Gazze'deki Filistinli Çocuklar, İsrail Saldırıları ve Gıda Kıtlığını Protesto Etti

Gazze'nin kuzeyindeki eş-Şati Mülteci Kampı'nda toplanan Filistinli çocuklar, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana süren yoğun saldırıları ve işgali nedeniyle yaşanan gıda kıtlığını protesto etti. Saldırıların durdurulmasını talep eden çocuklar " çocuklar açlık yüzünden ölüyor" " soykırımı durdurun" ve " yeter, yardım edin" yazılı dövizler ve boş tabaklar taşıdı.