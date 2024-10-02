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Hizbullah, Lübnan'da bir köye sızmaya çalışan İsrail askerlerinin bozguna uğradığı görüntüleri yayınladı

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Lübnan'ın güneyindeki Yaroun köyüne sızmaya çalışan İsrail askerlerini patlayıcıyla hedef aldıklarını duyuran Hizbullah, İsrail askerlerinden bazılarının öldüğünü açıkladı. İsrail askerlerinin Yaroun köyünün etrafından gizlice dolanmaya çalışırken Hizbullah savaşçıları tarafından patlayıcı bir cihazın infilak ettirildiği belirtildi. Ayrıca, Hizbullah mensuplarının güneydeki Maroun El Ras kasabasına sızan İsrail askerleriyle çatışmaya girdiği ve çatışmanın hala devam ettiği ifade edildi.

Hizbullah, Lübnan'ın güneyindeki Yaroun köyüne sızmaya çalışan İsrail askerlerinin patlayıcıyla hedef alındığını, askerlerden bazılarının öldüğünü duyurdu.

İSRAİL ASKERLERİ PATLAYICI İLE HEDEF ALINDI

Lübnan'daki Hizbullah tarafından yapılan yazılı açıklamada, ülkenin güneyindeki Yaroun köyüne sızmaya çalışan İsrail güçleriyle çatışma çıktığı belirtildi. İsrail askerlerinin saat 14.00 sıralarında patlayıcı ile hedef alındığı aktarılan açıklamada, "İsrail ordusu Yaroun köyünün etrafından gizlice dolanmaya çalışırken Hizbullah savaşçıları patlayıcı bir cihazı infilak ettirdi" ifadeleri kullanıldı. Açıklamada İsrail askerlerinden bazılarının öldüğü kaydedildi.

Hizbullah, Lübnan'da bir köye sızmaya çalışan İsrail askerlerinin bozguna uğradığı görüntüleri yayınladı

ÇATIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Yapılan başka bir açıklamada ise, Hizbullah mensuplarının güneydeki Maroun El Ras kasabasına sızan İsrail askerleriyle çatışmaya girdiği ve çatışmanın devam ettiği ifade edildi.

Hizbullah, Lübnan'da bir köye sızmaya çalışan İsrail askerlerinin bozguna uğradığı görüntüleri yayınladı

LÜBNAN'A KARADAN GİREN İSRAİL'DE BÜYÜK KAYIP

Lübnan'daki Hizbullah Hareketinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Hizbullah mensuplarının sabaha karşı İsrail askerleriyle karşı karşıya geldiği belirtildi. Hallet el-Mahafer yönünden Odaisseh kasabasına sızmaya çalışan İsrail piyade kuvvetleriyle çatışma yaşandığı, Hizbullah mensuplarının İsrail'e kayıplar verdirerek geri çekilmeye zorladığı aktarıldı. İsrail medyası ise çatışmada 2 İsrail askerinin öldüğünü, 18 askerin de yaralandığını aktardı. Ordudan ise henüz açıklama yapılmadı. Hizbullah, dün Lübnan'ın güneyinde kara operasyonuna başlayan İsrail ordusuyla ilk kez çatışmaya girmiş oldu.

Hizbullah, Lübnan'da bir köye sızmaya çalışan İsrail askerlerinin bozguna uğradığı görüntüleri yayınladı

İSRAİL DAHA FAZLA ASKER GÖNDERDİ

İsrail Savunma Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, kara harekatına katılmak üzere bir tümenin daha Güney Lübnan'a konuşlandırıldığı bildirildi. 36. Tümenin pazartesi gecesi Lübnan'a giren 98. Tümen'e katıldığı belirtildi.

Hizbullah, Lübnan'da bir köye sızmaya çalışan İsrail askerlerinin bozguna uğradığı görüntüleri yayınladı
Haberler.com / Rabia Dalkılıç - Dünya

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