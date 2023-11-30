Katar'ın arabuluculuğu ile 1 gün daha uzatılan Hamas ve İsrail arasındaki geçici ateştesin 7. gününde rehine takası devam ediyor. İsrail ordusu, Hamas'ın 2 İsrailli esiri daha Kızılhaç'a teslim ettiğini duyurdu. İlerleyen saatlerde Hamas başka rehineleri de serbest bırakacak. Öte yandan bunun karşılığında İsrail ise 8 kadın ve 22 çocuğu salıverecek.

Hamas, 2 İsrailli rehineyi daha Kızılhaç'a teslim etti

İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara ara verilmesi için mutabakata varılan "insani ara" 7. gününde devam ediyor. Başlangıç 4 gün olarak uzlaşılan geçici ateşkes, önce 2 gün, dün gece de 1 gün daha uzatıldı. Ateşkesin 7.gününde Hamas tarafından 2 İsrailli rehine serbest bırakıldı. İlerleyen saatlerde Hamas'ın daha fazla rehineyi serbest bırakması ve İsrail'inde hapishanede tutulan Filistinli 8 kadın ve 22 çocuğu salıvermesi bekleniyor.

HAMAS VE İSRAİL ARASINDAKİ ESİR TAKASI ANLAŞMASI

Hamas'ın 7 Ekim'de İsrail'e düzenlediği Aksa Tufanı operasyonunun ardından İsrail, Gazze'yyi tam ablukaya alarak havadan ve karadan saldırılarda bulundu. İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara 4 gün "insani ara" verilmesine ilişkin uzlaşma, 24 Kasım'da saat 07.00'de (TSİ 08.00) uygulamaya girdi. Bu kapsamda 4 gün boyunca Gazze'deki 51 İsrailli ve İsrail hapishanelerindeki 150 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Katar arabuluculuğunda varılan mutabakat kapsamında "insani ara" ve esir takası 2 gün daha uzatılmıştı. Bu çerçevede rehine takası devam etti.

7. GÜNDE HAMAS, 2 İSRAİLLİYİ SERBEST BIRAKTI

6 günlük ateşkesin son saatlerinde tarafların uzlaşması sonrasında 1 gün daha uzatıldı. 7. günde Hamas tarafından 2 İsrailli rehine serbest bırakıldı. İlerleyen saatlerde Hamas'ın daha fazla rehineyi serbest bırakması ve İsrail'inde hapishanede tutulan Filistinli 8 kadın ve 22 çocuğu salıvermesi bekleniyor.

BATI KUDÜS'TE 3 İSRAİLLİ HAYATINI KAYBETTİ

İsrail Polis Sözcülüğünden yapılan açıklamaya göre, Batı Kudüs'ün girişinde İsraillilere yönelik saldırı düzenlendi. Saldırıyı gerçekleştiren iki şüphelinin ateş açılarak etkisiz hale getirildiğini açıklayan İsrail polisi, olay yerine çok sayıda birlik gönderildiğini bildirdi.

Hamas da Telegram hesabından yaptığı açıklamada, bu silahlı saldırının faillerinin Hamas'a mensup iki kardeş olduğunu duyurdu. Açıklamada, söz konusu saldırının "İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'nde gerçekleştirdiği katliamlar, Cenin'de öldürdüğü çocuklar, Filistinli esirlere karşı ihlaller ve Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırılar, insanların burada ibadet etmesine getirdiği engellere karşılık yapıldığı" kaydedildi.

BATI ŞERİA VE DOĞU KUDÜS'TE 3 BİN 365 FİLİSTİNLİ GÖZALTINA ALINDI

İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 40 Filistinliyi gözaltına aldığı bildirildi. Filistin Esirler Cemiyetinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail güçlerinin, Doğu Kudüs ve Batı Şeria'nın birçok bölgesinde Filistinlilere yönelik baskınlar düzenlediği ifade edildi.

Söz konusu baskınlarda 40 Filistinlinin gözaltına alındığı aktarılan açıklamada, İsrail ordusunun 7 Ekim'den bu yana Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te gözaltına aldığı Filistinlilerin sayısının 3 bin 365'e ulaştığı belirtildi.

İsrail ordusu 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ni yoğun şekilde bombalarken, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de baskınlar düzenleyerek çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE SON DURUM

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail'de 7 Ekim'deki saldırılarda 310'dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin yaralandığı duyuruldu. İsrail ordusuna göre, 7 Ekim'den bu yana Gazze'deki çatışmalarda 70, Lübnan sınırında da 6 İsrail askeri öldürüldü.

GAZZE'DE ÖLENLERİN SAYISI 15 BİNİ AŞTI

Gazze'deki hükümete göre, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde İsrail saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısı 6 bin 150'den fazlası çocuk ve 4 binden fazlası kadın olmak üzere 15 bini aştı. İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 246 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu. İşgal sırasında bazı hastaneleri bastı. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda yaşanan çatışmalarda 85 Hizbullah mensubu öldü.