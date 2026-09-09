Günler sonra ortaya çıktı! Serdal Adalı polislerin teklifini elinin tersiyle itmiş

Beşiktaş'ın Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe'yi deplasmanda 2-1 mağlup ettiği derbinin ardından Serdal Adalı'nın stattan ayrılışı dikkat çekmişti.

Karşılaşmanın bitmesinin ardından stattan çıkan Beşiktaş Başkanı, Fenerbahçeli taraftarların bulunduğu bölgeden yürüyerek tekneye geçmiş ve Kadıköy'den ayrılmıştı.

POLİSTEN “15 DAKİKA BEKLEYELİM” UYARISI

Ertan Süzgün'ün aktardığına göre, görüntülerin öncesinde Serdal Adalı ile polisler arasında dikkat çeken bir diyalog yaşandı. Polislerin güvenlik gerekçesiyle Adalı'ya, “Başkanım, 15 dakika bekleyelim, taraftar dağılsın” dediği belirtildi.

“FENERBAHÇE TARAFTARI BİZE BİR ŞEY YAPMAZ”

Serdal Adalı ise beklemek istemedi ve polislere, “Fenerbahçe taraftarı bize bir şey yapmaz, gidelim” yanıtını verdi. Adalı daha sonra stattan çıkarak Fenerbahçeli taraftarların arasından yürüdü. Beşiktaş Başkanı'nın herhangi bir sorun yaşamadan tekneye ulaşarak bölgeden ayrıldığı belirtildi.

DERBİNİN ARDINDAN GELEN GÖRÜNTÜNÜN PERDE ARKASI

Böylece Serdal Adalı'nın derbinin hemen ardından Fenerbahçeli taraftarların arasından geçerek tekneye yöneldiği görüntülerin perde arkasındaki diyalog da ortaya çıkmış oldu.