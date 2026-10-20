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Fransa'da şiddet olayları sonrası Paris ve Lille'de kısmi sokağa çıkma yasağı başladı

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Fransa'da şiddet olayları sonrası Paris ve Lille'de kısmi sokağa çıkma yasağı başladı Haber Videosunu İzle
Fransa'da şiddet olayları sonrası Paris ve Lille'de kısmi sokağa çıkma yasağı başladı
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Fransa'da hayat pahalılığı ve hükümet karşıtı protestoların bazı kentlerde şiddete dönüşmesinin ardından Paris, Lille ve Nice dahil birçok kentte kısmi sokağa çıkma yasakları başladı. Hafta sonu ülke genelinde yaklaşık 2 bin 400 kişi gözaltına alındı.

(ANKARA) - Fransa'da hayat pahalılığı ve hükümet karşıtı protestoların hafta sonu bazı kentlerde şiddet olaylarına dönüşmesinin ardından Paris, Lille ve Nice dahil birçok kentte kısmi sokağa çıkma yasakları uygulanmaya başladı.

Fransa'da hafta sonu düzenlenen hayat pahalılığı ve hükümet karşıtı gösterilerin bazı kentlerde şiddet ve yağma olaylarına dönüşmesinin ardından güvenlik önlemleri artırıldı. Paris'te olayların yaşandığı Place de la République ile yağmanın görüldüğü Les Halles bölgesinde pazartesiyi salıya bağlayan gece 23.00-06.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı uygulandı. Paris'in bazı bölgelerinde ise gösteriler yasaklandı.

Fransa'nın kuzeyindeki Lille ile Douai, Denain ve Wattignies'de 18 yaşından küçükler için iki gün boyunca 20.00-06.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı getirildi. Nice kent merkezinde de çocuklara yönelik gece sokağa çıkma yasağı uygulanırken, Marsilya'da toplantı ve gösteriler yasaklandı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, hafta sonundaki şiddet ve yağma olaylarından "örgütlü aşırı sol grupları" sorumlu tuttu. Macron şiddet olaylarına karışanlarla barışçıl göstericiler arasında ayrım yapılması gerektiğini söyledi.

Fransız Başbakan Sebastian Lecornu ise olağanüstü kabine toplantısının ardından kamu düzenini yeniden tesis etme konusunda "tamamen kararlı" olduğunu belirtti. Kısmi sokağa çıkma yasaklarını destekleyen Lecornu, kentlerin tamamını kapsayacak genel bir yasak uygulanmasının söz konusu olmadığını söyledi.

Hafta sonu Fransa'daki eylemlerler ülke genelinde yaklaşık 2 bin 400 kişi gözaltına alındı.

5 KASIM'DA SENDİKALAR SOKAĞA ÇIKACAK

Protestoların gelecek haftalarda da sürmesi bekleniyor. Öğrenci eylemlerine daha önce destek veren ve 17 Ekim'deki kitlesel gösterilere katılan sendikalar, 5 Kasım'da grev ve gösteri çağrısını sürdürüyor.

Olayların ardından ABD, Almanya, Çin ve İran dahil birçok ülke Fransa'ya seyahat edecek vatandaşlarına kalabalıklardan ve gösterilerin düzenlendiği bölgelerden uzak durmaları uyarısında bulundu. Çekya, Hollanda, Polonya, Danimarka, İsveç, Finlandiya ve Norveç de benzer seyahat uyarıları yayımladı.

AVRUPA GENEL İ NDE PROTESTOLAR VE Ş İ DDET OLAYLAR I

Fransa'daki gelişmelerle eş zamanlı olarak, Avrupa'nın başka ülkelerinde de hayat pahalılığı ve hükümet karşıtı gösteriler şiddet olaylarına dönüştü.

İtalya'da Başbakan Giorgia Meloni, hafta sonu Milano, Torino ve Bologna dahil birçok kentte yaşanan olayların ardından sokağa çıkma yasağı dahil yeni güvenlik önlemlerini değerlendirmek üzere acil kabine toplantısı düzenledi.

Günlerdir devam eden hayat pahalılığı karşıtı barışçıl gösteriler hafta sonu bazı kentlerde şiddet olaylarına dönüştü. Milano'nun merkezindeki Piazza del Duomo'da yüzlerini kapatan bazı göstericiler mağazaların camlarını kırdı ve süpermarketleri yağmaladı. Resmi verilere göre en az 14 güvenlik görevlisi yaralandı, 270'ten fazla kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanların çoğunun çocuk olduğu bildirildi.

Arnavutluk'ta ise aylardır üniversitelerdeki koşullar ve siyasi yolsuzluk iddiaları nedeniyle devam eden protestolar geçen haftadan bu yana polisle çatışmalara dönüştü. Başkent Tiran'da dün akşam yeniden başlayan olaylarda göstericiler İçişleri Bakanlığına ve çevik kuvvet polisine molotofkokteylleri atarken, polis tazyikli su, göz yaşartıcı gaz ve plastik mermiyle müdahale etti.

Yerel yetkililere göre çatışmalarda yarısından fazlası poli yaklaşık 300 kişi yaralandı. Önceki günkü olaylarda 68 kişi gözaltına alınırken bunlardan 22'si hakkında kovuşturma başlatılacağı bildirildi.

Kaynak: ANKA
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