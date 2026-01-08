Grönland için ilginç çözüm: Danimarka ABD'ye çeyiz olarak versin
ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland'a yönelik istekleri üzerine sosyal medyada mizahi bir öneri gündeme geldi. Bu öneriye göre, Trump'ın oğlu Barron Trump ile Danimarka Prensesi Isabella evlenmeli ve Grönland, ABD'ye 'çeyiz' olarak verilmeli.
- Sosyal medya kullanıcıları, ABD Başkanı Donald Trump'ın oğlu Barron Trump ile Danimarka Prensesi Isabella'nın evlenmesi ve Grönland'ın ABD'ye çeyiz olarak verilmesi fikrini paylaştı.
- Barron Trump 19 yaşında, Danimarka Prensesi Isabella ise 18 yaşındadır.
- Danimarka Prensesi Isabella, Kral Frederik X ve Kraliçe Mary'nin ikinci çocuğu ve en büyük kızıdır.
ABD Başkanı Donald Trump'ın Danimarka'ya bağlı özerk bölge Grönland'a yönelik istekleri uluslararası siyasette tartışma yaratırken, sosyal medyada gündemi sallayan mizahi bir öneri ortaya atıldı. Viral paylaşımlarda, Trump'ın oğlu Barron Trump ile Danimarka Prensesi Isabella'nın evlenmesi ve Grönland'ın ABD'ye "çeyiz" olarak verilmesi fikri dile getirildi.
SOSYAL MEDYADAN KRALİYET USULÜ ÇÖZÜM
ABD ile Danimarka arasında diplomatik gerilime neden olan Grönland tartışması, internet kullanıcılarının mizahi yaklaşımıyla bambaşka bir boyut kazandı. Dünya genelinde hızla yayılan paylaşımlarda, jeopolitik kriz "kraliyet evliliği" üzerinden esprili bir dille yorumlandı.
Trump'ın stratejik konumu nedeniyle Grönland'a ilgisinin artması ve daha önce yaptığı "Ulusal güvenliğimiz açısından Grönland'a ihtiyacımız var" açıklaması, bu paylaşımların fitilini ateşledi.
"İKİ GENÇ EVLENSİN, GRÖNLAND ÇEYİZ OLSUN"
Sosyal medya kullanıcıları, 19 yaşındaki Barron Trump ile 18 yaşındaki Danimarka Prensesi Isabella'yı birbirine yakıştırarak, "İki genç evlensin, Danimarka Grönland'ı ABD'ye çeyiz olarak versin" yorumlarını yaptı. Mizah dozu yüksek paylaşımlar kısa sürede binlerce etkileşim aldı.
PRENSES ISABELLA KİMDİR?
Gündemin merkezine oturan Danimarka Prensesi Isabella, Kral Frederik X ve Kraliçe Mary'nin ikinci çocuğu ve en büyük kızları. Isabella, Danimarka taht sıralamasında ikinci sırada yer alıyor.