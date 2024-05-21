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İbrahim Reisi'nin cenaze töreninden ilk görüntüler! İzdiham yaşanıyor

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Helikopter kazasında hayatını kaybeden İran Cumhurbaşkanı Reisi ve ekibindeki 9 kişi için tören düzenleniyor. On binlerce kişi dua ve ağıtlarla Reisi'ye veda ediyor.

Doğu Azerbaycan'da yaşanan helikopter kazası sonucu hayatını kaybeden İbrahim Reisi ve heyeti için tören düzenleniyor.

Azerbaycan sınırındaki baraj açılış töreninden dönen İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve ekibini taşıyan helikopter, 19 Mayıs'ta Türkiye saatiyle öğleden sonra 4 civarlarında hava şartları nedeniyle düştü. Helikopterinin yerini belirleyen Akıncı İHA, saat 02.36'da kaza kırıma uğrayan helikopterle görsel temas sağlandı. İran Kızılayı ekipleri helikopterin enkazına 15 saatlik çalışma sonrasında ulaştı. 9 kişinin hayatını kaybettiği helikopterde Cumhurbaşkanı Reisi, Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Tebriz Valisi Malik Rahmeti ve İran lideri Hamaney'in Tebriz Temsilcisi Muhammed Ali Al-i Haşim, Devrim Muhafızları Ordusu mensubu 2 üst düzey askeri yetkili ve mürettebat bulunuyordu.

ON BİNLERCE KİŞİ REİSİ'Yİ UĞURLUYOR

Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve yetkililer için Tebriz'deki Şüheda meydanında tören düzenlendi. On binlerce kişinin cenaze aracının etrafına toplandığı meydanda dualar okunup ağıtlar yakıldı. Sevenleri Reisi'nin tabutuna dokunabilmek için adeta birbiriyle yarıştı.

Kum kentinde yapılacak 2. törenin ardından Tahran'da cenaze töreni gerçekleşecek.

Ayrıntılar geliyor...

İşte törenden kareler;

İbrahim Reisi'nin cenaze töreninden ilk görüntüler! İzdiham yaşanıyor

İbrahim Reisi'nin cenaze töreninden ilk görüntüler! İzdiham yaşanıyor

İbrahim Reisi'nin cenaze töreninden ilk görüntüler! İzdiham yaşanıyor

Haberler.com / Ayça Elal - Dünya

İbrahim Reisi Helikopter İran Dünya Güncel Haberler

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Yorumlar (14)

hasan soytürk:

Allah bizim cumhurbaşkanımıza uzun ömürler versin inşallah

160
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BLACK LİON LİON:

DARISI BİRİSİNE.AMİN......

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ömer Akçay:

Tabiki herkesin sonu ölüm. Sen göreme o günü. Önce sen. Amin

yanıt94
yanıt29
MURAT:

ardınada sen inşallah

yanıt29
yanıt26
Erkan Daldaban:

aminnnnn

yanıt12
yanıt13
MÜCAHİT KELEŞ:

o birisi sen olma dikkat elet

yanıt10
yanıt5
girilmez:

her ı tın duası kabul olsaydı

yanıt15
yanıt4
Bükücü:

Allah bizim Reisimizi başımızdan eksik etmesin. Amin Amin Amin

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Özcan Özcan:

çağdaşlık mutlu ,cehaletin gözü yaşlı...

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Ahmet AKGÜL:

Allah rahmet eylesin. Reisi fanatik şia değildi. daha iyiydi. o yüzden öldürdüler.

28
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