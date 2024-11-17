İsrail, Hizbullah sözcüsü Muhammed Afifi'yi öldürdü
Hizbullah'ın sözcüsü Muhammed Afifi, İsrail'in Beyrut'a düzenlediği saldırıda hayatını kaybetti.
Ayrıntılar geliyor...
Ayrıntılar geliyor...
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