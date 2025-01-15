Üye Girişi
Haberler
Sahte içki ölümleri sonrası İstanbul'da 63 işletme kapatıldı

Ölüm haberleri art arda geldi İstanbul'da onlarca işletme kapatıldı
Küle dönen Los Angeles'ı bekleyen yeni tehlike: Zehir karışmış olabilir

Küle dönen Los Angeles'ı bekleyen yeni tehlike
Rusya'dan PKK'ya dikkat çeken mesaj: Türkiye buna asla izin vermez

Rusya'dan PKK'ya dikkat çeken mesaj: Türkiye buna asla izin vermez
Tekelleşme tartışmalarına Şafak Sezer de katıldı: Onların suyu ısındı, yakında ortaya çıkacaklar

"Onların da suyu ısındı, yakında ortaya çıkacak"

Güney Kore devlet başkanı gözaltında

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Güney Kore'de sıkıyönetim ilanı nedeniyle devlet başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Yoon Suk Yeol, hakkında yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Yoon, ülkede gözaltına alınan ilk devlet başkanı oldu.

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, geçen ay sıkıntılı bir dönemde sıkıyönetim kararıyla başlayan ve haftalarca süren siyasi serüvenin son bölümünde sorgulanmak üzere gözaltına alındı.

Güney Kore ajansı Yonhap'ın haberine göre Yolsuzluk Soruşturma Ofisi (CIO) yetkilileri, Yoon hakkındaki gözaltı kararını uygulamak için bu sabah ikinci kez harekete geçti. Yetkililer, Yoon'u başkanlık konutunda gözaltına alarak ifade için CIO'nun Seul'ün güneyinde yer alan Gwacheon'da ofisine götürdü. Soruşturmacıların, Yoon'un resmen tutuklamak için mahkemeye başvurmak üzere 48 saat süresi bulunuyor.

Güney Kore devlet başkanı tutuklandı

GÖZALTINA ALINAN İLK DEVLET BAŞKANI

Güney Kore Ulusal Meclisinin, sıkıyönetim ilanının anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle 14 Aralık 2024'te azlini istediği ve bu sebeple görevden uzaklaştırılan Yoon, gözaltına alınan ilk devlet başkanı oldu. Yoon, sıkıyönetim ilanının ardından meclise asker göndererek milletvekillerinin karar aleyhine oylama yapması engellemeye çalışmakla suçlanıyor.

GÖZALTI SAATLERCE SÜREN GÖRÜŞMELERİN ARDINDAN YAPILDI

Sıkıyönetim kararının "idari bir eylem" olduğunu, yasama gücünü istismar eden ana muhalefetteki Demokrat Partiye uyarı amacı taşıdığını savunan Yoon, gözaltına alınmasının ardından yayımladığı mesajda, "Her ne kadar bu yasa dışı bir soruşturma olsa da, kan dökülebilecek bir rezaleti önlemek üzere CIO'nun karşısına çıkmaya karar verdim." ifadelerini kullandı. Gözaltı, başkanlık konutunda soruşturmacılar ile Yoon'un ekibi arasında saatler süren görüşmelerin ardından yapıldı.

Güney Kore Batı Bölge Mahkemesi, 31 Aralık 2024'te "ayaklanma" ve "görevi kötüye kullanma" iddiasıyla yürütülen soruşturmada Yoon için gözaltı kararı vermiş ancak 3 Ocak'ta emri uygulamak üzere resmi konuta giden polisler ile Devlet Başkanlığı Güvenlik Servisi (PSS) görevlileri arasında arbede çıkması üzerine emir infaz edilememişti.

Güney Kore devlet başkanı tutuklandı

GÖREVLİLER BU KEZ DİRENÇ GÖSTERMEDİ

CIO yetkilileri, bu sabah yaptıkları açıklamada, bu kez Yoon'un gönüllü olarak teslim olmasını beklemeyeceklerini, doğrudan emri uygulayacaklarını ifade etti. İlk teşebbüsün aksine bu kez hiçbir devlet başkanlığı veya PSS görevlisinin gözaltına direnç göstermediği bildirildi.

Ancak başlangıçta başkanlık konutuna giden yetkililer, PSS tarafından oluşturulan barikatlarla engellenmiş, konutun çevresinde Yoon'a destek veren yaklaşık 6 bin 500 kişi toplanırken, iktidardaki Halkın Gücü Partisinden (PPP) milletvekilleri de kararı protesto için konutun önünde bir araya gelmişti.

