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Hollanda'da Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına engel olmak isteyn protestoculara polisten sert müdahale

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Hollanda'nın Arnhem kentinde aşırı sağcı Pegida hareketinin lideri Edwin Wagensveld, polis koruması eşliğinde Kur'an-ı Kerim yaktı. Hollanda polisi, Wagensveld'e engel olmak isteyen çoğunluğu Türklerden oluşan protestoculara coplarla müdahale etti. Çıkan olaylarda Wagensveld başından yaralanırken, skandal eyleme engel olmak isteyen çok sayıda kişi yere yatırılıp ters kelepçe takılarak gözaltına alndı.

Hollanda'da Pegida hareketinin lideri Edwin Wagensveld polis eşliğinde Kur'an-ı Kerim yaktı. Skandal eyleme tepki göstermek isteyen protestoculara Hollanda polisi çok sert müdahale etti.

Hollanda'nın Arnhem kentinde skandal bir eyleme imza atıldı. Irkçı ve aşırı sağcı Pegida hareketinin lideri Edwin Wagensveld, Gele Rijdersplein Meydanı'nda polis koruması eşliğinde Kur'an-ı Kerim yakyı. Wagensveld'e engel olmak isteyen çoğunluğu Türk kalabalık bir grupla polis arasında arbede yaşandı.

Hollanda polisinin protestoculara müdahalesi sert oldu. Polis, çok sayıda kişiyi yere yatırıp ters kelepçe takarak gözaltına aldı. Çıkan olaylarda Wagensveld de başından yaralandı.

Haberler.com / Turan Yiğittekin - Dünya

Kuran-ı Kerim Hollanda Pegida Dünya Güncel Haberler

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