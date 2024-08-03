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Ölmeden önce son vasiyetiydi! On binlerce kişi Haniye'nin çağrısını yerine getirmek için Ayasofya'da

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İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye için İstanbul'daki Beyazıt Meydanı'ndan Ayasofya Meydanı'na protesto yürüyüşü gerçekleşiyor. Haniye'nin ölmeden önce son vasiyeti olan Filistin'e destek için "3 Ağustos" çağrısı sonrası on binlerce kişi yürüyüşe katılıyor.

Tahran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye için Beyazıt Meydanı'ndan Ayasofya Meydanı'na protesto yürüyüşü gerçekleşiyor.

İran'ın başkenti Tahran'da suikasta kurban giden Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, 3 Ağustos Cumartesi günü için, tüm Arap, İslam ve dünya ülkelerini Gazze halkına ve İsrail hapishanelerindeki Filistinli esirlere destek olmak adına meydanlara inmeye çağırmıştı.

Ölmeden önce son vasiyetiydi! On binlerce kişi Haniye'nin çağrısını yerine getirmek için Ayasofya'da

ON BİNLERCE KİŞİ HANİYE VE FİLİSTİN İÇİN TOPLANDI

Haniye'nin suikasta kurban gitmeden önceki son vasiyeti Türkiye'de de yanıt buldu. İsrail'e tepki göstermek ve Gazze'ye destek vermek için Filistin'e Destek Platformu öncülüğünde Ayasofya Meydanı'nda bir araya gelen kalabalık, tarihi yarımadanın farklı noktalarından alana ulaştı. Alana doğru yürüyüşte Eminönü, Gülhane Parkı, Küçükayasofya civarındaki cadde ve ara sokaklarda vatandaşlar yoğunluk oluşturdu.

"KATİL İSRAİL, FİLİSTİN'DEN DEFOL"

Vatandaşların bir araya geldiği mitingde kalabalık, Ayasofya Meydanı'ndan çevredeki cadde ve sokaklara taştı. Vatandaşlar Türk ve Filistin bayrakları ile Kelime-i Tevhid flaması ve kefiye taşıdı, Filistin'in özgürlüğü için sloganlar attı. Katılımcılar, "Nehirden denize özgür Filistin", "Katil ABD Filistin'den defol", "Katil İsrail Filistin'den defol", "Kanımız canımız feda olsun Aksa'ya", "Hamas'a selam, direnişe devam" sloganları ile İsrail'e tepki gösterdi. Türkçe, Arapça ve İngilizce yazılı dövizlerde ise "Gazze'de soykırım var", "İsrail soykırımı durdur", "Katliam bitsin, çocuklar ölmesin" ifadeleri yer aldı.

Ölmeden önce son vasiyetiydi! On binlerce kişi Haniye'nin çağrısını yerine getirmek için Ayasofya'da

HEDEF AYASOFYA MEYDANI

Eyleme katılan Özgür Kudüs Platformu ve Peygamber Sevdalıları Vakfı gönüllüleri, Beyazıt Meydanı'ndan Ayasofya Meydanı'na kadar yürüyüş düzenledi. Yürüyüşte, suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin posterleri açıldı. Yürüyüş nedeniyle tramvay seferleri Sultanahmet bölgesinde durdurulurken, bazı yabancı zincir restoranların önünde güvenlik önlemleri alındı. Kalabalık, bu restoranların önünde ıslık çalarak protestoda bulundu. Yürüyüş yapan topluluk, Ayasofya Meydanı'ndaki diğer grupla buluştu.

HANİYE SUİKASTI

Hamas lideri İsmail Haniye, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak için Tahran'da bulunuyordu. İran Devrim Muhafızları Ordusu, 31 Temmuz'da sabaha karşı yaptığı açıklamada, Haniye'nin Tahran'da kaldığı konutuna saldırı düzenlendiğini duyurdu. İran ve Hamas Hareketi alçak suikasttan İsrail'i sorumlu tuttu.

Ölmeden önce son vasiyetiydi! On binlerce kişi Haniye'nin çağrısını yerine getirmek için Ayasofya'daİsmail Haniye

1962 yılında Gazze'deki bir mülteci kampında doğan İsmail Haniye, Hamas'ın kuruluşundan bu yana önemli bir isimdi. İsrail tarafından birçok kez hapse atılan Haniye, 2003 yılında İsrail'in suikast girişiminden kurtulmuştu. 3 yıl sonra Hamas'ın seçimleri kazanmasının ardından kısa bir süre Filistin Başbakanı olan Haniye, 2017 yılında Hamas'ın siyasi büro başkanlığına seçilmişti. Haniye, Katar, ABD ve Mısır'ın arabuluculuğunda yürütülen müzakerelerde Hamas heyetine liderlik ediyordu.

Kaynak: AA / Abdullah Aydemir - Dünya

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On binlerce kişi Haniye'nin son vasiyeti üzerine Ayasofya Meydanı'nda buluştu

On binlerce kişi Haniye'nin son vasiyeti üzerine Ayasofya Meydanı'nda buluştu
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Yorumlar (22)

Genco:

Maşallah, BarekAllah.. Allah c.c tüm müslümanları aziz kılsın muzaffer eylesin inşallah.. İNNEDDİNE İNDALLAHİL İSLAM…

136
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Canım Türkiyem:

ÂMİN ?? cc değil ALLAH CELLE CELALÜHÜ YAZALIM İNŞAALLAH kardeşim

yanıt37
yanıt49
Mr.Kurdullah:

Düşmanından çok seveni de varmış Haniyye'nin

95
52
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İbrahim Demirel:

Herkes saygı duymak zorunda. Ortada bir kargaşa, devlet ve milletin malına zarar veren yoksa herkes saygı duyacak. Biliyorum zoruna giden çok insan var ama ne diyorduk; burası özgür ve demokratik bir ülke.

yanıt24
yanıt40
CAN Işık:

Ya bırakın bu işleri yaaa

79
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Turhan Gönen:

Eğer amerika ve israil İranı vurup savaşı kazanırsa, bizim komşumuz çocuk katili terörist İsrail olacak. Böyle bir şey asla istemeyiz değil mi. Öyleyse yapılması gereken ne varsa bir an önce yapmalıyız. Yarın çok geç olacak.

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Habil kökcü:

Tam tersine gelsin bakalım onları durdurabilecek başka güç yok.Türkiye şu işgalden bir kurtulsun o zaman gör. Hele şu hükümetten bir kurtulalım 2025 te

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Nihat Şireci:

Bizene yav anlamıyorum ülkemizi zorla kaosa sokmak ne demek oluyor ölmüş gitmiş bizene

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recep kaya:

SENİ ÇAĞIRMIYOLAR ZATEN NİHAT GERÇEK İNANALARA SELENİYORLAR

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Metehan Eryilmaz:

Ölen Türk olsa toplanmazlar

yanıt19
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