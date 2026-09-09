Günler sonra ortaya çıktı! Serdal Adalı polislerin teklifini elinin tersiyle itmiş
Beşiktaş'ın Fenerbahçe'yi Kadıköy'de 2-1 mağlup ettiği derbinin ardından Başkan Serdal Adalı'nın stattan ayrılırken yaşadığı diyalog ortaya çıktı. Polislerin “Başkanım, 15 dakika bekleyelim, taraftar dağılsın” uyarısına Adalı'nın “Fenerbahçe taraftarı bize bir şey yapmaz, gidelim” yanıtını verdiği belirtildi. Adalı daha sonra Fenerbahçeli taraftarların arasından yürüyerek tekneye geçti ve bölgeden ayrıldı.
- Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, derbinin ardından polisin '15 dakika bekleyelim' güvenlik uyarısını reddederek stattan çıktı.
- Adalı, polise 'Fenerbahçe taraftarı bize bir şey yapmaz, gidelim' diyerek Fenerbahçeli taraftarların arasından yürüyüp tekneye ulaştı.
- Adalı, Fenerbahçe'yi 2-1 yendikleri derbinin ardından herhangi bir sorun yaşamadan Kadıköy'den ayrıldı.
Beşiktaş'ın Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe'yi deplasmanda 2-1 mağlup ettiği derbinin ardından Serdal Adalı'nın stattan ayrılışı dikkat çekmişti.
Karşılaşmanın bitmesinin ardından stattan çıkan Beşiktaş Başkanı, Fenerbahçeli taraftarların bulunduğu bölgeden yürüyerek tekneye geçmiş ve Kadıköy'den ayrılmıştı.
POLİSTEN “15 DAKİKA BEKLEYELİM” UYARISI
Ertan Süzgün'ün aktardığına göre, görüntülerin öncesinde Serdal Adalı ile polisler arasında dikkat çeken bir diyalog yaşandı. Polislerin güvenlik gerekçesiyle Adalı'ya, “Başkanım, 15 dakika bekleyelim, taraftar dağılsın” dediği belirtildi.
“FENERBAHÇE TARAFTARI BİZE BİR ŞEY YAPMAZ”
Serdal Adalı ise beklemek istemedi ve polislere, “Fenerbahçe taraftarı bize bir şey yapmaz, gidelim” yanıtını verdi. Adalı daha sonra stattan çıkarak Fenerbahçeli taraftarların arasından yürüdü. Beşiktaş Başkanı'nın herhangi bir sorun yaşamadan tekneye ulaşarak bölgeden ayrıldığı belirtildi.
DERBİNİN ARDINDAN GELEN GÖRÜNTÜNÜN PERDE ARKASI
Böylece Serdal Adalı'nın derbinin hemen ardından Fenerbahçeli taraftarların arasından geçerek tekneye yöneldiği görüntülerin perde arkasındaki diyalog da ortaya çıkmış oldu.