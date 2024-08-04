Hamas Liderinin Öldürülmesi Sonrası İsrail Hükümetine Tepkiler Artıyor

(ANKARA) - Hamas'ın Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye'nin öldürülmesinden sonra İsrail Devlet Başkanı Binyamin Netanyahu'ya ve İsrail hükümetine karşı hem iç politikada hem dış politikada tepkiler arttı. ABD Başkanı Joe Biden'ın Netanyahu'ya ateşkes görüşmelerini zorlaştırdığını söylediği ileri sürülürken; binlerce İsrailli, Tel Aviv'de rehinelerin bırakılmasını güçleştirdiği için Netahyahu'yu protesto etti.

Haniye'nin Tahran'da suikast sonucu öldürülmesinden sonra Ortadoğu'daki gerilimin tırmanması, bölgesel savaş tehdidine karşı endişeleri arttırdı. Netanyahu ve İsrail hükümetine yönelik hem iç politikada hem dış politikada tepkiler de büyüdü. Netanyahu'nun, Biden ile yaptığı telefon görüşmesinin gergin geçtiği iddia edilirken; bini aşkın İsrail vatandaşı, Tel Aviv'de bir araya gelerek bölgede yapılması öngörülen ateşkesi ve Hamas'ın rehin tuttuğu esirlerin geri dönüşünü tehlikeye attığı için Netanyahu ve hükümeti protesto etti. İsrail basınında yer alan haberlere göre, protestolarda, güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu 5 kişi gözaltına alındı.

ABD'den İsrail'e "ateşkesi tehlikeye attın" uyarısı

ABD'nin İsrail'in başlıca müttefiki olmasına karşın, ABD medyasında çıkan haberlere göre, Başkan Joe Biden, Netanyahu ile yaptığı telefon görüşmesinde, Haniye suikastının ateşkes görüşmelerini tehlikeye düşürdüğüne dair endişelerini dile getirdi; ancak Netanyahu, bu fikri reddetti.

New York Times gazetesinin yazısına göre, ikilinin telefon görüşmesinde Biden, Hamas lideri İsmail Haniye'nin İran topraklarında öldürülmesinin çatışmaları durduracak ve rehineleri serbest bırakacak bir anlaşmaya varma çabalarını sabote edebileceğini söylemesine karşın Netanyahu, İsrail'in ateşkes anlaşmasına engel olmadığını dile getirdi. Buna göre, iki ülke arasındaki hassas ilişkilerden dolayı isminin açıklanmaması kaydıyla konuşan üst düzey bir İsrail hükümet yetkilisi, verdiği bir röportajda; Netanyahu'nun ateşkesi engellemeye çalışmadığı konusunda ısrarcı olduğunu söyledi. İsrailli yetkiliye göre, ateşkes görüşmelerinin baş müzakerecisi Haniye'nin ölümünün ilerlemeyi birkaç günlüğüne kesintiye uğratacağını kabul eden Netanyahu, bunun Hamas üzerinde daha fazla baskı yaratarak bir anlaşmanın sonuçlandırılmasını hızlandıracağını savundu.

Biden'dan Netanyahu'ya tepki: "Bana saçma sapan şeyler anlatmayı bırakın"

Ancak görüşmede, Biden'ın, Haniye suikastının zamanlamasının kötü olduğunu ve tam da Amerikalıların sürecin sonuna gelindiğini umdukları bir anda gerçekleştiğini söylediği kaydedildi. Bunun yanı sıra Biden, Tahran'da operasyon gerçekleştirmenin, önlemeye çalıştığı daha geniş bir bölgesel savaşı tetikleyebileceği endişesini dile getirdi. Biden'ın "Müzakerelerde ilerleme kaydediyoruz; bir heyet gönderin" diyen Netenyahu'ya "Bana saçma sapan şeyler anlatmayı bırakın" dediği ileri sürüldü.

İsrail, Hüzbullah ile çatışmaları sonucunda son 70 yılın en büyük tahliyesini yaşadı

Ayrıca Lübnan Hizbullah'ı, cumartesi gecesi, İsrail kontrolündeki Yukarı Celile bölgesine 50'den fazla füze fırlattı. İsrail'in hava savunma sistemi Demir Kubbe aracılığıyla 20 civarında füze düşürülse de hedeflerine ulaşan çokça füze olduğu İsrail medyası tarafından açıklandı. Financial Times'ta yayınlanan yazıda, Hizbullah ile yaşanan çatışmaların, İsrail'de 70 yılın en büyük tahliyesini zorunlu kıldığı belirtildi.

Binlerce İsrailli, İsrail hükümetini protesto etmek için sokağa çıktı

Öte yandan, İsrail basınında yer alan haberlere göre, Gazze'deki İsrailli esirlerin geri getirilmesi için anlaşma imzalanması ve Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetinin istifası için her hafta cumartesi günü düzenlenen protestolar, İran ve Lübnan Hizbullahından gelecek saldırı tehdidine rağmen dün de devam etti.

Binlerce kişi, Gazze'deki esirlerin geri getirilmesi konusunda siyasi iradenin kayıtsızlığını ve bölgede yapılması öngörülen ateşkesi tehlikeye atmasını eleştirerek, ülke tarihinin "en sağcı hükümetinin" istifasını ve erken seçim talep ettikleri protestolarını yineledi. Buna karşın güvenlik kuvvetlerinin göstericilere sert müdahalesi sonucu, 5 kişi gözaltına alındı.