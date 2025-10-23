Haberler

Hobi olarak yola çıktılar, ülkenin en büyük hazinesini buldular

Hobi olarak yola çıktılar, ülkenin en büyük hazinesini buldular
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Galler'de hobi amaçlı metal araması yapan David Moss ve arkadaşı, toprağın altından iki çömlek içinde yaklaşık 15 bin Roma sikkesi buldu. Uzmanlara göre 2 bin yıllık hazine, Galler'de bugüne kadar keşfedilen en büyük Roma dönemi buluntusu olarak tarihe geçti. Kraliyet yasası gereği eserin mülkiyeti devlete geçerken, Moss'un tarihi keşfi ödülle taçlandırılacak.

Galler'in kuzeyindeki Cheshire bölgesinde yaşayan David Moss, arkadaşı Ian Nicholson ile birlikte hobi olarak çıktığı metal arama gezisinde tarihi bir keşfe imza attı.

İÇİ SİKKELERLE DOLU İKİ ÇÖMLEK BULDULAR

Gün boyu yaptıkları aramalarda sonuç alamayan ikili, tam umudu kesmek üzereyken dedektörden gelen sinyalle heyecan dolu anlar yaşadı. Buldukları noktanın çevresinde kazıya başlayan Moss ve Nicholson, kısa süre sonra toprağın yaklaşık 30 santimetre altında iki kil çömlek tespit etti. Çömleklerin içi, binlerce Roma dönemine ait bronz ve gümüş sikkelerle doluydu.

Hobi olarak çıktığı metal arama gezisinde tarihi bir keşfe imza attılar

"HAYAL EDEBİLECEĞİM HER ŞEYİN ÖTESİNDEYDİ"

BBC'ye verdiği demeçte o anları, "Gerçekten bir işaretti. Devam ettik ve ortaya çıkan şey, hayal edebileceğim her şeyin ötesindeydi" sözleriyle anlatan Moss, sikkeleri dikkatle topladıktan sonra buluntuyu yerel yetkililere bildirdi. Ardından, hazineyi teslim etmek üzere Cardiff Ulusal Müzesi'ne dört saatlik bir yolculuğa çıktı.

Hobi olarak çıktığı metal arama gezisinde tarihi bir keşfe imza attılar

ÇALINMASIN DİYE ÜÇ GECE ARABASINDA UYUDU

Keşfin ardından sikkelerin çalınmasından endişe eden Moss, teslim süreci tamamlanana kadar üç geceyi aracında geçirdi. Moss, "O kadar değerliydi ki gözümü kırpmaya bile korktum. Sanki tarihin içinde uyuyordum" diyerek o günlerde yaşadığı duyguları paylaştı.

Hobi olarak çıktığı metal arama gezisinde tarihi bir keşfe imza attılar

ÜLKE TARİHİNİN EN BÜYÜĞÜ

Güney Galler ve Monmouthshire Nümizmatik Derneği Başkanı Anthony Halse, bulunan sikkelerin Galler'de bugüne kadar keşfedilen en büyük Roma hazinesi olduğunu açıkladı. Uzmanlara göre yaklaşık 2 bin yıllık olduğu tahmin edilen sikkelerin sayısı 15 bine buluyor.

Hobi olarak çıktığı metal arama gezisinde tarihi bir keşfe imza attılar

GELİRİ ARAZİNİN SAHİBİ İLE PAYLAŞACAK

1996 tarihli "Hazine Yasası" uyarınca, Galler'de bulunan bu tür arkeolojik eserler Kraliyetin mülkiyetine geçiyor. Ancak yasaya göre, keşfi yapan kişi ve arazinin sahibi maddi olarak ödüllendiriliyor. Cardiff Ulusal Müzesi'nin koleksiyonuna dahil etmek istemesi halinde hazineyi satın alması gerekecek. Satın alımın gerçekleşmesi durumunda elde edilen gelir, David Moss ve arazinin sahibi arasında paylaşılacak.

Hobi olarak çıktığı metal arama gezisinde tarihi bir keşfe imza attılar

Kaynak: Haberler.com / Dünya
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Lucas Torreira, ülkesi Uruguay'a döndü

Galatasaray açıkladı: Yıldız isim antrenmana katılmadı
Abdullah Öcalan'a neden 'kurucu önder' dedi? Bahçeli ilk kez açıklık getirdi

Öcalan'a neden "kurucu önder" dedi? Bahçeli ilk kez açıklık getirdi
Bora Akkaş ve Oben Alkan'dan endişelendiren haber! Minik kızları yoğun bakımda

Ünlü çift perişan! Apar topar yoğun bakıma alındı
Rafa Silva'ya sürpriz talip! Ocak'ta yuvadan uçabilir

Ocak'ta yuvadan uçabilir! Görüşmeler resmen başladı
Lucas Torreira, ülkesi Uruguay'a döndü

Galatasaray açıkladı: Yıldız isim antrenmana katılmadı
Ahmet Türk kayyuma gerekçe olan davadan beraat etti

Kayyum davasından beraat etti! Şimdi herkesin aklında aynı soru var
35 yıllık evliliği bitiren ihanet: Aldatma olayına karışan kişinin kimliği avukatı bile şaşırttı

Aldatma olayına karışan kişinin kimliği avukatı bile şaşırttı
5 gündür bu şekilde! Talihsiz kadını 2 çocuğuyla birlikte sokağa attılar

Talihsiz kadını 2 çocuğuyla birlikte sokağa attılar
Ünlü Oyuncu Neşe Aksoy 62 yaşında hayatını kaybetti

Yeşilçam'ın sevilen yıldızından acı haber
İstanbul'da bir devrin sonu! Bunu yapan esnafın dükkanı kapatılacak

İstanbul'da bir devrin sonu! Bunu yapan esnafın dükkanı kapatılacak
Osimhen'den Burak Yılmaz sorusuna efsane yanıt

Sorulan soru karşısında büyük şaşkınlık yaşadı
Bir ilimize özgü ırk! Değeri yarım milyondan fazla, yurt dışından talep yağıyor

Değeri yarım milyondan fazla, yurt dışından talep yağıyor
3 ilimizde vatandaşa sucuk yerine dil yedirmişler: Bakanlık markaları tek tek ifşa etti

Üç ilimizde vatandaşa sucuk yerine bakın ne yedirmişler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.