın en düşük seviyesinde'

İngiltere'nin işgal altındaki Batı Şeria'daki İsrail yerleşimleriyle ticareti yasaklama kararına İsrail'in öfkeyle verdiği yanıt, bu anın ne kadar önemli olduğunun göstergesi. İsrail'in öfkesinin büyük bölümünün hedefi İngiltere oldu ancak İngiltere'nin de aralarında bulunduğu 12 ülkenin birlikte hareket etmeyi seçmiş olması açıkça duyulan infial hissini artırdı.Londra'daki yetkililer, İsrail-Filistin politikasında böylesine dramatik bir değişikliğin düşmanca bir tepkiye yol açacağını her zaman biliyordu, ancak İsrail'in tepkisinin hızı ve sertliği karşısında şaşırmış görünüyorlar.Batı Şeria'ya hizmet veren ve Ramallah'taki Filistin Yönetimi ile doğrudan temas yürüten Doğu Kudüs'teki İngiltere konsolosluğunun kapatılması ve geçen yıl Gazze Şeridi'nde istikrar ve yardım çalışmalarını koordine etmek için kurulan Uluslararası Gazze Destek Merkezi'ndeki İngiliz temsilcilerin görevden uzaklaştırılması çok düşmanca adımlar.Bunlar İsrail'in İngiltere ve aralarında Fransa, İspanya ve Kanada'nın da bulunduğu 11 diğer ülkenin 8 Eylül Salı günü attığı adımdan derin rahatsızlık duyduğunu gösteriyor.Yerleşimlerde üretilen ürünler İsrail'in ihracatının önemli bir bölümünü oluşturmuyor olabilir, ancak bunların özel muamele için ayrı tutulmasının siyasi sembolizmi güçlü.

Onlarca yıldır İngiltere ve diğer hükümetler, işgal altındaki Filistin topraklarındaki yerleşimleri yasadışı olarak değerlendirdi ancak burada yetiştirilen veya üretilen ürünleri yasaklamaya yanaşmadı.Şimdi ise İngiltere'nin, Uluslararası Adalet Divanı'nın 2024 tarihli kararına katıldığını ve işgalin bütününün hukuka aykırı kabul ettiğini açıklamasının ardından Dışişleri Bakanı Ed Miliband, hükümetin ekonomik ilişkilerinin bunu yansıtması gerektiğini söylüyor.Bundan dolayı yasak yalnızca ürünleri değil, yerleşimlere inşaat, altyapı veya finansman sağlayan şirketleri de kapsıyor."İşgale maddi katkı sağlayan" silah satışlarına yönelik kısıtlamaları da içeren önlemler, birçok kişinin beklediğinden daha ileri gidiyor.Ve dikkat çekici olan yalnızca eylemler değil. Dışişleri Bakanı'nın içten ve zaman zaman son derece kişisel açıklamasında kullandığı dil de öyle."Kendisiyle gurur duyan Britanyalı bir Yahudi... İsrail devletine verdiği destek sarsılmaz" biri olarak Miliband, seleflerinin neredeyse tamamından daha doğrudan ve daha sert konuştu.Bir İngiltere dışişleri bakanının "yerleşimci terörünün yaygın olduğunu" ve Batı Şeria'nın bazı bölgelerinde Filistinlilerin "etnik temizliğinden" sorumlu olduğunu, ayrıca İsrail hükümetinin buna "göz yumduğunu" söylemesi gerçekten dikkat çekici.Miliband buna İngiltere politikasında bir "sıfırlama" diyor.İngiltere-İsrail ilişkilerini onlarca yılın en düşük seviyesine indiren bu adım, köklü bir değişim hissi yaratıyor.

Yaklaşan bir İsrail seçimine her zaman eşlik eden hararetli ve gergin atmosfer, İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar'ın sert tepkisine katkıda bulunmuş olabilir ancak İsraillilerin çoğu, onun duyduğu infial hissini paylaşmış olacaktır.Birçok İsrailli, bazı yerleşimcilerin şiddet yanlısı ve mesihçi ideolojisini son derece sorunlu buluyor.Bazıları onları ulusal bir utanç kaynağı olarak görüyor.Ancak bu, 1967 Altı Gün Savaşı sırasında ele geçirilen topraklarda kurulan yerleşimlerin yasa dışı olduğu görüşüne katıldıkları anlamına gelmiyor.Çoğu kişi geçen yıl halefi Binyamin Netanyahu'yu, İsrail'i uluslararası bir paryaya dönüştürmekle suçlayan eski başbakan Ehud Olmert'e şiddetle karşı çıkacaktır.Ancak Eurovision veya spor etkinliklerindeki protestolardan, liderleri hakkında çıkarılan uluslararası tutuklama kararlarına ve şimdi de yerleşim ürünlerine getirilen yasaklara kadar uzanan uluslararası kınama duvarlarının üzerlerine kapandığını hissedebiliyorlar ve bu da onları kaygılı ve savunmacı hale getiriyor.Öte yandan Filistinliler için bu bir ilerleme gibi görünüyor.Filistin Dışişleri Bakanlığı, yaptırımları benimseyen ülkeleri övdü ancak İsrail'in "yasa dışı yerleşim girişimini" durdurmak için "acil ve somut önlemler" çağrısında bulundu.Londra'da Filistin Büyükelçisi Dr Husam Zomlot, hükümetin kararını "İngiltere-Filistin ilişkisinde bir dönüm noktası" olarak nitelendirdi.İngiltere'nin "cesur adımlarının", başkenti Doğu Kudüs olan ve 1967 sınırları temelindeki Filistin Devleti'nin bağımsızlığına giden yolu döşemeye yardımcı olacağını" söyledi.Ancak Zomlot İsrail'in 59 yıllık işgalinin sona ermediğini, hatta kayda değer ölçüde değişmediğini biliyor.

Yaşayabilir bir Filistin devletine ilişkin beklentiler hala son derece zayıf ve 12 ülkenin ortak eyleminin İsrail'in Batı Şeria'yı görünürde durdurulamaz biçimde devralışını tersine çevireceğine dair kısa vadede çok az işaret var.Böyle bir etkiye sahip olan tek ülke, kullanmayı tercih etmesi halinde, Amerika Birleşik Devletleri.1991'de dönemin İsrail Başbakanı İzak Şamir hükümeti işgal altındaki topraklardaki yerleşim faaliyetlerini finanse etmek için kullanılmayacağına dair güvence vermeyi reddettiğinde, dönemin ABD Başkanı George HW Bush ve kararlı Dışişleri Bakanı James Baker, 10 milyar dolarlık kredi garantilerini askıya alma tehdidinde bulunmuştu.Ancak Donald Trump şimdiye kadar Binyamin Netanyahu'nun yerleşim planlarını sınırlama yönünde hiçbir istek göstermedi.Trump'ın Amerika'yı Yeniden Yücelt (MAGA) hareketinin bazı kesimleri son yıllarda İsrail'e karşı tavır alsa da ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee, Batı Şeria'nın Tanrı tarafından Yahudilere vaat edildiği yönündeki İsrail görüşünü paylaşan ateşli bir Hristiyan Siyonist.Dolayısıyla İngiltere ve ortaklarının Salı günü attığı adım, onları yalnızca İsrail'in değil, aynı zamanda Washington'daki en büyük destekçisinin de karşısına yerleştiriyor.Orijinali İngilizce olan bu makalenin çevirisinde yapay zekadan yararlandık. Yayınlanmadan önce çeviriyi bir BBC gazetecisi kontrol etti. .