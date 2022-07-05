Güzel modelden ağızları açık bırakan itiraf! Okyanusta korku içinde ilişkiye girmiş - Haberler

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Güzel modelden ağızları açık bırakan itiraf! Okyanusta korku içinde ilişkiye girmiş

Haberler.com - Zehra Yaşık - Dünya
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Plajda verdiği pozlarla adından söz ettiren Avustralyalı model, Abbie Chatfield, erkek arkadaşı ile okyanusta korku içinde girdiği cinsel ilişki hakkında konuştu.

27 yaşındaki Abbie, katıldığı radyo programında açık ilişki yaşadığı erkek arkadaşı Bien Stephen ile okyanusta cinsel ilişkiye girdiğini söyledi.

Güzel modelden ağızları açık bırakan itiraf! Okyanusta korku içinde ilişkiye girmiş

Sesli bloğun sunucusu Rohan Edwards, Abbie'ye tuzlu suyun havuz suyundan farklı olup olmadığını sordu.

Güzel modelden ağızları açık bırakan itiraf! Okyanusta korku içinde ilişkiye girmiş

Abbie, "Okyanusta cinsel ilişki çok stresliydi. Cinsel ilişkiye girerken deniz kestanelerinin bize saldırmak için pusuda beklediklerini hissettim. Bu his bana ciddi korku verdi" diye cevapladı.

Güzel modelden ağızları açık bırakan itiraf! Okyanusta korku içinde ilişkiye girmiş

Bu cevap karşısında Rohan, "sizi izleyen köpek balıkları telefonlarını çıkarıp sizi videoya alacaklardır" diyerek espri yaptı.

Güzel modelden ağızları açık bırakan itiraf! Okyanusta korku içinde ilişkiye girmiş

Abiie, katıldığı The Bachelor programında ünlendi, daha sonra birçok cinsel ilişki oyuncağı reklamında oynadı.

Güzel modelden ağızları açık bırakan itiraf! Okyanusta korku içinde ilişkiye girmiş

Zehra Yaşık
Zehra Yaşık
Foto galeri editörü Haberler.com - Dünya

Avustralya Cinsellik Dünya Haberler

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