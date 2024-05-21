İbrahim Reisi'nin cenaze töreninden ilk görüntüler! İzdiham yaşanıyor

Doğu Azerbaycan'da yaşanan helikopter kazası sonucu hayatını kaybeden İbrahim Reisi ve heyeti için tören düzenleniyor.

Azerbaycan sınırındaki baraj açılış töreninden dönen İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve ekibini taşıyan helikopter, 19 Mayıs'ta Türkiye saatiyle öğleden sonra 4 civarlarında hava şartları nedeniyle düştü. Helikopterinin yerini belirleyen Akıncı İHA, saat 02.36'da kaza kırıma uğrayan helikopterle görsel temas sağlandı. İran Kızılayı ekipleri helikopterin enkazına 15 saatlik çalışma sonrasında ulaştı. 9 kişinin hayatını kaybettiği helikopterde Cumhurbaşkanı Reisi, Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Tebriz Valisi Malik Rahmeti ve İran lideri Hamaney'in Tebriz Temsilcisi Muhammed Ali Al-i Haşim, Devrim Muhafızları Ordusu mensubu 2 üst düzey askeri yetkili ve mürettebat bulunuyordu.

ON BİNLERCE KİŞİ REİSİ'Yİ UĞURLUYOR

Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve yetkililer için Tebriz'deki Şüheda meydanında tören düzenlendi. On binlerce kişinin cenaze aracının etrafına toplandığı meydanda dualar okunup ağıtlar yakıldı. Sevenleri Reisi'nin tabutuna dokunabilmek için adeta birbiriyle yarıştı.

Kum kentinde yapılacak 2. törenin ardından Tahran'da cenaze töreni gerçekleşecek.

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İşte törenden kareler;