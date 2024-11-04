"1. biz olmalıydık" diyen ekip, güzellik yarışmasını birbirine kattı

Miss Grand International güzellik yarışmasında beklenmedik bir olay yaşandı. Myanmar'ı temsil eden 18 yaşındaki Thae Su Nyein'in üçüncülük tacı, kendi ülke ekibi tarafından protestoyla alındı.

Bangkok'ta düzenlenen yarışmada Myanmar temsilcisi, Hindistan ve Filipinler'in ardından üçüncü oldu. Ancak Myanmar ekip direktörü Htoo Ant Lwin, yarışmacılarının birinci olması gerektiğini öne sürerek genç yarışmacının tacını ve kuşağını sahnede çıkardı. Olay sırasında gözyaşlarına boğulan Thae, sahneyi terk etmek zorunda kaldı.

Yarışma organizasyonu MGI, yaşanan skandalın ardından sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "kurallara aykırı davranışlar" gerekçesiyle Thae'nin üçüncülük unvanını iptal ettiğini duyurdu. İlginç bir şekilde, yarışmanın bu yılki teması "dünyaya sevgi ve barış mesajı" idi.

Yarışmanın ardından Thae, birinciliği kaybetmekten dolayı üzgün olmadığını açıkladı ve şaşırtıcı bir şekilde tacını alan direktör Htoo'yu "hayatındaki değerli bir mentor ve arkadaş" olarak nitelendirdi.

Organizasyon başkanı Itsaragrisil ise sert bir çıkış yaparak, "Eğer bu kadar birinci olmak istiyorsa, kendi yarışmasını düzenleyip istediği unvanı alabilir. Böyle kişiler rekabet gerektiren organizasyonlardan uzak durmalı" dedi.

Olay daha sonra farklı bir boyut kazandı. Myanmar ekibi, organizatörleri taç için rüşvet istemekle suçlarken, organizasyon bu iddiayı reddetti ve Myanmar ekibini mali usulsüzlükle suçlayarak direktör Htoo'ya ömür boyu yarışma yasağı getirdi.

Benzer bir olay yakın zamanda Fiji'deki bir güzellik yarışmasında da yaşanmış, birinci seçilen yarışmacının tacı tartışmalı bir şekilde geri alınmıştı.