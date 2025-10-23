Hobi olarak yola çıktılar, ülkenin en büyük hazinesini buldular

Galler'in kuzeyindeki Cheshire bölgesinde yaşayan David Moss, arkadaşı Ian Nicholson ile birlikte hobi olarak çıktığı metal arama gezisinde tarihi bir keşfe imza attı.

İÇİ SİKKELERLE DOLU İKİ ÇÖMLEK BULDULAR

Gün boyu yaptıkları aramalarda sonuç alamayan ikili, tam umudu kesmek üzereyken dedektörden gelen sinyalle heyecan dolu anlar yaşadı. Buldukları noktanın çevresinde kazıya başlayan Moss ve Nicholson, kısa süre sonra toprağın yaklaşık 30 santimetre altında iki kil çömlek tespit etti. Çömleklerin içi, binlerce Roma dönemine ait bronz ve gümüş sikkelerle doluydu.

"HAYAL EDEBİLECEĞİM HER ŞEYİN ÖTESİNDEYDİ"

BBC'ye verdiği demeçte o anları, "Gerçekten bir işaretti. Devam ettik ve ortaya çıkan şey, hayal edebileceğim her şeyin ötesindeydi" sözleriyle anlatan Moss, sikkeleri dikkatle topladıktan sonra buluntuyu yerel yetkililere bildirdi. Ardından, hazineyi teslim etmek üzere Cardiff Ulusal Müzesi'ne dört saatlik bir yolculuğa çıktı.

ÇALINMASIN DİYE ÜÇ GECE ARABASINDA UYUDU

Keşfin ardından sikkelerin çalınmasından endişe eden Moss, teslim süreci tamamlanana kadar üç geceyi aracında geçirdi. Moss, "O kadar değerliydi ki gözümü kırpmaya bile korktum. Sanki tarihin içinde uyuyordum" diyerek o günlerde yaşadığı duyguları paylaştı.

ÜLKE TARİHİNİN EN BÜYÜĞÜ

Güney Galler ve Monmouthshire Nümizmatik Derneği Başkanı Anthony Halse, bulunan sikkelerin Galler'de bugüne kadar keşfedilen en büyük Roma hazinesi olduğunu açıkladı. Uzmanlara göre yaklaşık 2 bin yıllık olduğu tahmin edilen sikkelerin sayısı 15 bine buluyor.

GELİRİ ARAZİNİN SAHİBİ İLE PAYLAŞACAK

1996 tarihli "Hazine Yasası" uyarınca, Galler'de bulunan bu tür arkeolojik eserler Kraliyetin mülkiyetine geçiyor. Ancak yasaya göre, keşfi yapan kişi ve arazinin sahibi maddi olarak ödüllendiriliyor. Cardiff Ulusal Müzesi'nin koleksiyonuna dahil etmek istemesi halinde hazineyi satın alması gerekecek. Satın alımın gerçekleşmesi durumunda elde edilen gelir, David Moss ve arazinin sahibi arasında paylaşılacak.