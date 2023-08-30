Gabon'daki darbenin kilit ismi geçiş hükümetinin lideri oldu

Afrika ülkesi Gabon'da 56 yıllık Bongo ailesini devirerek yönetime el koyan askerlerin başındaki darbenin kilit ismi General Brice Oligui Nguema, geçiş hükümetinin liderliğine getirildi. Kendisine bağlı asker tarafından omuzlarda taşınan General Nguema'nın Bongo ailesiyle hem akrabalığı hem de uzun yıllara dayanan yakın ilişkileri olduğu biliniyor.

Afrika'da, Nijer'in ardından son askeri darbenin, kıtanın küçük ülkelerinden Gabon'da yapılması dikkatleri bu ülkeye çevirdi. Bu sabah askerin yönetime el koyduğu ülkede geçiş hükümetinin liderliğine Cumhuriyet Muhafızları Komutanı General Brice Oligui Nguema getirildi. General Nguema, askerler tarafından omuzlarda taşındı.

Devlet televizyonunda okunan bildiride, geçiş hükümetinin başına oy birliğiyle General Nguema'nın getirildiği duyuruldu. Babası subay olan Nguema, askeri eğitimini Fas'ın Meknes kentindeki Fas Kraliyet Askeri Akademisinde tamamladı, ardından Gabon'un Ekvator ormanlarındaki Komando Eğitim Merkezinden mezun oldu. General Nguema, askeri kariyerinin ardından eski Cumhurbaşkanı Omar Bongo'nun yaveri oldu ve Bongo'nun 2009'daki ölümüne kadar bu görevine devam etti.

BİR DÖNEM YÖNETİMLE ARASI AÇILMIŞTI

Babası öldükten sonra koltuğu devralan Ali Bongo ile arası açılan Nguema, Gabon'un Rabat ve Dakar Büyükelçiliklerine Askeri Ataşe olarak gönderilerek ülkeden uzaklaştırıldı. Nguema, 2019'de Cumhurbaşkanı Bongo'nun felç geçirmesinden bir yıl sonra, Ali Bongo'nun üvey kardeşi Frederic Bongo'nun yerine, Cumhuriyet Muhafızlarının istihbarat biriminin başına geçti ve Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na dönüş yaptı.

BONGO AİLESİYLE YAKIN İLİŞKİLERİ BULUNUYORDU

Birkaç ay sonra Cumhuriyet Muhafızlarının Komutanlığına terfi eden Nguema, Cumhuriyet Muhafızları içerisinde doğrudan Ali Bongo'ya bağlı Özel Müdahaleler birimini kurdu ve zamanla bu birimi güçlendirdi. Nguema'nın Bongo ailesiyle hem akrabalığı hem de uzun yıllara dayanan yakın ilişkileri olduğu biliniyor.

ASKERLER DARBE YAPTI

Orta Afrika ülkesi Gabon'da sabah erken saatlerde ulusal televizyon binasına giren bir grup asker, yönetimi ele geçirdiklerini duyurdu. Kendilerine "Kurumların Geçişi ve Restorasyonu Komitesi (CTRI)" ismini veren askerler, 26 Ağustos'ta yapılan seçimlerin iptal edildiğini ve ülke sınırlarının kapatıldığını açıkladı. Mevcut Cumhurbaşkanı Ali Bongo Ondimba, 26 Ağustos'ta yapılan cumhurbaşkanı seçimlerini üçüncü kez kazanmıştı.

56 YILDIR ÜLKEYİ YÖNETİYORLARDI

Ülkede oy verme işleminin son saatlerinde "şiddet" uygulandığı gerekçesiyle sokağa çıkma yasağı getirilmiş, seçimin ardından oy sayım işlemi devam ederken internet kısıtlanmıştı. Baba Omar Bongo ilk kez 1967'de başa gelmiş, 2009'da hayatını kaybettiğinde koltuğuna oğlu Ali Bongo oturmuştu. Bongo ailesi, 56 yıldır Gabon'u yönetiyordu.

FRANSA İLE YAKIN İLİŞKİLER

Uzun yıllar Gabon'u yöneten Bongo ailesinin Fransa ile yakın ilişkileri dikkati çekiyor. Fransa, Gabon'daki siyasi krizlere birçok kez askeri müdahalede bulundu. Öte yandan Ali Bongo'nun eşi Sylvia Valentin Bongo'nun Fransız vatandaşı olduğu belirtiliyor.

Ali Bongo ile 1989'da evlenen Sylvia Bongo, çocukluğundan itibaren Kamerun, Tunus ve Gabon'da yaşadı. Sylvia Bongo, Fransa'da yükseköğrenimini tamamladıktan sonrası Gabon'a döndü. Fransa Başbakanı Elisabeth Borne, darbe sorası Gabon'daki durumu yakından takip ettiklerini açıklarken uzun yıllar Fransa etkisinde kalan ülkede, Fransa ve ABD'nin askeri üsleri bulunuyor. Darbe sonrası Gabon'da faaliyet gösteren Fransız madencilik şirketi Eramet de bu ülkedeki faaliyetlerini durdurduğunu açıkladı.

NİJER'DEKİ DARBE

Nijer'de Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum, 26 Temmuz'da Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı unsurlarınca alıkonulmuş ve o akşam asker yönetime el koyduğunu duyurmuştu. Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanı General Abdurrahmane Tchiani, 28 Temmuz'da Vatanı Koruma Ulusal Konseyi (CNSP) isimli geçiş hükümetinin başına geçmişti. CNSP, 7 Ağustos'ta Lamine Zeine'yi başbakan olarak atamış, 10 Ağustos'ta da asker ve sivillerden oluşan 21 üyeli kabineyi açıklamıştı. Nijer Dışişleri Bakanlığı, Fransız Büyükelçi Slyvain Itte'ye 25 Ağustos'ta ülkeden ayrılması için 48 saat süre vermişti.