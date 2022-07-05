Güzel modelden ağızları açık bırakan itiraf! Okyanusta korku içinde ilişkiye girmiş

27 yaşındaki Abbie, katıldığı radyo programında açık ilişki yaşadığı erkek arkadaşı Bien Stephen ile okyanusta cinsel ilişkiye girdiğini söyledi.

Sesli bloğun sunucusu Rohan Edwards, Abbie'ye tuzlu suyun havuz suyundan farklı olup olmadığını sordu.

Abbie, "Okyanusta cinsel ilişki çok stresliydi. Cinsel ilişkiye girerken deniz kestanelerinin bize saldırmak için pusuda beklediklerini hissettim. Bu his bana ciddi korku verdi" diye cevapladı.

Bu cevap karşısında Rohan, "sizi izleyen köpek balıkları telefonlarını çıkarıp sizi videoya alacaklardır" diyerek espri yaptı.

Abiie, katıldığı The Bachelor programında ünlendi, daha sonra birçok cinsel ilişki oyuncağı reklamında oynadı.