Dünyanın çeşitli bölgelerinden Mekke'ye gelen 3 milyondan fazla hacı adayı, haccın farzlarından birisi olan Arafat vakfesini yerine getirmek için terviye günü olan 8 Zilhicce Pazartesi günü, öğleden sonra otobüslerle Arafat'a götürülüyor. Kabe'ye 21 kilometre uzaklıktaki Arafat'a çıkışlar, hastalar dahil arefe günü öğlene kadar devam edecek.

- Hacı adayları Arafat yolunda

Dünyanın çeşitli bölgelerinden Mekke'ye gelen 3 milyondan fazla hacı adayı, haccın farzlarından birisi olan Arafat vakfesini yerine getirmek için terviye günü olan 8 Zilhicce Pazartesi günü, öğleden sonra otobüslerle Arafat'a götürülüyor

Kabe'ye 21 kilometre uzaklıktaki Arafat'a çıkışlar, hastalar dahil arefe günü öğlene kadar devam edecek

MEKKE - Farklı ülkelerden Mekke'ye gelen 3 milyondan fazla hacı adayı, haccın en önemli farzı olan Arafat vakfesi için şehre 21 kilometre uzaklıktaki Arafat Ovası'na çıkıyorlar. Sabah cemaatle kılınan sabah namazının ardından dualar ettikten ve ilahiler okuduktan sonra hac vazifelerini yerine getirmek üzere Arafat Dağı'na doğru otobüslerle öğle vakti yola çıktılar.

Her ülke kendilerine ayrılan güzergahtan vatandaşlarını 21 kilometrelik mesafeden, otobüslerle Arafat'a götürerek kendilerine ayrılan alanlardaki çadırlara yerleştiriyorlar. Yol boyunca telbiyeler okundu.

Terviye günü olan 8 Zilhicce Pazartesi günü öğlende başlayan intikaller arefe günü olan 9 Zilhicce Salı günü öğle vaktine kadar tamamlanacak. Her ülkenin otobüsleri 4-5 defa Arafat'a çıkıp Mekke'ye dönerek yüz binlerce hacı adayını taşıyor. Mekke-i Mükerreme'de hava sıcaklığının terviye günü 2 derece serinleyerek 41 dereceye inmesi ile hacılar daha mülayim ve esintili bir havada Arafat naklini gerçekleştirdiler. Gece klimalı ve yer yataklı çadırlarda kalacak olan Türk hacıları, arefe günü 12.00'de Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın konuşması ile başlayacak irşat programı ile ibadetlerini sürdürecek. Gece istirahat edecek olan hacı adaylarımız arefe günü Cebel-i Rahme tepesini ziyaret ediyorlar. Arafat'ta öğle vakti, irşat çadırından yapılacak vakfe duasına katılacak olan hacı adaylarımız, yakınları için, kendileri için niyazda bulunup, tövbe edecekler. Türkiye'nin 2 yıldır pandemi tedbirleri sebebiyle gelemeyen yaşlı hacı adaylarının yaş ortalaması bu sene 62 oldu. Annesini, yaşlı arkadaşlarını gözeterek yola çıkan Türk hacılarının ortalama bekleme sürelerinin 8 yıl olması dikkat çekiyor. En büyük heyecanı ise 12, 14 ve 16 yıl bekleyerek mübarek topraklara kavuşanlar hissediyorlar. Arefe günü akşam namazına kadar Arafat ovasında kalarak haccın en önemli farzı olan Arafat vakfesini yapacak olan hacı adayları, öğle ile ikindi namazını Arafat'taki çadırlarında kılacak. Akşam vakti Müzdelife'ye hareket ederek burada da akşam ve yatsı namazlarını cem-i tehir ile birleştirip kılacaklar.

Hacı adayları akşam ve yatsı namazlarının da ardından haccın vaciplerinden Müzdelife vakfesini yapacak ve gece yarısından sonra 01.00 gibi şeytana atmak üzere Mina'ya doğru yola çıkacaklar. Müzdelife'de topladıkları taşları sonra Cemerat alanına giderek şeytana atacak olan hacı adayları bayramın birinci ile dördüncü günleri arasında şeytan taşlamayı sürdürecekler.

Hacı adayları bayramın ilk günü şeytan taşlama, kurban kesimi ve tıraş olmalarının ardından ihramdan çıkacaklar.

Bu arada hacı adaylarının mevsim şartları sebebiyle güneş çarpması gibi sağlık problemleri yaşamaması için bu sene de sanayi tipi klimalarla soğutulan yüksek çadırlar kuruldu.

Uzun yıllardır Mekke ve Medine'de bulunan Diyanet İşleri Başkanlığı hastanelerinde hacı adayları ve hacılara verilen sağlık hizmeti, Arafat'ta da devam edecek. Bu çerçevede Arafat bölgesinde sahra hastanesi kuruldu.