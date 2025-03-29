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Hemşireler şiddetli deprem sırasında bebekleri korumaya çalıştı

Hemşireler şiddetli deprem sırasında bebekleri korumaya çalıştı
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Myanmar'da meydana gelen depremler, Çin'in güneybatısındaki Yunnan eyaletinin Ruili kentinde de hissedildi. Deprem sırasında hemşireler kuvözleri tutup, bebekleri korumaya çalıştı.

Myanmar'da dün 7.7 ve 6.4 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Depremler, Çin'in güneybatısındaki Yunnan eyaletinin Ruili kentinde de hissedildi.

Deprem sırasında doğum ünitesinde çalışan hemşirelerin yenidoğan bebekleri korumaya çalıştıkları anlar kameralara yansıdı. Hemşire Xiong Jielan, "Deprem bir anda oldu, düşünmeye fırsat bulamadım. Tek düşündüğüm bebeği korumaktı" ifadelerini kullandı.

Hemşireler şiddetli deprem sırasında bebekleri korumaya çalıştıBangkok'ta inşaat halindeki gökdelen çöktü

ÖLÜ SAYISI BİNİ GEÇTİ

Öte yandan; yetkililer depremlerde en az 1002 kişinin öldüğünü, 2 bin 376 kişinin ise yaralandığını açıkladı. Tayland'ın başkenti Bangkok'ta çöken inşaat halindeki gökdelenin enkazında 100 işçi mahsur kaldı. Avrupa Birliği, Myanmar ve Tayland'ı sarsan depremin ardından destek vermeye hazır olduklarını açıkladı. Depremin merkez üssü Myanmar'da bazı yolların ikiye ayrıldığı görüldü.

Hemşireler şiddetli deprem sırasında bebekleri korumaya çalıştı

Hemşireler şiddetli deprem sırasında bebekleri korumaya çalıştı

Hemşireler şiddetli deprem sırasında bebekleri korumaya çalıştı

Hemşireler şiddetli deprem sırasında bebekleri korumaya çalıştı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ayça Elal - Dünya
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