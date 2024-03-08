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ABD'nin Gazze'ye havadan bıraktığı yardım kutularının paraşütleri açılmadı: Ölü ve yaralılar var

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İsrail'in karadan erişimi kısıtlaması nedeniyle insani yardımların havadan indirildiği Gazze'de, ABD uçaklarından bugün atılan bazı insani yardım kutularının paraşütleri açılmadı. Yere sert iniş yapan kutular aşağıda yardım bekleyen Filistinlilere isabet ederken olayda ölü ve yaralıların olduğu öğrenildi.

Gazze Şeridi'ne yardım taşıyan uçakların havadan indirdiği insani yardım kutularının paraşütlerinin açılmaması ve bölgede yardım bekleyen Filistinlilerin üzerine düşmesi sonucu ölen ve yaralananların olduğu bildirildi.

Gazze'ye İndirilen Yardım Kutuları Sivillerin Üzerine Düştü: Ölü ve Yaralılar Var

PARÜŞÜTÜ AÇILMAYAN YARDIM KUTULARI FİLİSTİNLİLERİN ÜZERİNE DÜŞTÜ

AA muhabirinin görgü tanıklarından aktardığı bilgiye göre, uçaklardan indirilen insani yardım kutularının bazılarının paraşütleri açılmadı ve yardımların inmesini bekleyen Filistinlilerin üzerine düştü. Görgü tanıkları, kutuların Gazze kentinin kuzeyindeki Şati Mülteci Kampı ve Cela Caddesi bölgelerinde insani yardım bekleyen sivillerin üzerine düştüğünü aktardı.

Gazze'ye İndirilen Yardım Kutuları Sivillerin Üzerine Düştü: Ölü ve Yaralılar Var

ÖLEN VE YARALANANLAR VAR

Hastane kaynakları da Gazze'deki ihtiyaç sahiplerinin havadan bırakılan yardımların inmesini beklediğini, paraşütlerin açılmaması nedeniyle hızla düşen kutuların isabet etmesi sonucu ölen ve yaralananların olduğunu belirtti.

Kaynaklar, yaralıların Gazze kentindeki Şifa ve el-Ehli Baptist Hastanelerine götürüldüğünü kaydetti.

Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri, Ürdün, Katar, Umman ve Bahreyn son bir haftadır Gazze Şeridi'ne havadan yardım indirilmesine yönelik ortak operasyonlar düzenliyor.

Gazze'ye İndirilen Yardım Kutuları Sivillerin Üzerine Düştü: Ölü ve Yaralılar Var

YARDIMLAR DENİZE DÜŞMÜŞTÜ

Daha önce de Gazze'ye havadan atılan yardımların denize düşmesi nedeniyle yardımlara ulaşmak isteyen Filistinliler zor anlar yaşamıştı.

Bazılarının küçük balıkçı tekneleriyle bazılarının ise yüzerek insani yardımlara ulaşmak için denize girdikleri görülmüştü.

Başta BM'ye ait kuruluşlar olmak üzere uluslararası çevreler, çoğu hastanenin hizmet dışı kaldığı, tıbbi malzeme eksikliği yaşandığı, açlık, susuzluk ve hijyen malzemeleri eksikliğinin tetiklediği hastalıklar nedeniyle Gazze'de ateşkes ilan edilmesi ve bölgeye insani yardımların girişinin artırılması çağrısında bulunuyor.

Gazze'ye İndirilen Yardım Kutuları Sivillerin Üzerine Düştü: Ölü ve Yaralılar Var

GAZZE'YE GİREN YARDIM MİKTARI YARI YARIYA DÜŞTÜ

Uluslararası Adalet Divanının 26 Ocak'ta İsrail'e karşı hükmettiği ihtiyati tedbir kararları arasında "Gazze'de insani yardıma erişimin sağlanması" yer almasına rağmen, şubat ayında Gazze'ye giren yardım miktarının ocak ayına göre yarı yarıya düştüğü belirtiliyor.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 13 bin 430'u çocuk olmak üzere 30 bin 800 Filistinli öldürüldü, 72 bin 298 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Kaynak: AA / Dünya

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Yorumlar (8)

İbrahim Demirel:

Bu olayın baş sorumlusu amerika ama yardımı yapmaya çalışan da amerika. Bu zalimlerin yapacağı yardım Bu kadar olur zaten bunu da bilerek yapmışlardır. Filistini yetim bırakan şu ümmete yazıklar olsun.

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Nuri Aga:

Sizin yardımınız batsın. Savaşı durdurun yeter.

23
1
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aslan Ak:

siyonizm bir gün yıkılacak o gün onlar ölürken aynı sessizliğe bürün dünya

16
0
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Demir:

ABD araplarla resmen dalga geçiyor...Bir zamanlar araplar Türkleri aç ve susuz bırakmıştı..Tarihi bilenler anladı...Evren işini biliyor.

3
5
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son osmanlı:

JY sana göre hamas terörist kendi halkını hakkını savunanlar ne zamandan beri teröristtir. o zaman dünya üzerinde büyük devletlerin sömürgesi olup, kanları akıtılan, canları ırzları tehlikede olan insanların kendini savunmalarıda yanlış senin zihniyetin zalimin yanındayım mazlumlar için yaşam alanı kalmasın öylemi

7
0
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aslan Ak:

ANLADINIZ mı neden ağaçlar konuşaçak tüm islam alemi susuyor demem ki liderlerini islamiyeti sorgulanmalı

4
0
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VATANSEVER:

Bir aksilik oldu demek ki. Şansızlık ne denir ki

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2
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Rustem Sengul:

Ne kadar şanssizlar ya bu adamlar

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