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Herkes yapılacak açıklamayı bekliyor! İsrail'in ikinci siber saldırısında korkutan "Türkiye" detayı

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İsrail'in Lübnan'da Hizbullah üyelerini hedef aldığı 2. siber saldırıyı telsiz cihazlarıyla gerçekleştirdiği açıklandı. Telsiz cihazının Japonya üretimi ICOM markası olduğu belirlenirken, söz konusu telsizlerin Türkiye'de de satıldığı ortaya çıktı.

İsrail'in Lübnan'da Hizbullah'ın el telsizlerini patlattığı 2. siber saldırıdaki bir "Türkiye" detayı endişelendirdi. Japonya üretimi ICOM marka telsizlerin Türkiye'de de satıldığı belirlendi.

İSRAİL BU SEFER TELSİZLERİ PATLATTI

İsrail, Lübnan'da bir kez daha Hizbullah üyelerine siber saldırı gerçekleştirdi. İlk saldırıdan farklı olarak bu sefer çağrı cihazları değil el telsizleri hedef alındı. Olayda ilk belirlemelere göre 9 kişi can verirken, yaklaşık 300 kişi de yaralandı.

Herkes, yapılacak açıklamayı bekliyor! İsrail'in ikinci siber saldırısında korkutan 'Türkiye' detayı

TELSİZLER JAPONYA ÜRETİMİ

Hizbullah'ın telsizleri beş ay önce satın aldığı belirtildi. El telsizlerinin modelinin ICOM IC-V82 VHF olduğu belirlenirken, patlayan telsiz cihazının Japonya üretimi ICOM marka olması dikkat çekti.

Herkes, yapılacak açıklamayı bekliyor! İsrail'in ikinci siber saldırısında korkutan 'Türkiye' detayı

TÜRKİYE'DE DE SATILIYOR

Japonya merkezli Wakayama firması tarafından üretilen ICOM telsizleri ile ilgili bir detay korkuttu. ICOM VHF telsizlerin Türkiye'de de satıldığı biliniyor.

Herkes, yapılacak açıklamayı bekliyor! İsrail'in ikinci siber saldırısında korkutan 'Türkiye' detayı

"TÜRKİYE'DE ÇAĞRI CİHAZLARI NEREDEYSE HİÇ KULLANILMIYOR"

Öte yandan çağrı cihazlarının hedef alındığı ilk siber saldırının ardından açıklama yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, " Türkiye'de çağrı cihazları neredeyse hiç kullanılmıyor. Çağrı cihazları özelinde Türkiye'de bir risk olmadığını net olarak söyleyebilirim" dedi.

Herkes yapılacak açıklamayı bekliyor! İsrail'in ikinci siber saldırısında korkutan
Haberler.com / Turan Yiğittekin - Dünya

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