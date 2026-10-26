Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin ilk 11'leri belli oldu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin ilk 11'leri belli oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe dev derbide karşı karşıya gelecek. Karşılaşmanın ilk 11'leri belli oldu.

Süper Lig'in 9. haftasında Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray ile İsmail Kartal'ın çalıştırdığı Fenerbahçe dev derbide karşı karşıya gelecek. 

MAÇ SAAT 21.30'DA

Ligin zirvesini yakından ilgilendiren derbi beIN Sports'tan yayınlanacak ve RAMS Park'ta oynanacak karşılaşma saat 21.30'da başlayacak.

İLK 11'LER

Galatasaray:  Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Lemina, Yunus, Barış, Batrakov, Osimhen.

Fenerbahçe:  Ederson, Levent, Brown, Skriniar, Semedo, Kante, Guendouzi, İrfan Can, Greenwood, Oğuz, Lukaku.

İlgili Haberler
Ali Koç'un oğlu Kerim Rahmi Koç da RAMS Park'taAli Koç'un oğlu Kerim Rahmi Koç da RAMS Park'ta
Fenerbahçe taraftarının stada girişinde krizFenerbahçe taraftarının stada girişinde kriz
İsmail Kartal'dan Galatasaray'a gözdağı: 10 kişiyle yendim, yine yeneceğimİsmail Kartal'dan Galatasaray'a gözdağı: 10 kişiyle yendim, yine yeneceğim
Galatasaray, sahasında 39 maçtır yenilmiyor! Son mağlubiyeti Fenerbahçe'ye karşıGalatasaray, sahasında 39 maçtır yenilmiyor! Son mağlubiyeti Fenerbahçe'ye karşı
Galatasaray-Fenerbahçe derbisi için olay skor tahmini! Tam 7 gol çıkacakGalatasaray-Fenerbahçe derbisi için olay skor tahmini! Tam 7 gol çıkacak
Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
Haberler.com
Bu haber 4 sitede yayınlandı.
Helin Kandemir’le yeniden bir arada! Dorukhan Toköz’den aşk pozu

Ayrıldıkları konuşulmuştu! Genç oyuncudan sevgilisiyle aşk pozu
Haberler.com
2000

Yorumlar (2)

Haber Yorumlarırd54mpvhmk:

maç 5-1 garın

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMustafa Pınarcı:

Uğurcan,Shalai,Abdülkerim,Eren,Singo,Torreira,Nhaga,Yunus,Sane,Batrakov,Osimhen

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Almanya'da 3 bin 350 kişi bulunan kruvaziyer gemisinde korku dolu anlar! Limandan çıkarken konteyner gemisine çarptı

Lüks gemide korku dolu anlar! Daha limandan çıkamadan facia
Araba fiyatına satılan telefon şimdiden çıldırttı! Başına gelene bakın

Araba fiyatına satılan telefon şimdiden çıldırttı! Başına gelene bakın
Trump'ı zora sokacak kare! Önce övgüler dizdi, sonra böyle yakalandı

Biri onu durdursun! Önce övgüler dizdi sonra feci yakalandı
2 ile turuncu, 3 ile sarı kodlu uyarı: Metrekareye 75 kilogram yağış bekleniyor

Meteoroloji'den korkutan uyarı! Sel ve su baskınlarına dikkat
Gençlerbirliği'nde Dimitrios Goutas sezonu kapattı

Çapraz bağları koptu, sezonu kapattı
Oktay Saral'ın istifasının ardından Şamil Tayyar'dan dikkat çeken sözler: Ruslar paylaşımlarımı unutmamıştı

Oktay Saral'ın istifası sonrası Şamil Tayyar'dan dikkat çeken sözler
Galatasaray'da korku dolu anlar! İlkin Aydın gözyaşlarını tutamadı

Maçın ortasında hüngür hüngür ağladı! İşte nedeni

İsrail saatler sonra sandık başında! Anketler ne diyor, işte son durum

İsrail saatler sonra sandık başında! Anketler ne diyor, işte son durum