Hamas yetkilisi: Örgüt, Gazze'nin büyük bölümünde kontrolü kaybetti

Hamas'ın güvenlik güçlerinden üst düzey bir yetkili BBC'ye yaptığı açıklamada, Filistinli silahlı örgütün Gazze Şeridi üzerindeki kontrolünün yaklaşık yüzde 80'ini kaybettiğini ve boşluğu silahlı aşiretlerin doldurduğunu söyledi.

Hamas yetkilisi, adının açıklanmaması koşuluyla BBC ile birkaç sesli mesaj paylaştı.

Yarbay, Hamas'ın komuta ve kontrol sisteminin; örgütün siyasi, askeri ve güvenlik alanlarındaki lider kadrosunu yok eden İsrail'in aylardır süren saldırıları nedeniyle çöktüğünü söyledi.

Yetkili, 7 Ekim 2023'te Hamas'ın öncülüğünde İsrail'e düzenlenen saldırının ardından başlayan savaşın ilk haftasında yaralanmış ve o tarihten bu yana sağlık nedeniyle görevinden ayrılmıştı.

Paylaştığı mesajlarıyla Hamas yetkilisi, örgütün içindeki parçalanmayı ve son çatışmalar öncesi yönettiği Gazze'de güvenliğin neredeyse tamamen çöktüğünü ortaya koydu:

"Burada gerçekçi olalım; güvenlik yapısından geriye neredeyse hiçbir şey kalmadı. Lider kadrosunun çoğu, yaklaşık yüzde 95'i öldü. Etkin isimlerin hepsi öldürüldü" diyen yetkili, sözlerini şöyle dürdürdü:

"Peki gerçekten, İsrail'i bu savaşı sürdürmekten alıkoyan nedir?"

"Mantıken sonuna kadar devam etmesi gerekiyor. Tüm koşullar aynı: İsrail üstün durumda, dünya sessiz, Arap rejimleri sessiz, suç çeteleri her yerde, toplum çöküyor."

Geçtiğimiz yıl Eylül ayında İsrail'in o zamanki savunma bakanı (Yoav Gallant) "Hamas'ın askeri bir oluşum olarak artık var olmadığını" ve gerilla savaşı yürüttüğünü açıkladı.

'Tam bir çöküş'

Hamas yetkilisine göre örgüt bu yılın başlarında İsrail'le yapılan 57 günlük ateşkes sırasında yeniden toparlanmaya çalıştı; siyasi, askeri ve güvenlik konseylerini yeniden organize etti.

Ancak İsrail, Mart ayında ateşkesi noktalamasından bu yana Hamas'ın kalan komuta yapılarını hedef aldı ve örgütü kargaşa içinde bıraktı:

" Güvenlik durumu konusunda açık konuşayım: Örgüt tamamen çökmüş durumda. Tamamen yok oldu. Hiçbir yerde kontrol yok.

"İnsanlar Hamas'ın en güçlü güvenlik aygıtını (Ensar), Hamas'ın Gazze'yi yönetmek için kullandığı kompleksi yağmaladı.

"Her şeyi, ofisleri yağmaladılar ve kimse müdahale etmedi. Polis yok, güvenlik yok."

Yetkili, güvenlik boşluğunun sonucu olarak "her yerde" çetelerin veya silahlı aşiretlerin kol gezdiğini söyledi:

"Seni durdurabilirler, öldürebilirler. Kimse müdahale etmez. Hırsızlara karşı direniş örgütlemek gibi kendi başına hareket etmeye çalışan herkes yarım saat içinde İsrail tarafından bombalanır.

"Yani güvenlik durumu sıfır. Hamas'ın kontrolü sıfır. Liderlik yok, komuta yok, iletişim yok. Maaşlar gecikiyor ve sahiplerine ulaştığında da zar zor kullanılabiliyor. Bazıları sadece maaş almaya çalışırken ölüyor. Bu tam bir çöküş."

