Gazze'de katliam yapan İsrail'in basit numaralarla Elon Musk'ı etkileme çabaları

Günlerdir Gazze'de çoluk çocuk ayırt etmeden binlerce masum sivili katleden Tel Aviv yönetimi, ülkelerini ziyaret eden Elon Musk'ı mağdur olduklarına inandırmak için yapmadıkları şey kalmadı. Netanyahu'nun boş beşik tiyatrosundan sonra oğlunun Hamas tarafından kaçırıldığını söyleyen bir kadını Elon Musk ile buluşturan İsrailli yetkililer duyar kasmaya çalıştı.

İsrail İletişim Bakanı Shlomo Karhi, ABD'li milyarder Elon Musk ile sahibi olduğu uydu internet sistemi Starlink'in Tel Aviv'in onayı olmadan abluka altındaki Gazze Şeridi'ne uydu interneti sağlamaması konusunda prensipte anlaştıklarını duyurdu. Yaptıkları sivil katliamını meşru göstermek için türlü türlü tiyatrolar sergileyen İsrailli yöneticiler, son olarak oğlunun Hamas tarafından kaçırıldığını söyleyen kadını Elon Musk ile buluşturdu.

TİYATROYA DEVAM

Elon Musk'a oğlunun kaçırıldığı ana ait görüntüleri izleten kadının yaptıkları salondaki bir görevli tarafından saniye saniye kaydedildi. Gazze'de masum sivillerin öldürülmesi karşısında üç maymunu oynayan Musk'ın da o anlarda üzgün görünme çabaları dikkatlerden kaçmadı.