Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Adana Kozan'da 80 yaşındaki Yeter Yiğenoğlu, 1,5 ton narı nar ekşisine dönüştürüyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Adana Kozan'da 80 yaşındaki Yeter Yiğenoğlu, 1,5 ton narı nar ekşisine dönüştürüyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adana Kozan'da 80 yaşındaki Yeter Yiğenoğlu, çocukları ve aile fertleriyle 1,5 ton narı geleneksel yöntemlerle nar ekşisine dönüştürüyor. 1,5 ton nardan yaklaşık 60 kilo nar ekşisi elde edilirken, kilosu 750 TL civarında satılıyor.

Adana'nın Kozan ilçesinde 80 yaşındaki Yeter Yiğenoğlu, çocukları ve aile fertleriyle birlikte 1,5 ton narı geleneksel yöntemlerle nar ekşisine dönüştürüyor.

Kozan'ın yaklaşık 600 rakımlı Kuytucak Mahallesi'nde coğrafi işaret ile lezzeti tescilli Kuytucak narının hasadının ardından başlayan mesai, üç kuşağı aynı üretim geleneğinde buluşturuyor. Bahçelerden toplanan narlar, makine kullanılmadan tek tek tanelerine ayrılıyor. Aile fertleri saatler süren çalışmanın ardından nar tanelerini geleneksel yöntemlerle sıkarken, elde edilen nar suyu kara kazanlarda odun ateşinde kaynatılıyor. Nar suyu kıvam alana kadar yaklaşık 5 saat boyunca odun ateşinde kaynatılıyor.

80 yaşında geleneğin başında

80 yaşındaki Yeter Yiğenoğlu, çocukları ve aile fertleriyle birlikte yıllardır sürdürülen nar ekşisi mesaisinde yer alıyor. Narların tanelerine ayrılması sırasında üretime destek veren Yiğenoğlu, aile geleneğinin yaşatılmasına katkı sunuyor.

75 yaşındaki Huriye Yiğenoğlu da nar ekşisi yapımının zahmetli bir süreç olduğunu belirterek, kış aylarında sofraların vazgeçilmezleri arasında yer alan yöresel lezzetin aile fertlerini bir araya getirdiğini ifade etti.

1,5 ton nardan 60 kilo nar ekşisi

Aile fertlerinden Şahin Yiğenoğlu, üretimin tamamen geleneksel yöntemlerle yapıldığını belirterek, "Zor bir mesai. Bir yandan narları bahçeden topluyoruz, bir yandan tanelerine ayırıyoruz. Geleneksel yöntemle üretim yapıyoruz. Narları tek tek taneliyoruz. Makinede sıkınca tadı bozuluyor, o yüzden elle üretiyoruz. Odun ateşinde yaklaşık 5 saat kaynayacak. 1,5 ton nardan yaklaşık 60 kilo nar ekşisi çıkacak. Kilosu 750 TL civarında. Bu bölgede nar ekşisi sık kullanılıyor. Hem kendimiz için üretiyoruz hem de satıyoruz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 33 sitede yayınlandı.
Hamid Yorulmaz kaza yaptı, bindiği otomobili görenler kendini tutamadı

Müge'nin Hamid'i kaza yaptı, bindiği aracı görenler kendini tutamadı
Her şeyini satıp aşkının peşinden gitti! Kadın yapay zeka çıktı

Aşk uğruna her şeyini sattı! 2 bin kilometre sonra hayatının şokunu yaşadı
Kaptan Amerika Fransa'da ortaya çıktı! Herkes aynı yorumu yaptı

Kaptan Amerika da sokaklara indi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Arnavutluk'ta isyan büyüyor! Polis alevlerin içinde kaldı

Görüntü Fransa'dan değil! İsyancılar polisi göz göre göre ateşe verdi
Zelenski'nin canlı yayındaki hareketi kafaları karıştırdı

Ne yapıyorsun Zelenski? İddia hayli vahim
Thomas Reis, Beşiktaş'ı da yenerse tarihe geçecek

Beşiktaş'ı da yenerse 3 maçta tarihe geçecek
Arda Güler İspanya'yı karıştırdı! O pozisyon maça damga vurdu

Arda İspanya'yı karıştırdı!

2 erkekle kaldığı otel odasının penceresine çıktı! Sonrası korkunç

2 erkekle kaldığı otel odasının penceresine çıktı! Sonrası korkunç
ABD'de uçak kavşağın ortasına çakıldı! Saniyelerle faciadan dönüldü

Sürücülere ecel terleri döktüren görüntü
Arda Turan'ın patronu paraya para demiyor! Evi tam 554 milyon dolar

Paraya para demiyor! Evi tam 554 milyon dolar