Genç kadın, eşeği döven adamı önce yumrukladı daha sonra kamçıyla kovaladı

Mısır'daki popüler bir turistik bölgede eşeğine acımasızca vuran bir adama Hollandalı bir turistten beklenmedik bir tepki geldi. Görüntülere yansıyan olayda, Jock Vanderbost adlı Hollandalı kadın, eşeği döven adamı önce yumrukladı, ardından kaçmaya çalışırken eline geçirdiği kamçıyla kovaladı.

Sosyal medyada hızla yayılan görüntülerde, Kahire yakınlarında bir duvara bağlı olan eşeğin, defalarca kırbaçlanmanın etkisiyle acı içinde çırpındığı görülüyor. Bu vahşete tanık olan Vanderbost, öfkeyle bakıcısına doğru koşarak onu duvara yasladı ve "Sen kendini ne sanıyorsun!" diye bağırarak defalarca yumrukladı.

Adamın olay yerinden kaçmaya çalışması üzerine 47 yaşındaki Vanderbost, yakındaki başka bir eşek bakıcısından bir kamçı alarak adamı uzaklaşana kadar kovaladı. Bu sıra dışı müdahale anları, olayın görgü tanıkları tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Sosyal medyada büyük yankı uyandıran bu görüntüler, Mısır'daki turistik bölgelerde çalışan hayvanlara yönelik kötü muamele sorununu yeniden gündeme taşıdı. Kahire'de veteriner kliniği işleten ve uzun yıllardır bölgede yaşayan Vanderbost, bu tür hayvan istismarının bölgede yaygın olduğunu belirtti.

Olayın ardından eşeğe şiddet uygulayan adamın, Vanderbost'u saldırı suçlamasıyla polise şikayet ettiği ve videonun yayılmasının kendisine psikolojik zarar verdiğini iddia ettiği öğrenildi. Vanderbost ise kısa süreli gözaltının ardından serbest bırakıldı. Mısır İçişleri Bakanlığı, videodaki adamın da tespit edilerek tutuklandığını doğruladı.

Hala dava açılma ihtimaliyle karşı karşıya olan Vanderbost, "Hapse girebilirim ya da sınır dışı edilebilirim. Ancak bu, buradaki durumun sonunda değişeceği anlamına geliyorsa, buna değerdi," şeklinde konuştu.

Üç veterinerin çalıştığı kliniği aracılığıyla bölgedeki at, eşek ve katırlara sağlık hizmeti sunan Vanderbost, geçmişte de Mısır'daki hayvan zulmüne karşı verdiği mücadeleyi dile getirmişti. Bu son olay, hayvan hakları savunucuları tarafından takdirle karşılanırken, Mısır'daki yetkililerin hayvan refahı konusunda daha etkin adımlar atması yönündeki çağrıları da artırdı.