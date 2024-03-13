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Gazze'deki Filistinli Çocuklar, İsrail Saldırıları ve Gıda Kıtlığını Protesto Etti

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Gazze'nin kuzeyindeki eş-Şati Mülteci Kampı'nda toplanan Filistinli çocuklar, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana süren yoğun saldırıları ve işgali nedeniyle yaşanan gıda kıtlığını protesto etti. Çocuklar, saldırıların durdurulmasını talep etti ve 'çocuklar açlık yüzünden ölüyor', 'soykırımı durdurun' ve 'yeter, yardım edin' yazılı dövizler ve boş tabaklar taşıdı.

Gazze'nin kuzeyindeki eş-Şati Mülteci Kampı'nda toplanan Filistinli çocuklar, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana süren yoğun saldırıları ve işgali nedeniyle yaşanan gıda kıtlığını protesto etti. Saldırıların durdurulmasını talep eden çocuklar " çocuklar açlık yüzünden ölüyor" " soykırımı durdurun" ve " yeter, yardım edin" yazılı dövizler ve boş tabaklar taşıdı.

Kaynak: AA / Dünya

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