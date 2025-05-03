İngiltere'de yerel seçim: Göç karşıtı Reform UK'den büyük zafer

İngiltere'de Perşembe günü yerel yönetimlerin bir kısmı için düzenlenen seçimlerden ilk sırada çıkmayı başaran göç karşıtı sağcı parti Reform UK'in lideri Nigel Farage, elde ettikleri kazanımları "eşi benzeri görülmemiş" ve "iki partili siyasetin sonu" olarak niteledi.

Parti, 10 belediye meclisinin kontrolünü ele geçirdi, iki belediye başkanlığı yarışını kazandı ve Parlamento için yapılan Runcorn and Helsby ara seçiminde saflarına beşinci bir milletvekili ekledi.

İktidardaki İşçi Partisi ve ana muhalefetteki Muhafazakar Parti ise seçimde büyük kayıplar yaşadı.

23 yerel yönetim için yapılan seçimlerde partilerin kazandıkları sandalye sayısı ve bir önceki seçime göre gerçekleşen değişim şöyle oldu:

Başbakan Sir Keir Starmer halkın, iktidara geçen yıl gelen İşçi Partisi hükümetinin faydalarını henüz hissetmediğini söylerken, Muhafazakar lider Kemi Badenoch partisini bir kez daha "güvenilir" bir alternatif haline getirme sözü verdi.

Ülkede göç karşıtı siyaseti ve Brexit'e verdiği destekle bilinen Nigel Farage, Cumartesi günü yaptığı açıklamada "İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana Britanya'da hiç kimse bir yerel seçimde hem İşçi Partisi'ni hem de Muhafazakârları yenemedi" dedi.

Farage, ABD Başkanı Donald Trump'ın .

İşçi Partisi'nde iç tartışma

The Times gazetesinde yazan Başbakan Keir Starmer ise seçimlerden çıkarılması gereken dersin, "ülkenin ideolojik bağnazlığa ihtiyaç duymadığı" olduğunu söyledi, "Şimdi insanlara istedikleri ülkeyi verme konusunda hızlanmanın tam zamanı" dedi.

Ancak İşçi Partisi içinde bazıları, en yoksul emekliler hariç tüm emeklilere yapılan kışlık yakacak ödemelerinin kesilmesi kararının seçmenleri soğuttuğunu söyleyerek başbakana politika değişikliği çağrısında bulundu.

İşçi Partisi milletvekili Rachael Maskell BBC'ye verdiği demeçte hükümeti kesintilerden vazgeçmeye çağırdı:

"Parti olarak, en yoksulların cebinden almak yerine, zenginliği nasıl daha iyi yeniden dağıtabileceğimize bakma yetkisine sahip olduğumuza inanıyorum."

Muhafazakar Parti lideri özür diledi

Sonuçların belli olmasıyla birlikte Muhafazakar Parti lideri Badenoch, mağlup olan Muhafazakar meclis üyelerinden özür dileyerek şunları söyledi:

"İşçi Partisi'ne karşı güvenilir bir alternatif olarak görüldüğümüz konuma geri dönmemizi sağlayacağım."

Badenoch Telegraph gazetesine yazdığı yazıda şunları söyledi:

"Bu kadar çok yetenekli, çalışkan Muhafazakar meclis üyesinin koltuklarını kaybettiğini görmekten derin üzüntü duyuyorum. Bunu hak etmediler - ve kaybetmemizin nedeni onlar değildi."

Badenoch yenilgilerine gerekçe olarak , geçen yıl öncesinde partinin 14 yıldır hükümette olmasını ve "moralleri ve kaynakları tüketen cezalandırıcı bir genel seçim" geçirmesini suçladı.

Ayrıca, partinin 2021'de kazandığı birçok yerel koltuğu savunmanın "zor bir görev" olduğu görüşünü yineledi.

Sonuçlar Muhafazakarların korktuğundan da kötü oldu ve parti sadece Reform'un değil Liberal Demokratların da gerisinde kaldı.

Muhafazakarlar 674 belediye meclisi sandalyesini ve savunduğu 16 belediye başkanlığının tümünü kaybetti - ancak Cambridgeshire ve Peterborough belediye başkanlığını İşçi Partisi'nden aldı.

Muhafazakar Partili siyasetçi Roger Gough, BBC'ye verdiği demeçte partinin yapması gereken çok büyük bir iş olduğunu söyledi:

"Hala hükümette olduğumuz dönemde yaşananların gölgesi altındayız."

"Bu gölge geçen yıl sandık başına gittiğimizde de üzerimizdeydi ve hala kalkmış değil.

"Bazı durumlarda zaman alacak ciddi cevaplar bulmak ile daha kısa vadede inandırıcı bir pozisyon oluşturmak arasında gerçek bir baskı var.

"Açıkçası şu ana kadar bu gerçekleşmedi, bu yüzden son birkaç gün içinde pek çoğumuz seçimlerde bedel ödedik."

Muhafazakar Parti'nin kıdemli siyasetçilerinden Richard Fuller, partinin "işe yarayacak politikalar üzerinde derinlemesine düşünmesi, bunları uygulamaya koyacak insanlara sahip olduğumuzdan emin olması ve ardından güveni yeniden kazanması gerektiğini" söyledi.

Fuller, Muhafazakarların Reform ile bir anlaşma yapmayacağını söyledi ve Farage'ın "Muhafazakar Parti'yi yok etmek istediğini çok açık bir şekilde ifade ettiğini" sözlerine ekledi.

İkinci sıradaki Liberal Demokratlar: Muhafazakar Parti'nin yerini aldık

Liberal Demokratlar belediyelerdeki sandalye sayısını 163 artırıp üç belediyenin de başkanlığını kazanarak seçimden mutlu ayrılan bir diğer parti oldu.

Partinin lideri Sir Ed Davey, "Orta İngiltere'nin partisi" olarak Muhafazakarların yerini aldıklarını söyledi.

Liberal Demokratların eğitim sözcüsü Munira Wilson Today programına verdiği demeçte partinin "hem yerel hem de ulusal düzeyde İngiliz değerlerini savunduğunu" söyledi:

"Bu parti, ister sağlık ve bakım hizmetleri olsun, ister çukurların onarılması olsun, insanların önemsediği konular üzerinde çalışacak ya da dünya sahnesinde Britanya'nın çıkarlarını savunacak ve Donald Trump gibilere karşı duracak bir partidir."

Yeşil Parti de bazı kazanımlar elde ederek sandalye sayısını 44 artırdı.

Yeşiller üyesi Barones Jenny Jones, BBC'ye yaptığı açıklamada partinin sekiz yıldır her seçimde meclis üyelerini arttırdığını söyledi:

"Görünüşe göre beş partili bir siyaset dönemi yaşanıyor ve bu bizim için çok iyi, çünkü insanlar bunun İşçi Partisi ve Muhafazakar Parti arasında bir seçim olmadığını görür görmez, kendilerine uygun politikalar aramaya başlıyorlar."