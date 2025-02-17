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Havai fişeklerden ürken filler dehşet saçtı: 3 ölü, 30 yaralı

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Hindistan'ın Kerala eyaletinde düzenlenen bir festivalde, havai fişeklerden ürken iki fil paniğe kapılarak kontrolden çıktı. Bu durum festival alanında büyük bir kargaşa yaratarak en az 3 kişinin ölümüne ve 30 kişinin yaralanmasına neden oldu. Yetkililer, olayla ilgili soruşturma başlatırken, Kerala Tutsak Filler Yönetmeliği'nin ihlal edilip edilmediği araştırılıyor. Olayın, vahşi bir filin bir kişiyi öldürdüğü başka bir olaydan bir gün sonra gerçekleşmesi dikkat çekti.

Hindistan'da korkunç anlar yaşandı. Havai fişeklerden ürken iki fil, festival alanında dehşet saçarak en az 3 kişinin ölümüne ve 30 kişinin yaralanmasına neden oldu.

Kerala'daki Manakulangara tapınağında düzenlenen festivalde, dört ton ağırlığındaki Hint filleri, yakındaki havai fişek seslerinden ürkerek kontrolden çıktı. Görüntülerde, paniğe kapılan fillerin duvarlara çarptığı ve hatta bir binayı yıktığı görülüyor.

Görgü tanıklarına göre, havai fişek seslerinin ardından fillerden biri diğerine çarptı. Bu sırada festival organizatörlerinin kullandığı ofis binasına da zarar verdiler. Çatı kiremitlerinin kırılıp yere düştüğü ve binanın parçalandığı anlar kameralara yansıdı.

Korku içindeki kalabalık, paniğe kapılan fillerin yol açtığı yıkımdan kaçmaya çalıştı. Görüntülerde, zincirli fillerin kalabalığa doğru koştuğu sırada insanların çığlıklar içinde kaçıştığı görülüyor. Bir noktada, büyük file tutunmaya çalışan bir kişinin yere düştüğü, ancak son anda fillerin ayakları altında ezilmekten kurtulduğu kaydedildi.

Yetkililer, olayın Perşembe günü saat 18:00 civarında gerçekleştiğini doğruladı. İki kadın ve bir erkek hayatını kaybederken, aralarında 10 yaşında bir kız çocuğunun da bulunduğu 30 kişi yaralandı. Yaralılar Kozhikode Tıp Fakültesi Hastanesi ve Koyilandy Taluk Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kerala Başbakanı Pinarayi Vijayan, kurbanların ailelerine ve yaralılara başsağlığı diledi. Yetkililer, olayla ilgili soruşturma başlattı ve Kerala Tutsak Filler Yönetmeliği'nin ihlal edilip edilmediğini araştırıyor.

İlk soruşturmada, tapınağın geçit töreni için her iki fili de gösterme izni aldığı ortaya çıktı. Ancak Orman Bakanı AK Saseendran, kurallara aykırı bir durum tespit edilirse organizatörlere karşı sert önlemler alınacağını belirtti.

Bu trajik olay, Çarşamba sabahı Wayanad bölgesinde vahşi bir filin 27 yaşındaki bir adamı öldürmesinden bir gün sonra meydana geldi.

Havai fişeklerden ürken filler dehşet saçtı: 3 ölü, 30 yaralı

Havai fişeklerden ürken filler dehşet saçtı: 3 ölü, 30 yaralı

Havai fişeklerden ürken filler dehşet saçtı: 3 ölü, 30 yaralı

Havai fişeklerden ürken filler dehşet saçtı: 3 ölü, 30 yaralı

Havai fişeklerden ürken filler dehşet saçtı: 3 ölü, 30 yaralı

Havai fişeklerden ürken filler dehşet saçtı: 3 ölü, 30 yaralı
Haberler.com / Abdullah Teymur - Dünya
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