Konut çevresinde yaklaşık 3 bin polis tedbir için tutulurken, bazı soruşturmacıların merdivenlerle tırmanarak konut yerleşkesine girdiği, bazılarının ise yerleşkeyi çevreleyen patika yollardan geçerek konuta ulaştığı belirtilmişti. Gün içinde devlet başkanlığı konutunu koruyan askeri birliğin, polis ve CIO yetkililerinin konuta girişine onay verdiği kaydedilmişti.

NE OLMUŞTU?

Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, 3 Aralık 2024 gecesi televizyonda yaptığı konuşmada, "muhalefetin devlet karşıtı aktivitelere karıştığı" gerekçesiyle sıkıyönetim ilan etmiş ancak parlamentonun yaptığı oylamada bu kararın kaldırılması ve Bakanlar Kurulunda onaylanmasıyla geri adım atmıştı.

Meclis tarafından azli istenen Yoon, Anayasa Mahkemesinin hakkında vereceği karara dek görevden geçici uzaklaştırılmış, yerine Başbakan Han Duck-soo vekaleten getirilmişti.

Muhalefetin girişimiyle Ulusal Mecliste 27 Aralık 2024'teki oylamada devlet başkanlığına vekalet eden Başbakan Han için de azil kararı verilmişti. Han'ın yerine devlet başkanlığının vekaletini Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Choi Sang-mok üstlenmişti.

Güney Kore devlet başkanı gözaltında
Kaynak: AA / Dünya
img

Hadise aşk sarhoşu! İlk paylaşım geldi
img

Verdiği müjdelerden kimler nasıl faydalanacak? Detaylar netleşti
img

İstanbul'u karıştıran taksici yakalandı! İfadesi olaydan daha beter
500

Yorumlar (6)

Haber Yorumlarımeriç kaya:

Maşallah aynı benim ülkem gibi yolsuzluk yapanlar yargılanıyor.

Yorum Beğen21
Yorum Beğenme6
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıCafer Çetinkaya:

Var bir hayalimiz??

Yorum Beğen8
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıOnur Cetinkaya:

Ağlamıyorum gözüme demokrasi kaçtı....

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarımardinli yiğit:

Kuzey Koreyle birleşin, o zaman kimse size karşı duramaz.

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıJY:

HELAL OLSUN ADAMLARDA HAK, HUKUK, ADALET, DEMOKRASİ VAR.

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHaktan Yana:

Demek ki orada demokrasi, hukuk, adalet hâlâ dimdik duruyormuş. Koltuk için yavsaklık yapan siyasiler, makam için eğilen bürokratlar, elinde bir avuç tuzla gezen hakim ve savcılar yokmuş.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kerem Aktürkoğlu Galatasaraylı taraftarla tartıştı: Benden ne istediğinizi anlamıyorum

Galatasaraylı taraftarla birbirine girdi
Bir gün önce taşındıkları evde annesini göğsünden bıçaklanmış halde buldu

Bir gün önce taşındıkları eve gelen genç kız dehşeti yaşadı
Bakan Işıkhan'dan yüz binlerin beklediği 'kademeli emeklilik' ile ilgili açıklama

Kademeli Emeklilik geliyor mu? Bakan Işıkhan açıkladı!
Menzil Cemaati'nde taşlı sopalı inşaat kavgası

Menzil Cemaati'nde büyük kavga! Taşlar sopalar havada uçuştu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uyarısı da Menzil Cemaati'ndeki tansiyonu düşürmedi

Erdoğan'ın uyarısına rağmen kavgaya devam ediyorlar
Mehmet Ali Erbil'in yayınında mide bulandıran tehdit: Bu gece başka bir erkekle olacağım

Eski sevgiliden canlı yayında mide bulandıran tehdit

Son Dakika Haberleri

Ankara elektrik kesintisi! 15 Ocak Keçiören, Yenimahalle, Mamak elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 15 Ocak Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Karatay, Meram, Ereğli elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Antalya elektrik kesintisi! 15 Ocak Muratpaşa, Alanya, Manavgat elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Edirne okullar tatil mi15 Ocak Çarşamba (EDİRNE VALİLİĞİ SON DAKİKA)? İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 15 Ocak Karabağlar, Bornova, Karşıyaka elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İstanbul elektrik kesintisi! 15 Ocak Sultanbeyli, Pendik, Esenyurt elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Adana elektrik kesintisi! 15 Ocak Yüreğir, Çukurova, Sarıçam elektrik kesintisi ne zaman biter? Bursa elektrik kesintisi! 15 Ocak Yıldırım, Nilüfer, İnegöl elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Manisa elektrik kesintisi! 15 Ocak Akhisar, Turgutlu, Şehzadeler elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Gaziantep elektrik kesintisi! 15 Ocak Şehitkamil, Nizip, İslahiye elektrik kesintisi listesi
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.