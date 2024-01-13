Hollanda'da Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına engel olmak isteyn protestoculara polisten sert müdahale

Hollanda'da Pegida hareketinin lideri Edwin Wagensveld polis eşliğinde Kur'an-ı Kerim yaktı. Skandal eyleme tepki göstermek isteyen protestoculara Hollanda polisi çok sert müdahale etti.

Hollanda'nın Arnhem kentinde skandal bir eyleme imza atıldı. Irkçı ve aşırı sağcı Pegida hareketinin lideri Edwin Wagensveld, Gele Rijdersplein Meydanı'nda polis koruması eşliğinde Kur'an-ı Kerim yakyı. Wagensveld'e engel olmak isteyen çoğunluğu Türk kalabalık bir grupla polis arasında arbede yaşandı.

Hollanda polisinin protestoculara müdahalesi sert oldu. Polis, çok sayıda kişiyi yere yatırıp ters kelepçe takarak gözaltına aldı. Çıkan olaylarda Wagensveld de başından yaralandı.