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Gazze için kılını kıpırdatmayan Mahmud Abbas, İsrail'in yardımına koştu

Gazze için kılını kıpırdatmayan Mahmud Abbas, İsrail'in yardımına koştu
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Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, İsrail'de birçok noktada devam eden yangınları söndürmek amacıyla Netanyahu hükümetine yardım teklifinde bulundu. İsrail tarafından karşılık bulan onay kapsamında, Filistin İtfaiyesi'nden 20 personel ile dört araç alevlerin olduğu bölgeye sevk edildi.

İsrail'de Kudüs ile Tel Aviv arasındaki ormanlık alanda çıkan şiddetli rüzgarın etkisiyle yayılan yangınların 6 noktada devam ettiği bildirildi. Yedioth Ahronoth gazetesinin haberinde, 126 itfaiye ekibinin şiddetli rüzgar nedeniyle büyüyen yangına müdahale etmeyi sürdürdüğü ifade edildi.

YARDIM ÇAĞRISI KARŞILIK BULDU

Kontrol altına alınamayan yangınlar sebebiyle İsrail'in uluslararası yardım çağrısına ilişkin, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve İtalya'dan 8 yangın söndürme uçağının gün içinde ulaşmasının beklendiği kaydedildi. Ulusal Yahudi Fonu, 13 bini ormanlık alandan oluşan toplamda 20 bin dönüm arazinin yandığını bildirdi.

Gazze için kılını kıpırdatmayan Mahmud Abbas, İsrail'in yardımına koştu

GÖZALTI İDDİASI YALANLANDI

Başbakan Binyamin Netanyahu'nun kundaklama şüphesiyle 18 kişinin gözaltında tutulduğunu öne sürmesinin hemen ardından İsrail polis kaynaklarının basına Netanyahu'nun iddiasının gerçeği yansıtmadığı yönünde bilgi verdiği kaydedildi. İsrail devlet televizyonu KAN'a konuşan Mateh Yehuda Bölge Konseyi Başkanı Avishai Cohen, yangının yerleşim yerlerine dönme ihtimalinin bulunduğunu söyledi.

Gazze için kılını kıpırdatmayan Mahmud Abbas, İsrail'in yardımına koştu

ABBAS'TAN İSRAİL'E YARDIM

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, yangını söndürmek amacıyla Binyamin Netanyahu hükümetine yardım teklifinde bulundu. İsrail tarafından karşılık bulan onay kapsamında, Filistin İtfaiyesi'nden 20 personel ile dört araç alevlerin olduğu bölgeye sevk edildi.

Gazze için kılını kıpırdatmayan Mahmud Abbas, İsrail'in yardımına koştu

HAMAS'I VE KASSAM TUGAYLARI'NI SUÇLAMIŞTI

Mahmud Abbas, geçtiğimiz hafta İsrail işgalindeki Ramallah'ta yaptığı bir konuşmada, Gazze'ye yönelik soykırım saldırılarının müsebbibi olarak Hamas Hareketi ve onun silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nı işaret etmişti. Abbas, konuşmasının bir bölümünde Hamas'a 'itoğluitler' hakaretinde bulunarak tartışmalara yol açmıştı.

Kaynak: Haberler.com / Dünya
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Yorumlar (26)

Haber YorumlarıVEFA:

Mahmut Abbas adamdır, devlette laiklik yanlısıdır. Yobaz değildir. Bizdeki telefçi yobazlara hem örnek hem kapak olsun!..

Yorum Beğen32
Yorum Beğenme401
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Haber YorumlarıSerseri KRAL:

Bizdeki koyunlar da Filistin için protesto eylem yapsın,bilmem izin versinler de Filistine gidelim,koyun olmak bu kadar basit olmamalı

Yorum Beğen64
Yorum Beğenme175
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Haber YorumlarıC. K.:

yatacak yerin yok abbas

Yorum Beğen218
Yorum Beğenme8
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Haber YorumlarıKral Cıplak:

çiçek Abbas gaflet ve delalet içindesin

Yorum Beğen204
Yorum Beğenme10
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Haber YorumlarıDağıstan:

Biz bunu ağırlamamış mıydık ? Ne şimdi bu

Yorum Beğen138
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Haber Yorumlarıb8xs9brf4h:

Bu M Abbas su katılmamış o evladı diyecek başka söz yok

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Haber Yorumlarıisa yatar:

Kâfirler ve müşrikler iyi anlaşırlar

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Haber YorumlarıÖzgür Sevindik:

Celladina aşik olmuşsa bir millet bizim ülkeden sonra filistin sistem ayni

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Haber YorumlarıHakan:

simdi genel olarak herkes hakli suclamasini.ama gel gelelimki zayif bi ulke yaklasmazsa daha cok canlar yanma cabasinda haklidir

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Haber YorumlarıAhmet YILMAZ:

Neyin ne olduğunu ve bu ölümlere kimler ne sebeple sebep oldu ALLAH(c.c) katındaki doğru bilgi nedir bilmek isterdim..

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