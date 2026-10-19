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Yumurtalarını satan kadınları "yasak aşk" ele vermiş! Aldatılan koca intikam için...

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Yumurtalarını satan kadınları 'yasak aşk' ele vermiş! Aldatılan koca intikam için... Haber Videosunu İzle
Yumurtalarını satan kadınları 'yasak aşk' ele vermiş! Aldatılan koca intikam için...
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Türkiye, KKTC, Arnavutluk ve Gürcistan bağlantılı yasa dışı üreme hücresi operasyonunda 39 kişi gözaltına alındı. Çeteyi çökerten ihbarın, örgüt lideri Hacer T.’nin, aldatıldığını öğrenen kocası tarafından yapıldığı ortaya çıktı. Şahısların genç kadınları yumurtalarını satmak için ülke dışına gönderdiği, 2 milyon euroluk para transferleri olduğu öğrenildi. Öte yandan bu şekilde çocuk sahibi olmak isteyenlerin "sarı saç, mavi göz" taleplerine ise "Her türlü buluruz" cevabının verildiği belirlendi

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca, CİMER üzerinden yapılan ihbar üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince başlatılan operasyonda şu ana kadar gözaltı sayısı 39'a yükseldi.

41 KADIN, 811 YUMURTA SATIŞI

Türkiye, KKTC, Arnavutluk ve Gürcistan bağlantılı yasa dışı üreme hücresi ticaretinin örgütlü şekilde yürütüldüğüne ilişkin bulgulara ulaşan emniyet ekipleri, HTS ve MASAK kayıtları, yurt dışı seyahat bilgileri ve elde edilen diğer delillerin değerlendirilmesi sonucunda, Türk vatandaşı kadınların yurt dışına yönlendirilerek maddi menfaat karşılığında yumurta satışı yaptıkları anlaşıldı.

Soruşturma kapsamında 41 kadın tarafından toplam 811 kez yumurta satışı gerçekleştirildiği tespit edildi. İstanbul dahil 14 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda aralarında 1 örgüt lideri, 5 örgüt yöneticisi, 41 donör kadın, 2 kadın hastalıkları ve doğum uzmanı ile 4 seyahat organizatörünün bulunduğu toplam 53 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Şu ana kadar Şüphelilerden 39’u yakalanarak gözaltına alındı. Bir şüphelinin cezaevinde olduğu belirlenirken, yurt dışında olduğu tespit edilen 7 şüpheliyle birlikte toplam 14 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği aktarıldı.

İHBARI, ÇETE LİDERİNİN EŞİ YAPMIŞ

Yapılan 2 ayrı ihbardan birinin çete lideri Hacer T.’nin eşi tarafından gerçekleştirildiği, adı açıklanmayan ihbarcının, eşi ile eşinin yasak ilişki yaşadığı eczacı Muammer T.’nin tarafından "üreme hücresi ticareti" yapıldığını bildirdiği öğrenildi. İhbarı değerlendiren ekipler, yaptıkları çalışmanın ardından bir doktorun kadınları yumurtalarının alınması için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne (KKTC) tüp bebek merkezlerine gönderdiğini belirledi.

2 MİLYON EUROLUK PARA TRAFİĞİ

Kadınların yumurtalarının tanesinin 60 ila 80 avro arasında alan organizatörlerin bunu da tüp bebek merkezine 100 avro civarında sattıklarını tespit eden ekipler, bu sayede yaklaşık 2 milyon avroluk bir para trafiğinin oluştuğunu ortaya çıkardı.

Organizatörlerden Hacer T.'nin kadınların fotoğraf ve görüntülerini çekerek yumurtalık isteyenlere gösterildiğini tespit eden ekipler, eski eczacı olan kadının sevgilisinin ise işlemlerde kullanılacak ilaçları temin ettiği belirlendi.

"SARI SAÇ, MAVİ GÖZ" DİYEREK SİPARİŞ ALMIŞLAR

Çocuk sahibi olmak isteyip bu yola başvuranların "sarı saç, mavi göz" genlerini istediklerini karşılık olarak ise "Her türlü buluruz" cevabını da yine teknik ve fiziki takibin ardından ortaya çıkaran ekipler, en genci 22, en yaşlısı 33 aralığındaki kadın donörlerin toplam 811 kere KKTC, Arnavutluk ve Hırvatistan'a gittiğini belirledi.

ARNAVUTLUK VE GÜRCİSTAN’DAN GÖZ-SAÇ KRİTERİ

Üreme hücresi (Yumurta) satışı yapan ve İstanbul polisi tarafından çökertilen çeteye ilişkin ayrıntılarda, Gürcistan ve Arnavutluk’taki kliniklerin renkli göz ve sarı saç kriterleri dışındaki kadınlardan yumurta almadıkları anlaşıldı. KKTC kliniği olan Hayat İ. adlı doktor da gözaltına alınırken, Kıbrıs, Arnavutluk, Gürcistan’a giden donör kadınların söz konusu işlemlerden toplamda en az iki milyon Euro haksız kazanç elde ettikleri ortaya çıktı.

Çalışmaların tamamlanmasının ardından İstanbul merkezli 14 ilde operasyon düzenleyen ekipler, şu ana kadar örgüt lideri Hacer T. ile birlikte 3’ü organizatör, 3’ü doktor, 32’si donör kadın olmak üzere toplam 39 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Yakalanan şüphelilerin polisteki sorgusu sürerken, firari 14 zanlıyı yakalama çalışmaları devam ediyor.

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Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
Haberler.com
Bu haber 1277 sitede yayınlandı.
Haberler.com
2000

Yorumlar (3)

Haber Yorumlarıdoğrucu davut:

cinsellik için yaşanan hayatlar çok basit çok sığ çok değersiz geliyor bana. evet cinsellik önemli ama sevgi, duygular, helal olması vs de insani şeyledir yoksa hayvan gibi çiftleş çiftleş dur

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Haber Yorumlarıhuge filler:

o rus bu cenneti

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Haber YorumlarıCabbar aga:

dünyanın çivisi çıkmış

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