Görgü tanıkları ve sağlık görevlileri, 26 Haziran'da İsrail'e ait bir insansız hava aracının Deyr el-Belah'taki bir pazarda kontrolü sağlamaya çalışan, satıcıları fiyat kırmak ve yağmalanmış yardım malzemesi satmakla suçlayan sivil bir Hamas polis birimini hedef alması sonucu en az 18 kişinin öldüğünü söyledi.

İsrail ordusu ise Hamas İç Güvenlik Güçlerine mensup "birkaç silahlı teröristi" vurduğunu açıkladı.

Aşiretlere bağlı silahlı gruplar

Yetkiliye göre, güçlü aşiretlere bağlı altı silahlı grup, boşluğu doldurmak için ciddi rakipler olarak ortaya çıktı.

Bu grupların paraya, silaha ve savaşçılara erişimleri var. Gazze'nin tamamında ama daha çok bölgenin güneyinde aktifler.

Bunlardan birinin lideri Yaser Ebu Şebab, işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan ve Hamas'ın rakibi olan Filistin Yönetimi'nin ve bölgesel aktörlerin dikkatini çeken bir figür - özellikle de İsrail'in geçen ay kendisine silah sağladığını doğrulamasının ardından...

Yetkili, Hamas'ın Ebu Şebab'ın başına büyük bir ödül koyduğunu ve onun örgütün birçok düşmanı için birleştirici bir figür haline gelebileceğinden korktuğunu doğruladı:

"Hamas sıradan hırsızları görmezden gelecektir. İnsanlar aç ve [savaşçılar] daha fazla kaos yaratmak istemiyor. Ama bu adam? Hamas savaşçıları onu bulursa, İsrail tankları yerine onun peşine düşebilir."

BBC'ye konuşan Gazze'deki kaynaklar, Ebu Şebab'ın Hamas'ı devirmeyi amaçlayan ortak bir konsey oluşturmak için diğer silahlı gruplarla koordinasyon içinde çalıştığını söyledi.

Halen Mısır'ın başkenti Kahire'de yaşayan yetkili, "Ebu Şebab'ın grubu, Hamas yönetimini zayıflatmayı başarırsa, herkesin evlat edinmek isteyeceği yetim bir çocuk gibi" dedi.

Aynı yetkili, ayrıca şu iddiada bulundu:

"Kamuoyu önünde tüm taraflar Gazze'deki silahlı gruplarla bağlantılarını reddediyor. Ancak Ebu Şebab, Filistinli üst düzey bir istihbarat yetkilisiyle üç kez görüştü ve Sina'daki akrabaları aracılığıyla Mısırlılara güvence mesajları gönderdi."

Yetkili ayrıca Ebu Şebab'ın "Muhammed Dahlan cephesiyle iyi ilişkilerini sürdürdüğünü" söyledi.

Dahlan, 15 yıl önce Filistin Yönetimi Başkanı Mahmud Abbas ile ters düşmesinden bu yana sürgünde yaşayan eski bir Gazze güvenlik şefi.

Hamas güvenlik yetkilisi, örgütün Ebu Şebab'ı ortadan kaldırmak için "her şeyi yapmaya hazır olduğu" uyarısında bulundu. Ona göre bunun nedeni Ebu Şebab'ın mevcut askeri gücü değil, Hamas'ın tüm düşmanlarının etrafında toplandığı bir sembol haline gelebileceği korkusu:

"Hamas 17 yıl boyunca her yerde düşmanlar edindi. Eğer Ebu Şebab gibi biri bu güçleri bir araya getirebilirse, bu bizim için sonun başlangıcı olabilir."

Gazze daha da kanunsuzluğa sürüklenirken, tüm mahalleler çete yönetimine girerken, Hamas kendisini sadece İsrail ateşi altında değil, aynı zamanda içeriden rakipleri tarafından da giderek daha fazla kuşatılmış bir halde buluyor.

Bu haber, BBC gazetecileri tarafından hazırlandı ve kontrol edildi. Bir pilot proje kapsamında çevirisi için yapay zekadan da faydalanıldı.