Gazze'ye kara harekatı başlatan Netanyahu'dan ilk açıklama! İşte ordunun kanlı planı

ABD basını, İsrailli yetkililere dayandırdığı haberinde, Gazze kent merkezine yeni bir geniş çaplı saldırının başladığını yazdı. Habere göre katil İsrail tankları Gazze merkezine girdi ve hava saldırıları da arttı. Sabah saatlerinden bu yana devam eden saldırılarda 35'i Gazze kentinde olmak üzere 38 Filistinli hayatını kaybetti.

NETANYAHU'DAN İLK AÇIKLAMA

İsrail'in Gazze'ye başlattığı kara harekatının ardından Başbakan Binyamin Netanyahu'dan ilk açıklama geldi. Netanyahu, bugünkü yolsuzluk davasından muaf tutulmasını talep ederek "Gazze'de önemli bir operasyon başlattık. İsrail devleti bu mücadelede kritik bir aşamada ve bunun sonuçları olacak" ifadesini kullandı.

İSRAİL ORDUSU: İLERLEYEN GÜNLERDE ŞEHİR TAMAMEN KUŞATILACAK

Ordundan yapılan yazılı açıklamada, gece saatlerinde Gazze kentine yönelik kara saldırılarının başladığı belirtildi. Kara saldırılarına şu an için 2 tümenin katıldığı, üçüncüsünün de ilerleyen günlerde dahil olacağı ifade edildi. Saldırılara Gazze kentinin kenar mahallelerinde başlandığı, ilerleyen günler ve haftalarda şehrin kuşatılmasının planladığı kaydedildi.

ZORUNLU TAHİLYE ÇAĞRISI

İsrail ordusu, Gazze Şehri'nde yaşayanlara "zorunlu tahliye çağrısı" yaptı. Ordudan yapılan açıklamada, şehrin "tehlikeli bir savaş bölgesi" haline geldiği ifade edilerek, halkın bölgeden ayrılması gerektiği bildirildi.

İSRAİL, GAZZE'NİN KUZEYİNİ BOŞALTMAK İSTİYOR

İsrail'in bu saldırılarla hem Gazze kentini yaşanmaz hale getirmeyi amaçladığı, hem de katliamlarla Filistinlileri göçe zorladığı belirtiliyor.

Büyük Felaket'e (Nekbe) ait acı hatırları taze olan Filistinliler, bir kez daha topraklarından zorla göç etmek istemiyor. Bunun için Filistinlilerin büyük çoğunluğu, İsrail'in katliamları ve açlığa rağmen Gazze kenti sahilindeki çadırlarında hayatta kalma savaşı veriyor.

Zira, Gazze'nin güneyine göçmeleri halinde, kuzeye bir daha dönmeleri zor gözüküyor. İsrail yönetimi, defalarca yayınladığı sözde ve zorla yerinden edilmeyi içeren "tahliye bildirilerinde" Filistinlilerin saldırılar bittikten sonra Gazze'nin kuzeyine dönebileceklerine ilişkin herhangi bir ifadeye yer verilmiyor.

BM'DEN ÇAĞRI

BM Filistin Bağımsız Uluslararası Soruşturma Komisyonu, İsrail'in Gazze'de soykırım yaptığını bildirerek tüm ülkeleri bunu durdurma yükümlülüklerini yerine getirmeye çağırdı.

İSRAİL SAVUNMA BAKANI: GAZZE YANIYOR

İsrail Savunma Bakanı İsrael Katz, sosyal medya platformu X üzerinden tepki çekecek bir paylaşımda bulundu. İsrail ordusunun bölgeye yönelik saldırılarına atıfta bulunarak "Gazze yanıyor" diyen Katz, "İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), terör yapılanmasına demir yumrukla saldırıyor ve IDF askerleri rehinelerin serbest bırakılması ve Hamas'ın yenilgiye uğratılması için gerekli şartları oluşturmak üzere kahramanca savaşıyor" dedi. Saldırıların süreceğinin sinyalini veren Katz, "Görev tamamlanana kadar pes etmeyeceğiz ve geri adım atmayacağız" dedi.

ABD DIŞİŞLERİ BAKANI'NDAN AÇIKLAMA

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İsrail'in Gazze kentine yönelik bombardımanını sürdürdüğünü belirterek, Hamas'ın ateşkes anlaşmasını kabul etmesi için zamanın daraldığını söyledi.

İsrail'den Katar'a hareket ederken gazetecilere konuşan Rubio, "İsrailliler orada operasyonlara başladı. Bu nedenle bir anlaşmanın gerçekleşmesi için çok kısa bir zaman dilimi olduğunu düşünüyoruz. Artık aylarımız yok; muhtemelen sadece günlerimiz, belki de birkaç haftamız var." ifadelerini kullandı.

HAMAS'TAN AÇIKLAMA

Gazze'ye kara harekatı haberlerinin ardından Hamas, "Savaş suçlusu Netanyahu, Gazze Şeridi'ndeki tutsaklarının hayatlarından tamamen sorumludur. Amerikan yönetimi, Gazze Şeridi'ndeki vahşi imha savaşının tırmanmasından doğrudan sorumludur. Başkan Trump'ın işgal ordusunun Gazze Şehri'ne saldırısına ilişkin açıklamaları, Siyonist propagandaya yönelik açık bir önyargı ve açık bir çifte standart uygulamasıdır. ?ABD yönetimi, Netanyahu'nun, tutukluların serbest bırakılması ve acımasız savaşın sona erdirilmesini sağlayacak bir anlaşmaya varılması şansını yok etmek için çalıştığını biliyor." açıklamasını yaptı.