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Fransız basını Türk savunma sanayisinin göz kamaştıran yükselişte olduğunu yazdı

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Fransız Le Monde gazetesi, Türk savunma sanayisini mercek altına aldı. Son teknolojiyle geliştirilen bu araçların Rusya-Ukrayna Savaşı, Karabağ ve Libya'da kullanıldığı aktarıldı. Haberde, Türkiye'nin dünyadaki en güçlü 9. orduya sahip olduğu belirtildi.

Fransız basınının önde gelen yayın organlarından Le Monde gazetesi, " Türkiye'de Silah Sektörünün Göz Kamaştıran Yükselişi" başlıklı haberinde, Türk savunma sanayisini güçlendirmek için son yıllarda atılan adımlara dikkati çekti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşvikiyle, Türk ordusunun yabancı malzemelere bağımlılığının yüzde 70'ten yüzde 30'a gerilediğine işaret edilen haberde, 2 bin firmadan oluşan Türk savunma sanayisinin 100 bin kişiye istihdam sağladığı ve yaklaşık 170 ülkeye ihracat yaptığı kaydedildi. Türkiye'nin en iyi silah üreticilerinden biri olarak gösterilen Baykar'ın İstanbul'daki merkezinde çalışan 4 bin kişinin yaş ortalamasının 29 olduğu belirtilen haberde, firmanın ürettiği Silahlı İnsansız Hava Aracı'nın (SİHA), Rusya- Ukrayna Savaşı, Karabağ ve Libya'da kullanıldığı aktarıldı.

"TÜRKİYE'YE ULUSLARARASI ARENADAKİ YÜKSELİŞ SAĞLADI"

Haberde, Baykar firmasının gözde SİHA'sı TB2'nin, Fas, Burkina Faso, Etiyopya, Mali gibi yaklaşık 30 ülkede kullanıldığı kaydedilerek, "(TB2) Her seferinde başarılı görünüyor. Ukraynalılar onu onurlandırmak için ona bir şarkı adadı." ifadelerine yer verildi. Türk ordusunun, 2010'lu yıllarda bu SİHA'ları Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK'ya karşı da kullandığı belirtilen haberde, "2016'dan bu yana Baykar, Türkiye'nin sert gücünün öncü simgesi haline geldi. Sadece çatışmaların doğasını değiştirmekle kalmayıp, aynı zamanda ülkenin uluslararası arenadaki yükselişini de sağladı." değerlendirmesi yapıldı. Haberde, Baykar ve Avrupa'nın en büyük savunma firmalarından İtalyan Leonardo'nun 6 Mart'ta anlaşma imzaladığı ve iki firmanın İtalya'da insansız hava aracı (İHA) üreteceği kaydedildi.

"ABD'NİN UYGULADIĞI SİLAH AMBARGOSU MİLLİ SAVUNMA HAMLESİNE YARADI"

Son birkaç yılda Türk savunma sanayisinin hızlı büyüme gösterdiğine işaret edilen haberde, SİHA'lardan savaş uçaklarına kadar savunma alanında Türkiye'de neredeyse üretilmeyen bir şey kalmadığı vurgulandı. Orduların durumunu raporlayan Global Firepower (Küresel Silah Gücü) verilerine göre, Türkiye'nin dünyadaki en güçlü 9. orduya sahip olduğu belirtilen haberde, Kıbrıs Barış Harekatı sırasında ABD'nin uyguladığı silah ambargosunun ardından Türkiye'de milli savunma sanayisinin gelişmeye başladığı ifade edildi.

Haberde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yönetiminde Türkiye'de milli savunma sanayisinin gelişiminin hızlandığı ve Baykar'ın SİHA'larının başarısıyla bu sürecin daha da ivme kazandığı kaydedildi. Önceki hükümetlerin yıllık 5 milyar dolar bütçeli savunma projelerinin Cumhurbaşkanı Erdoğan döneminde 60 milyar dolara ulaştığına işaret edilen haberde, savunma sanayisinde "Made in Türkiye" imzasıyla birçok grubun kurulduğu vurgulandı. Radar ve hava savunma sistemleriyle Türkiye'nin en büyük savunma elektroniği şirketi ASELSAN'ın sektörde uzmanlaşmış firmalardan biri olduğu ifade edilen haberde, Türk askeri malzemelerinin en büyük alıcılarının Yakın Doğu ve Afrika ülkeleri olduğu ancak artık Doğu Avrupa'dan da siparişlerin geldiği belirtildi.

Fransız basını Türk savunma sanayisinin göz kamaştıran yükselişte olduğunu yazdı
Kaynak: AA / Abdurrahman Yazıcı - Dünya
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıEnflasyona Ezdirilen:

İşlerine gelince güçlüyüz bizi rusyaya karşı kullanmayı düşünüyor enayiler.

Yorum Beğen17
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Haber YorumlarıMehmet Timur:

TÜRK MİLLETİ Olarak bizlere şu aşılanmıştır. Önce kulağa ezan okunur, sonra da her TÜRK asker doğar duygusu aşılanır. Vatan sevgisi ve aile bağı ön plandadır. Atatürk ne demişti; "Türk milleti çalışkandır. Türk milleti zekidir. Çünkü Türk milleti millî birlik ve beraberlikle güçlükleri yenmesini bilmiştir."

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Haber YorumlarıMehmet Aydın:

Ver gazı ver gazı Yakında petrol gaz fışkırır

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