Macron'dan 'İran' uyarısı: Rejim değişikliğine yönelik girişim, kaosa yol açar

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İran'da rejim değişikliğine yönelik herhangi bir girişimin Orta Doğu'da "kaosa" yol açacağı uyarısında bulundu.

İSRAİL-İRAN SAVAŞI ŞİDDETLENİYOR

Dünya Orta Doğu'da İran ve İsrail arasında başlayan savaşa kilitlendi. İki ülke de saldırılarını artırırken, savaşın bundan sonraki seyri merak konusu oldu.

MACRON'DAN İRAN UYARISI

ABD Başkanı Donald Trump'ın savaşa girme kararı alıp almayacağı merak edilirken, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'dan dikkat çeken bir uyarı geldi. G7 Liderler Zirvesi nedeniyle Kanada'da bulunan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, "İran'da rejim değişikliğine yönelik herhangi bir askeri girişim Orta Doğu'da kaosa yol açar." ifadelerini kullandı.

Dışarıdan bombalarla vurarak bir ülkenin kendisine rağmen kurtarılacağına inanmanın" bir yanılgı olduğunu belirten Macron, "Halkların egemen olduğunu düşünüyorum ve geçmişte vurarak veya askeri operasyonlarla rejimleri değiştirmek isteyenler stratejik hata yapmışlardır." dedi.

İRAN'DA REJİM DEĞİŞİKLİĞİ SÖYLEMLERİ

Başbakan Netanyahu, İran'a 13 Haziran'da başlattıkları geniş çaplı saldırıların ardından 16 Haziran'da düzenlediği ilk basın toplantısında İran dini lideri Ali Hamaney'e suikastı işaret ederek "Ne gerekiyorsa yapacağız." ifadelerini kullanmıştı.

İsrailli siyasiler İran'da rejim değişikliğini ima eden paylaşımlarda bulunurken, Netanyahu İran'ın zayıfladığını ve "rejim değişikliğinin mümkün olduğunu" öne sürmüştü. Netanyahu son olarak İran'daki muhaliflere rejime karşı ayaklanma çağrısı yaparak, "İran yeniden büyük olabilir" demişti.

İSRAİL'İN İRAN'A ŞİDDETLİ SALDIRILARIYLA BAŞLAYAN ÇATIŞMA

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın çeşitli kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda hayatını kaybederken, toplam sivil can kaybı da 224 olarak açıklandı.

İran ordusunun İsrail'e balistik füzelerle yaptığı misillemede ise 24 kişinin öldüğü, 500'den fazla kişinin yaralandığı aktarıldı.