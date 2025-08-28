Hindistan'ın Baraj Su Tahliyesi Pakistan'da Sel Felaketi Yarattı

Hindistan'ın Baraj Su Tahliyesi Pakistan'da Sel Felaketi Yarattı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hindistan'ın barajlardaki fazla suyu boşaltması sonucu Pakistan'ın Pencap eyaletinde meydana gelen sel felaketinde 22 kişi hayatını kaybetti, birçok kişi kayboldu ve 600 bin kişi tahliye edildi.

HİNDİSTAN'ın barajlardaki fazla suyu boşaltması, Pakistan'da sele yol açarak 22 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu.

Hindistan, muson yağmurlarının etkili olduğu Ravi, Chenab ve Sutlej nehirlerinde bulunan barajlardaki fazla suyu tahliye etme kararı aldı. Yetkililer, barajlardaki fazla suyun boşaltılmasının ardından Pakistan'ın Pencap eyaletinde sel meydana geldiğini belirtti. Sel nedeniyle 22 kişinin yaşamını yitirdiği, birçok kişinin kaybolduğu ve yaklaşık 600 bin kişinin tahliye edildiği duyuruldu.

Yüzlerce köyün sular altında kaldığını ve tarım ürünlerinin zarar gördüğünü söyleyen yetkililer, birkaç köprünün yıkıldığını aktardı. Nehirlerin debisinin yüksek olduğu vurgulanarak, taşma tehlikesinin devam ettiği de bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
Yaptığı paylaşım olay oldu! Hakan Çalhanoğlu'ndan Galatasaray'a yeşil ışık

Yaptığı paylaşım taraftarları havalara uçurdu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Soylu: Özel hakkında Anayasa'yı açık ihlalden dolayı gereği yapılmalıdır

Soylu sessizliğini Özel için bozdu: Bir an önce gereğini yapın
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.