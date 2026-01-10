'Gizemli virüs' Küba'yı baştan sona sardı, mezarlıklar doldu taştı

Küba, halk arasında 'gizemli virüs' olarak adlandırılan ve nedeni net olarak açıklanamayan yaygın bir hastalıkla mücadele ediyor.

MEZARLIKLAR DOLDU TAŞTI

Yerel kaynaklara göre salgın, Küba nüfusunun yaklaşık üçte birini etkiledi. Yetkililer, 17 Aralık itibarıyla virüs kaynaklı 52 ölüm bildirildiğini, bunların büyük bölümünün çocuklardan oluştuğunu açıkladı. Resmî verilere göre 38 binden fazla şüpheli vaka bulunuyor. Camagüey ve Holguín gibi bazı bölgelerde mezarlıkların dolup taştığı öne sürülüyor.

SAĞLIK SİSTEMİ ÇÖKME NOKTASINA GELDİ, HASTALAR YERLERDE KALDI

Yüksek ateş, ciltte kızarıklık ve soyulma, eklem şişliği, kusma ve ishal gibi belirtilerle seyreden hastalık, ada genelinde yaşamı felç ederken sağlık sistemi çökme noktasına geldi. Halihazırda elektrik kesintileri, ilaç kıtlığı ve kaynak yetersizliği gibi zorluklarla mücadele eden hastaneler, 'gizemli virüs' vakalarının patlamasının ardından boş yatak kalmayınca hastalara yerde bakmaya başladı.

ALTYAPI SORUNLARI SALGININ YAYILIMINI HIZLANDIRDI

The Sun'da yer alan habere göre, altyapı sorunları salgının yayılmasını daha da hızlandırdı. Su arıtma tesislerinin durması nedeniyle sokaklardaki çöp konteynerlerinin taştığı, bunun da sivrisinekler için elverişli bir ortam yarattığı ifade edildi. Günlük elektrik kesintileri ilaçlama çalışmalarını aksatırken, yakıt ve böcek ilacı sıkıntısı da müdahaleleri sınırlıyor.

6 HASTALIĞIN BİRLEŞİMİ OLAN BİR "KOMBO VİRÜS"

Uzmanlar, vakaların teşhisinin zor olduğunu ve hastalığın birden fazla virüsün aynı anda görülmesiyle oluşan bir "kombo virüs" olabileceğini belirtiyor. Bu virüsler arasında Dang Humması, Oropouche ve Chikungunya virüslerinin yanı sıra H1N1 influenza, solunum sinsityal virüsü (RSV) ve Covid-19 gibi solunum yolu enfeksiyonlarının da yer aldığı düşünülüyor.

KOMÜNİST REJİM "GERÇEK TABLOYU GİZLİYOR" İDDİASI

Hastalığın ada genelinde yayılmasından yaklaşık üç ay sonra komünist Küba rejimi durumu "salgın" olarak kabul etti. Ancak buna rağmen ulusal sağlık acil durumu ilan edilmedi. Ancak birçok Kübalı, açıklanan rakamların gerçeği yansıtmadığını savunuyor.

Havana'daki önde gelen insan hakları aktivistlerinden Manuel Cuesta Morúa, salgının yaklaşık beş ay önce Matanzas'ta başladığını ve ani ölümlerin ilk olarak bu bölgede görüldüğünü söyledi. Morúa, hükümetin virüse atıf yapmayan ölüm sertifikaları düzenleyerek gerçek tabloyu gizlediğini iddia etti.

Manuel Cuesta Morúa

DÜNYA ALARMA GEÇİRDİ

Öte yandan Karayipler ülkesindeki durum, dünyayı da harekete geçirdi. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), virüsün daha fazla yayılmasını önlemek için acil müdahale gerektiğini açıkladı. Şu ana kadar salgının Avrupa'ya ulaştığına dair bir bulguya rastlanmazken, Kanada hükümeti Küba'dan dönenler için sağlık taraması ve 7 güne kadar karantina uygulanacağını duyurdu. İspanya ise Aralık ayında, "ciddi bir salgın" gerekçesiyle vatandaşlarına Küba'ya seyahat etmemeleri çağrısında bulundu.